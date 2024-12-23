SBOM Software Bill of Materials Software supply chain Реестр сторонних компонентов программных проектов
SBOM и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
|SolarWinds 49 1
|GitHub 814 1
|TÜV 57 1
|Profiscope - CodeScoring 8 1
|Web Control - Вэб Контрол ДК 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
|Америка Латинская 1812 1
|Швейцария - Цюрих 267 1
|Ближний Восток 2943 1
|Япония 13282 1
|Сингапур - Республика 1849 1
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