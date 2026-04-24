PLM-система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» включена в реестр отечественного ПО

Программное обеспечение «Цифровой формуляр (паспорт) изделия», доработанное и внедренное в рамках особо значимого проекта, официально внесено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России в классе «08.01 Средства управления жизненным циклом изделия (PLM)» и предназначено для цифровизации сопровождения продукции на всех этапах её жизненного цикла. Об этом CNews сообщил представитель компании «ЛокоТех».

Проект реализован при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Минцифры и Минпромторга России в рамках деятельности ИЦК «Железнодорожное машиностроение». Разработчиком и правообладателем решения выступает «КонтролТуГоу.Ру».

В основе решения лежит технология распределённого реестра (блокчейн), которая гарантирует неизменность внесённых данных. На текущий момент «Цифровой формуляр» аккумулирует всю информацию о ключевом оборудовании локомотивов: серийные номера, стоимость, техническое состояние, гарантийные сроки и многое другое.

Данные привязаны к каждой единице оборудования и отражают его текущий статус (установлено, снято, складировано, в ремонте). С августа 2025 г. система работает в режиме постоянной эксплуатации. За первые полгода в неё были загружены данные о более чем 100 тыс. объектов. В настоящее время система аккумулирует информацию уже о 480 тыс. единиц, и эта цифра продолжает ежедневно расти.

В настоящее время система успешно внедрена в управляющей компании «ЛокоТех» и всех филиалах «ЛокоТех-Сервис», а также в управляющей компании «Желдорреммаш» и на её ремонтных заводах.

«Цифровой формуляр» обеспечивает доступ к полному объёму достоверной информации обо всём линейном оборудовании. Ключевым результатом внедрения стало создание единого информационного пространства для участников проекта. Это позволяет исключить разночтения между участниками процесса и предотвратить потерю оборудования. Кроме того, система берёт на себя контроль за качеством данных: она фиксирует нарушения бизнес-процессов, помогая оперативно принимать меры и исключая возможность подлога. На основе этих данных формируются цифровые следы для последующего анализа», – сказал руководитель проекта департамента производственного анализа и развития компании «ЛокоТех» Сергей Тимушев.

Данные в систему стекаются из учётных систем организаций и обновляются в режиме реального времени, что гарантирует точность отслеживания каждой единицы оборудования. Основным эффектом от использования системы является возможность в оперативном режиме проверять статус перемещения линейного оборудования между организациями с учетом проводимых с ним производственных операций. Эти данные помогают быстро решать производственные вопросы и повышать эффективность логистики.

В настоящее время продолжается масштабирование внедрения программного обеспечения на предприятиях, разрабатывается необходимая нормативная документация, создаются инструкции и проводится обучение профильных специалистов.