Власти готовятся открыть доступ к государственным данным для разработчиков ИИ

Правительство прорабатывает механизмы безопасного обмена обезличенными данными с разработчиками искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель председателя правительства – Руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе рабочей встречи с представителями ИТ-бизнеса Красноярского края, посвященной внедрению ИИ, его регулированию и созданию отраслевой инфраструктуры.

Госданные для обучения ИИ

Как выяснил CNews, правительство намерено открыть разработчикам систем искусственного интеллекта доступ к огромным массивам обезличенных государственных данных, одновременно с этим формируя правовой каркас для всей отрасли.

Такие планы обсуждались в ходе рабочей поездки заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко в Красноярский край, где он встретился с представителями регионального ИТ-бизнеса.

По словам Григоренко, в настоящее время прорабатываются механизмы, которые позволят наладить безопасный обмен обезличенной информацией с ИТ-компаниями, не нарушая при этом требований к защите персональных данных и иной чувствительной информации.

ii700.jpg
Государство хочет предоставить разработчикам ИИ доступ к государственным данным

Параллельно правительство уделяет особое внимание инфраструктурной базе для обучения и работы нейросетей, требующей современных центров обработки данных.

«Еще одним важным фактором развития ИИ является доступ к качественным данным, крупнейшим держателем которых является государство. В связи с этим, прорабатываются механизмы безопасного обмена обезличенными данными с разработчиками. Вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка рамочного законопроекта о регулировании искусственного интеллекта, которым будет закреплен его правовой статус», — говорится в пресс-релизе, подготовленном по итогам визита Григоренко в Красноярск.

За последние пять лет совокупная мощность российских ЦОДов удвоилась, однако потребность в дальнейшем расширении остается высокой. Вице-премьер напомнил, что на законодательном уровне уже закреплено само понятие центра обработки данных, а также внедрены механизмы, упрощающие их создание и подключение к энергетическим сетям.

Участники встречи из числа красноярских ИТ-предпринимателей подтвердили актуальность проблемы дефицита вычислительных мощностей, без наращивания которых масштабное внедрение ИИ-решений в экономику невозможно.

Постоянный диалог с бизнесом

Стало известно о подготовке рамочного законопроекта о регулировании искусственного интеллекта. Дмитрий Григоренко подчеркнул, что документ закрепит правовой статус технологии и создаст предсказуемые условия работы для разработчиков.

Обсуждение регулирования на встрече коснулось как общих юридических рамок, так и практических вопросов: доступа к государственным закупкам, упрощения интеграции с государственными информационными системами и устранения правовых неопределенностей, мешающих быстрому внедрению интеллектуальных систем.

Ключевым принципом в этой работе вице-премьер назвал конструктивный диалог с предпринимательским сообществом. По его словам, обратная связь для правительства служит не просто «барометром» настроений бизнеса, а прямой постановкой задач. Такая сверка часов на постоянной основе идет как на площадке АНО «Цифровая экономика», так и в ходе выездных встреч в регионах.

Генеральный директор организации Чулпан Госсамова подтвердила, что в диалоге с крупными федеральными игроками и региональными компаниями уже удается снимать существующие разногласия. В качестве конкретного примера она привела уточнение требований к суверенным и национальным моделям, которые после совместной доработки стали сбалансированными и исполнимыми.

При этом региональные встречи, подобные красноярской, позволяют выделять новые задачи — от отраслевых особенностей внедрения ИИ и мер поддержки до тиражирования лучших решений и дальнейшего развития центров обработки данных для искусственного интеллекта в субъектах федерации.

Именно системный сбор такой обратной связи дает возможность формировать точечные инструменты поддержки и обеспечивать устойчивое развитие отечественного ИТ-сектора по всей стране.

Ранее хотели разрешить пренебрегать авторским правом

В середине марта 2026 г. «Ведомости» сообщали, что правительство разработало законопроект об искусственном интеллекте, который может разрешить ИИ-компаниям использовать охраняемые авторским правом произведения (книги, статьи, фильмы, изображения и т. д.) для обучения нейросетей без согласия правообладателей.

При этом использовать чужие работы без разрешения автора допускается только при условии, что конечный пользователь сервиса не увидит их содержания напрямую.

В то же время право на результат, сгенерированный ИИ, будет принадлежать пользователю, который ввел запрос (промпт), доработал полученный ответ и проявил творческий подход — вне зависимости от того, на каких данных обучалась модель. Законопроект, однако, не уточняет, как привлекать к ответственности тех, кто использует в промптах авторский контент без указания автора, а затем выдает сгенерированный ответ за собственное произведение.

Антон Мушинский

