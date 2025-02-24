Netvision
Netvision и организации, системы, технологии, персоны:
|TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
|Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
|Информсвязь 47 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
|Lenovo Motorola 3502 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
|U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
|Бельгия - Королевство 1150 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
|Израиль 2738 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
|Fortune Global 500 286 1
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