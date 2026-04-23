Россияне вкладывают миллиард в создание процессора на китайской архитектуре

Разработчик нового российского процессора «Иртыш» взял 1,3 млрд руб. в кредит на развитие проекта. Чип будет производиться в «дружественной» стране.

Миллиард на процессор

Как стало известно CNews, разработчик процессора «Иртыш» — «Трамплин электроникс» вложит 1,3 млрд руб. в его развитие.

Так, согласно бухгалтерской отчетности компании, в 2025 г. «Трамплин электроникс» получила заем в размере 1,3 млрд руб. Вероятно, денежные средства были получены от единственного владельца компании — «Трамплин холдинг», поскольку в его бухгалтерской отчетности значится предоставление займа на ту же сумму в 1,3 млрд руб.

Представители разработчика не ответили на вопросы о том, на что будут потрачены инвестиции и на какой они рассчитаны срок.

По словам собеседника CNews среди разработчиков процессора, на 1,3 млрд руб. можно выпустить несколько тысяч чипов. Однако разработка их стоит гораздо больше. Например, «Байкал Электроникс» в 2021 г. выиграл два конкурса на разработку процессоров почти на 10 млрд руб.

Что известно о процессоре

Ключевым продуктом «Трамплин Электроникс» является процессор «Иртыш». Он построен на новейших ядрах LoongArch 664, независимых от западных технологий. Разработчиком этого процессора является китайская компания Loongson Technology, но «Трамплин Электроникс» по лицензии имеет возможность независимо развивать архитектуру LoongArch.

В конце декабря 2022 г. власти КНР признали процессоры и другие разработки Loongson стратегически важными для страны и запретили их экспорт за пределы Китая. Однако это совершенно не помешало чипам компании менее чем через год «всплыть» в России.

Согласно «дорожной карте» развития процессора «Иртыш», во II квартале 2026 г. компания планирует подать заявку на вступление в реестр российской продукции Минпромторга. Инженерные образцы «Трамплин электроникс» планирует получить во втором квартале 2027 г. В том же году запланирован и выход на внутренний рынок, а ко второму квартале 2028 г. — выход на внешний.

Компания анонсировала четыре серверных процессора в разной комплектации. Например, в линейке присутствует серверный процессор «Иртыш С664», предназначенный для дата-центров. Как утверждает разработчик, ближайшим аналогом изделия является 4хIntel Xeon Silver 4310. Пиковая тактовая частота процессора составил 2 ГГц, 64 ядра, RAM на 2 Тб.

В компании не раскрывают место производства и топологию, отмечают только лишь, что оно организовано в «дружественной стране». В России планируется освоить только корпусировку изделия.

Помимо этого, известно, что часть ключевого коллектива «Трамплин электроникс» представлена, в том числе специалистами, ранее работавшими в разработчике российских процессоров «Эльбрус» — «МЦСТ».

Кому принадлежит

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Трамплин Электроникс» образовано в апреле 2025 г. Ее учредителем числится АО «Трамплин Холдинг», созданное в июне 2025 г.

Согласно бухгалтерской отчетности компании, 99% юрлица принадлежит С. Н. Капустину и 1% — А.С. Корсакову. Гендиректором компании выступает София Сапунова.

Ключевым инвестором «Трамплин Электроникс» выступает омский предприниматель и меценат Святослав Капустин, руководитель группы компаний «Трамплин».