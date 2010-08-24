Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48922
ИКТ 4865
Организации 3240
Ведомства 1153
Ассоциации 339
Технологии 2080
Системы 11296
Персоны 15681
Местоположение 1001
Статьи 677
Пресса 514
ИАА 414
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 645
Мероприятия 574

MRV TereScope



24.08.2010 MRV получила патент на решения для передачи цифрового видео по оптическому волокну 1
20.05.2008 MRV представила первую 10-гигабитную беспроводную оптическую систему 3
29.06.2004 MRV выпустил системы с резервированием инфракрасного канала 4
26.08.2003 MRV Communications представил модули для работы с пассивными системами беспроводной оптической связи 2
22.07.2003 MRV Communications увеличил дальность гигабитных беспроводных инфракрасных соединений 1
09.07.2003 Расширена линейка пассивных систем беспроводной оптической связи TereScope 1 2
24.06.2003 TereScope 4900 - скоростная передача данных по воздуху на расстояние до 4 км 1
25.03.2003 MRV Communications выпустил оптические модули для платформ OptiSwitch и FiberDriver 1
18.03.2003 MRV Communications расширил спектр опций DC-электропитания для платформы OptiSwitch 1
04.03.2003 MRV Communications выпустил новые медиаконвертеры семейства FiberDriver 1
26.02.2003 MRV Communications представил решение WDM на основе GBIC 1
18.02.2003 MRV Communications представил новые решения EoV для коммутаторов OptiSwitch 1
11.02.2003 MRV Communications снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы серии OptiSwitch Master 1
28.01.2003 MRV Communications снижает цены на оптические мультиплексоры для передачи 4-х потоков E1 1
23.01.2003 Решение E1 для коммутаторов OptiSwitch обеспечивает передачу голосового трафика даже при максимальной загрузке сети 1
14.01.2003 MRV Communications представила решение для передачи голосовых потоков E1 в сетях Ethernet 1
28.11.2002 MRV Communications установила систему беспроводной оптической связи TereScope в Екатеринбурге 4
19.11.2002 Новые медиаконвертеры FiberDriver поддерживают функции удаленного управления и автоопределение скорости 1
12.11.2002 MRV Communications представила двухканальную полностью пассивную систему WDM 1
01.10.2002 Семейство OptiSwitch пополнилось новыми моделями высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторов 1
17.09.2002 MRV comunications представила новую маршрутизирующую платформу из серии OptiSwitch Master 1
10.09.2002 Новые мультиплексоры MRV Communications обеспечивают передачу до 4-х каналов E1 по одной волоконно-оптической линии 1
06.08.2002 Решение MRV Communications позволяет операторам вводить SLA при сдаче в aренду "темных" волокон 1
09.07.2002 Новые медиаконвертеры Fast Ethernet для семейства FiberDriver работают при низких температурах 1
02.07.2002 Optical Access объявила о повышении дальности работы систем DWDM на платформе LambdaDriver до 600 км 1
25.06.2002 Optical Access получила патент на технологию пассивной беспроводной оптической связи 1
04.06.2002 Optical Access представила решение Ethernet WDM (eWDM) для семейства коммутаторов OptiSwitch 1
28.05.2002 Optical Access представила 16-канальную систему CWDM для платформы LambdaDriver 1
16.05.2002 Новые медиаконвертеры серии MC102T поддерживают любые сетевые протоколы со скоростями от 10 до 155 Мбит/с 1
23.04.2002 Новая модель серии TereScope Mux обеспечивает беспроводную передачу 4 потоков E1 на расстояния до 2 км 2
10.04.2002 Optical Access выпустила новый медиаконвертер Fast Ethernet серии EM316FRM 1
02.04.2002 Optical Access расширяет линейку пассивных систем беспроводной оптической связи 3
26.03.2002 Optical Access выпустила новые модели неуправляемых 4- и 5-портовых коммутаторов Fast Ethernet серий MS104 и MS105 1
21.03.2002 Optical Access увеличила максимальную дальность соединений Gigabit Ethernet до 100 км 1
12.03.2002 Optical Access выпускает новую модификацию шасси коммутаторов OptiSwitch-1200 для операторов связи 1
05.03.2002 Optical Access выпустила новые модели медиаконвертеров Fast и Gigabit Ethernet серии MC102 1
26.02.2002 Optical Access значительно расширила спектр решений последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch 1
19.02.2002 Optical Access выпустила решение для построения кольцевых топологий в сетях WDM 1
12.02.2002 Optical Access снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы OptiSwitch Master 400 1
05.02.2002 Решение HomePNA для коммутаторов OptiSwitch обеспечивает соединения на расстояниях до 400 м по медному кабелю 1

Публикаций - 57, упоминаний - 87

MRV TereScope упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MRV Communications 219 29
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 45 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 137 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 22 1
Metrocom - Метроком 69 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 1
Optical Access 70 50
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 36
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 33
Gigabit Ethernet 802 21
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 281 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 12
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 7
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 4
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 57 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 266 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 223 2
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 79 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 398 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 318 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 2
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 2
UDP - User Datagram Protocol 108 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 172 1
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 90 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 126 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 212 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 622 1
MRV OptiSwitch 90 51
MRV LambdaDriver 93 44
MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 22
Linux OS 7015 6
SQL - Язык программирования 546 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 1
Южная Корея - Республика 2847 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 1
Прибалтика - Балтия 1177 1
Китай - Тайвань 1386 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 70 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1479 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021