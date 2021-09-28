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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Май
Российская торговая компания


28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 1
17.05.2021 «Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
23.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая 1
11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
26.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
11.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
22.01.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 2
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
07.03.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 1
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
27.04.2015 На аутсорсинг можно отдать все, кроме управления компанией 1

Публикаций - 49, упоминаний - 53

Май упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 14
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
Крок 1221 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Microsoft Corporation 11143 3
SearchInform - Серчинформ 181 2
Crayon 10 2
Ланит ГК 1160 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Intel Corporation 4198 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Veeam Software 250 2
Google LLC 7168 2
Huawei 2733 2
Транснефть-Технологии 8 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Selectel - Селектел 137 2
Samsung Electronics 5714 1
Онланта 75 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
Авантаж 48 1
IBM 3554 1
SAP SE 3218 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Такском - Taxcom 119 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
АйТи 752 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Сонет 17 1
Астерос - Asteros 531 1
Dynatrace 46 1
Инсистемс 33 1
Центр2М - Center2М 47 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Ситилабс 25 1
АльфаСтрахование СГ 208 19
Открытие ФК 538 13
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 11
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 9
Альфа-Банк 1127 8
Hansa - Ханса 61 6
Уралкалий ПАО 62 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 6
A.T.Legal 10 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 6
UBS AG 119 6
Почта России ПАО 1577 6
Модульбанк - Modulbank 95 5
Совкомбанк ПАО 147 5
ПГК - Первая грузовая компания 98 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Valtec 9 5
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
PepsiCo - Пепсико 95 4
ОЗК - Объединенная зерновая компания 8 4
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Нордеа Банк 49 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РесурсТранс 16 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
ItellaNLC - Ителла 5 2
ВТБ Страхование 52 2
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк 2 2
Global CIO 28 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Снежная Королева 38 2
Траско - Trasko 27 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
ИТ-аутсорсинг 671 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Умное ЖКХ 12 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
Kubernetes 307 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
DevOps - Development и Operations 297 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Microsoft SharePoint 2010 43 1
IBM Watson 105 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
КриптоПро Ngate 4 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
SUSE CaaS Platform 5 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 1
Xelent MultiCloud 8 1
VMware SDDC Validated Designs 1 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Microsoft Excel 436 1
Java - Язык программирования 1179 1
Apple iOS 5742 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 1
Dell Technologies Cloud 5 1
Booking.com 75 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Четвернин Алексей 651 15
Урьяс Вадим 76 15
Михалев Евгений 40 12
Емельченков Сергей 83 9
Карпов Иван 41 9
Иванов Андрей 40 8
Ямщиков Владимир 32 7
Кучерова Ольга 9 6
Куканов Алексей 13 6
Нагаев Олег 30 6
Кутмириди Ян 9 6
Тихонравов Андрей 13 6
Алифанов Кирилл 56 6
Муравьев Владимир 29 5
Емелин Дмитрий 14 5
Панферов Алексей 22 5
Сергеев Сергей 63 5
Васильченко Юрий 10 5
Лигачев Глеб 60 5
Залманов Андрей 29 5
Гаврилов Юрий 11 5
Мосягин Константин 19 5
Комаров Илья 9 5
Суровец Дмитрий 44 4
Куликов Александр 16 4
Халматов Максим 45 4
Адмиральский Сергей 38 3
Пашенцев Виталий 11 3
Кадыков Роман 15 3
Павлов Вадим 8 3
Носов Николай 12 3
Затуловский Аркадий 16 3
Македонский Сергей 29 2
Антонов Александр 73 2
Шевченко Владимир 135 2
Нестеров Алексей 79 2
Калинин Андрей 15 2
Рыстенко Михаил 57 2
Чаркин Евгений 182 2
Федечкин Сергей 19 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 26
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
Восточная Европа 1688 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Украина 3389 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Грузия 693 2
Россия - Лыткарино 30 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Россия - Уфа 646 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Польша - Республика 834 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Казахстан - Республика 2646 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 37
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Аутсорсинг 84 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Банковский сектор 21 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
The Verge - Издание 448 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
Forrester Research 387 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 292 3
CNews Баттл 34 1
CNews Большие данные 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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