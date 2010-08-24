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MRV TereScope
MRV TereScope упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|MRV Communications 219 29
|ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 45 1
|BCC - Бизнес Компьютер Центр 137 1
|Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 22 1
|Metrocom - Метроком 69 1
|МегаФон ПетерСтар 285 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 1
|MRV OptiSwitch 90 51
|MRV LambdaDriver 93 44
|MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 22
|Linux OS 7015 6
|SQL - Язык программирования 546 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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