Новый релиз «Р7-Офис»: новые функции для удобной работы

«Р7-Офис» версии 6.4 (модули совместной работы обновлены до версии 11.5.4, модуль «Команда» - до версии 1.6.3) предлагает пользователю новые возможности: теперь, работая с таблицами, пользователи могут использовать функции условного форматирования ячеек и создавать спарклайны, а в текстовых редакторах появилась возможность преобразования таблиц в текст и наоборот. Плюс новые опции масштабирования, новый функционал, более 40 крупных нововведений и ряд исправлений и улучшений.

Общие для всех онлайн-редакторов нововведения версии 6.4 — поддержка масштабирования интерфейса 125% и 175% (ранее были доступны масштабы 200% и 150%), что дает больше гибкости в настройке отображения для пользователя, а также возможность решения или удаления всех комментариев сразу. Помимо этого, во все редакторы добавлены стили диаграмм для людей с ограниченными возможностями.

Текстовый редактор «Р7-Офис» теперь позволяет осуществлять конвертацию таблиц в текст и текста в таблицу. Кроме того, появился новый режим просмотра документа в режиме отслеживания изменений: простая разметка (все изменения в документе отображаются, но при этом баллоны с информацией по изменениям скрыты). Также появилась настройка по автоматической замене первой буквы на заглавную в первом слове предложения.

Функциональность редактора таблиц пополнилась востребованной многими пользователями возможностью условного форматирования ячеек, что дает возможность представить данные в более наглядном и ярком виде. В прежних версиях «Р7-Офис» уже корректно отображал условное форматирование, созданное в других офисных пакетах, теперь же его можно создавать и настраивать. Еще один вклад в улучшение наглядности представляемых данных — поддержка создания спарклайнов, миниатюрных чартов или графиков в рамках одной ячейки. Также в табличном редакторе появился мастер импорта данных из файлов *.csv и *.txt, преднастроенные кнопки закрепления верхней строки и первого столбца, возможность вызова макроса при нажатии на графический объект (кнопки в макросах) и многое другое.

Редактор презентаций в новой версии получил возможность показывать историю версий при подключении к Серверу документов, скрывать окно заметок, а также автоматически устанавливает заглавную букву в первом слове предложения.

API редакторов теперь поддерживает протокол Web Application Open Platform Interface (WOPI), установку темы и выбор режима совместного редактирования из настроек, а также установку прав для комментирования группам пользователей.

Модуль «Команда» также радует новыми возможностями, и особенно серьезные доработки коснулись версий для мобильных устройств. Клиент для Android теперь поддерживает изменение прав участников и закрепление видео участника для всех во время совещания, отображение конференции в горизонтальной ориентации экрана, возможность принудительного завершения конференции администратором, а также добавления пользователей в личные звонки.

В «Чатах» теперь доступны уведомления о пропущенных сообщениях (на электронную почту) для гостевых пользователей, а также тех, кто давно не входил в чаты. В версии для Android появились беззвучные сообщения, а в веб- и десктоп-версии стало возможно удаление чужих сообщений у любого участника группы администраторами группы — иначе говоря, модерация. В клиенте на ОС Android при открытии ссылки на чат в браузере появляется предложение открыть мобильный клиент, а аватар при создании группы теперь обрезается.