FOTA Firmware over the air "прошивка по воздуху"


СОБЫТИЯ

20.01.2026 РОСА представила бета-версию «РОСА Мобайл» 2.3 с групповыми звонками, улучшенной навигацией и переработанной системой звука 1
27.03.2019 Panasonic представила приложение Compass 2.0 для защищенных бизнес-устройств на Android 4
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 1
01.11.2016 Panasonic представил мобильное решение Compass для защищенных мобильных устройств 3
14.05.2013 Wexler представил 7-дюймовый планшет с 3G и GPS 1
09.06.2012 Samsung выпустил обновление до Android 4.0 для Galaxy Note 1
27.12.2011 Первый взгляд на Acer Iconia Tab A700: первый FullHD-планшет в мире 1
27.04.2011 Telit представила 2G модуль со встроенным A-GPS приемником в корпусе BGA 1
01.03.2011 Telit представила новый 3G-модуль в BGA-корпусе 1
13.10.2010 Telit объявила о выходе новых GSM/GPRS-модулей в безвыводном корпусе LCC 1
18.08.2006 Nokia поставила решение по управлению мобильниками оператору "Мегафон" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

FOTA и организации, системы, технологии, персоны:

Telit 20 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
Google LLC 12304 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
Wexler 61 1
SoundHound 9 1
Amazon Inc - Amazon UK - Amazon.co.uk 12 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Samsung Electronics 10658 1
МегаФон 9996 1
IFTTT - If This Then That 12 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5746 1
Acer Group - Acer Inc 2667 1
Dropbox 513 1
D-Link - Д-Линк Трейд 384 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 320 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6177 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 953 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 450 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13022 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4053 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5176 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 469 2
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 63 2
SCOMO - Software Component Management Object - Управление компонентами программного обеспечения 2 2
mmWave - миллиметровые волны 37 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1601 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 187 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1200 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 140 1
SBAS - Satellite Based Augmentation System - Спутниковая система дифференциальной коррекции глобальных навигационных спутниковых систем 10 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1842 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 30 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 4
Google Android 14758 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 3
Panasonic Compass 2 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
D-Link Wi-Fi Mesh 2 1
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 34 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
D-Link DCS Беспроводная HD-камера 3 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Samsung Galaxy Nexus 86 1
Wexler Tab 17 1
Samsung Kies 9 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
Infraware - Polaris Office 35 1
Acer Iconia 104 1
Nokia Terminal Management Server 3 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Nokia Terminal Management Server - NTMS 3 1
Lenovo Motorola Motoluxe 2 1
Acer Ring 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1158 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1176 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Samsung Galaxy 997 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 1
Google Android Package Kit - APK 232 1
Panasonic Android 1 1
Samsung S-Pen - Стилус 141 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Nuance Swype Keyboard 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 5
Европа 24658 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3040 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
