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SharxDC Sharx
SharxDC Sharx и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5526 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
|SharxDC SharxBase 15 3
|InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 1
|InfoTeCS - ViPNet Coordinator 65 1
|InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 310 1
|InfoTeCS - ViPNet Administrator 10 1
|Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Лантух Владислав 21 1
|Виноградова Леся 8 1
|Бычков Роман 5 1
|Моисейкин Владимир 1 1
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