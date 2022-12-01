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SITA at Airports SITA AMS SITA Airport Management Solution



01.12.2022 61% российских криптовалютчиков стали реже хранить сбережения на биржах после банкротства FTX 1
15.11.2022 «Мегафон» расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика 1
18.10.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги 1
13.10.2022 Аналитика «Мегафона»: аэропорт Уфы стал самым «качающим» в Поволжье 1
28.09.2022 Производитель кровельных и гидроизоляционных материалов BMI Russia перенес бизнес-процессы в облако МТС 1
16.09.2022 Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту 1
18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта 1
01.08.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о первом этапе работы индустриальных центров создания отраслевого софта 1
06.06.2022 «Транстелеком» обеспечил бесшовный Wi-Fi в новом железнодорожном терминале в Шереметьево 1
19.04.2022 «Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска 1
08.02.2022 Мария Ермак -

Мы выбрали для «Пулково» единое решение, которое стало цифровым ядром HR-процессов

 1
30.12.2021 Леонид Сергеев -

Леонид Сергеев, гендиректор «Пулково» в интервью CNews — о технологиях современного аэропорта

 2
13.12.2021 Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров 1
26.11.2021 Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6 1
17.11.2021 В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением 1
09.11.2021 ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти 1
29.10.2021 Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook 1
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 1
22.10.2021 Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
13.09.2021 МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин» 1
16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat 1
10.08.2021 Как работают умные чемоданы и чем их можно заменить 1
01.07.2021 SITA запускает обновленный портфель услуг, отвечающий актуальным запросам авиаотрасли 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 1
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 1
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 1
26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 1
23.04.2021 Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus 1
23.04.2021 Как не потерять радиометку? 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
25.01.2021 S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира 1
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета 1
09.11.2020 Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России 1
03.11.2020 Авиакомпания «Азимут» ускорила работу в программе «1С» 1
21.10.2020 «Диагностика-М» поставила в Египет приборы для обнаружения взрывчатки 1
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1

Публикаций - 442, упоминаний - 457

SITA at Airports упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 121 3
SITA At Borders 3 3
Honeywell 254 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 1
Orange S.A. - Orange Group 1026 1
Boeing 987 1
Самолёт ГК 1649 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 7 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 171 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 1
SITA for Aircraft 3 2
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 1
SITA Connect SDN 1 1
SITA Flex 3 1
Boeing ecoDemonstrator 1 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 1
Lavorel David - Лаворель Дэвид 3 2
Sinnet Mike - Синнет Майк 1 1
Serfontein Matthys - Серфонтейн Маттис 2 1
Китай - Тайвань 3659 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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