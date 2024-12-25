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WOPI Web Application Open Platform Interface



25.12.2024 10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник 1
13.09.2022 «Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы 1
26.01.2022 «Мой офис» реализовал 442 новые функции и выпустил «Мой офис стандартный» для операционной системы macOS 1
15.11.2021 Новый релиз «Р7-Офис»: новые функции для удобной работы 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

WOPI и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 157 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Lua - язык программирования 54 2
Google Android 13994 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Windows 15657 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 81 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Apple macOS Catalina 12 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
Apple macOS Big Sur 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Microsoft Office Word 776 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Apple iPadOS 104 1
Apple macOS 2059 1
Apple iOS 7809 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
Microsoft Office 3734 1
Щеглов Петр 54 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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