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Netvision



24.02.2025 Роман Казаченко, Netvision: Мы готовы предложить рынку open source-платформу для аналитики событий 1
22.06.2001 Завершено тестирование новейших моделей оборудования Expand Networks в России 1
28.11.2000 В Рунете появился новый проект, посвященный искусству 1
07.05.1999 Ericsson и Symbol Technologies подписали соглашение о совместных разработках и маркетинговой деятельности 1
05.03.1999 Entevo и NetVision модернизируют средства управления системами каталогов Windows 2000 1
18.12.1998 Средства биометрического контроля от Keyware Technologies будут интегрированы в систему сетевой безопасности MultiSecure от NetVision 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Netvision и организации, системы, технологии, персоны:

TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Информсвязь 47 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Lenovo Motorola 3502 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2076 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 839 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 657 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10159 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2477 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14440 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8215 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows NT 879 1
Microsoft Windows 15722 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 1
Бельгия - Королевство 1150 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
Израиль 2738 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Fortune Global 500 286 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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