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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Май
Российская торговая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 53
Май упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 15
|Урьяс Вадим 76 15
|Михалев Евгений 40 12
|Емельченков Сергей 83 9
|Карпов Иван 41 9
|Иванов Андрей 40 8
|Ямщиков Владимир 32 7
|Кучерова Ольга 9 6
|Куканов Алексей 13 6
|Нагаев Олег 30 6
|Кутмириди Ян 9 6
|Тихонравов Андрей 13 6
|Алифанов Кирилл 56 6
|Муравьев Владимир 29 5
|Емелин Дмитрий 14 5
|Панферов Алексей 22 5
|Сергеев Сергей 63 5
|Васильченко Юрий 10 5
|Лигачев Глеб 60 5
|Залманов Андрей 29 5
|Гаврилов Юрий 11 5
|Мосягин Константин 19 5
|Комаров Илья 9 5
|Суровец Дмитрий 44 4
|Куликов Александр 16 4
|Халматов Максим 45 4
|Адмиральский Сергей 38 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Кадыков Роман 15 3
|Павлов Вадим 8 3
|Носов Николай 12 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Македонский Сергей 29 2
|Антонов Александр 73 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Калинин Андрей 15 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Федечкин Сергей 19 2
|Forrester Research 387 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767804, в очереди разбора - 671489.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767804, в очереди разбора - 671489.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru