Уходит эпоха долгостроев. Власти вкладывают четверть миллиарда в ускоряющую стройки ГИС

Министерство строительного комплекса Московской области создаст новую ГИС «Управление строительной деятельностью» (ГИС УСД), которая полностью переведет в электронный формат документооборот при строительстве бюджетных объектов. Новая цифровая платформа должна быть разработана за 173 дня и, как ожидается, сократит сроки согласования документации с 22 до 7 рабочих дней.

Министерство строительного комплекса Московской области заказала разработку государственной информационной системы «Управление строительной деятельностью» (ГИС УСД).

Новая цифровая платформа предназначена для полного перевода в электронный формат документооборота при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств. Разработка системы должна быть завершена в течение 173 календарных дней с момента заключения контракта. Его начальная стоимость — 249 млн руб.

Информацию об этом можно найти в опубликованном 21 апреля 2026 г. техническом задании на сайте госзакупок. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 14 мая. Выборы подрядчика назначены на 19 мая.

Основной целью создания ГИС УСД является переход на электронный документооборот при взаимодействии заказчиков строительства с подрядными организациями.

Система должна минимизировать риски увеличения сроков строительства за счет внедрения электронного планирования и автоматизированного выявления отклонений.

Ожидается, что новая платформа позволит снизить количество ошибок при согласовании исполнительной документации благодаря автоматизированным процедурам и улучшить качество строительства через ведение электронных документов при осуществлении строительного контроля — указано в документах.

О новой ГИС

Система предназначена для автоматизации деятельности центральных исполнительных органов Московской области, их подведомственных организаций, а также органов местного самоуправления, которые исполняют функции застройщика или технического заказчика.

В числе ключевых задач — сбор и систематизация в электронной форме всех сведений и материалов в рамках строительного проекта на этапах проектирования, строительства и капитального ремонта, автоматизация процессов согласования проектной, рабочей и исполнительной документации, ведение календарного графика строительного процесса, контроль сметной стоимости, а также форматно-логический контроль документов на соответствие утвержденным Минстроем России XML-схемам.

Целевые показатели эффективности новой системы выглядят амбициозно. До внедрения ГИС УСД прием и обработка документов в формате XML не осуществлялись вовсе, а срок формирования календарно-сетевого графика с автоматическим планированием достигал 22 рабочих дней.

После ввода системы в эксплуатацию этот срок должен сократиться до 7 рабочих дней. Доля документов, проходящих автоматизированное согласование исполнительной документации, должна составить не менее 95 процентов с нуля. Кроме того, система должна обеспечить верификацию качества и объемов выполненных работ через автоматизированный учет замечаний с фотофиксацией и генерацией предписаний.

Подсистемы ГИС

В составе ГИС УСД предусмотрено восемь основных подсистем, которые в совокупности реализуют 72 функции, 371 микрофункцию и работают с 192 атрибутами информационных объектов. Подсистема «ПИР» отвечает за ведение реестров проектной и рабочей документации, согласование и подписание документов, выпуск рабочей документации в производство, а также за формирование накладных и управление замечаниями.

Подсистема «ИТД» обеспечивает работу с общим и специальными журналами работ, ведение реестров исполнительных схем, актов и комплектов исполнительной документации. Подсистема «Стройконтроль» предназначена для управления замечаниями и инспекциями строительного контроля, ведения соответствующих реестров и согласования документов строительного контроля.

Подсистема «Актирование» занимается рассмотрением и согласованием сметы контракта, формированием документации, подтверждающей факт приемки выполненных работ, включая акты по формам КС‑2, КС‑3, КС‑6а и в формате ФНС.

Подсистема «ИСР» реализует ведение иерархического графика работ с отображением критического пути, внесение физических объемов выполненных работ, планирование трудозатрат, анализ фактических показателей и расчет прогнозных сроков окончания работ с учетом отклонений.

Подсистема «Портфели» обеспечивает создание портфелей проектов, агрегацию данных по всем проектам и отображение сводной аналитики в виде дашбордов и географических карт. Подсистема «Администрирование» отвечает за управление пользователями, ролями, правами доступа, проектами и договорами. Наконец, подсистема «Интеграция» организует информационное взаимодействие со смежными системами.

Важной особенностью ГИС УСД станет ее способность обмениваться данными с внешними информационными системами. Предусмотрено взаимодействие с электронными сервисами ФНС для получения информации о юридических лицах, с сервисами оператора распределенного реестра для подписания документации с использованием машиночитаемой доверенности (МЧД), а также с подрядными организациями через интернет.

Передача и получение электронных документов будет осуществляться с использованием XML-схем, опубликованных на официальном сайте Минстроя России. Кроме того, предусмотрена передача данных в подсистему «Мониторинг Бюджетного Строительства» государственной информационной системы «Мобильная диспетчерская платформа».