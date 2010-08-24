MRV TereScope

MRV получила патент на решения для передачи цифрового видео по оптическому волокну 1

MRV выпустил системы с резервированием инфракрасного канала 4

MRV Communications представил модули для работы с пассивными системами беспроводной оптической связи 2

MRV Communications увеличил дальность гигабитных беспроводных инфракрасных соединений 1

Расширена линейка пассивных систем беспроводной оптической связи TereScope 1 2

MRV Communications выпустил оптические модули для платформ OptiSwitch и FiberDriver 1

MRV Communications выпустил новые медиаконвертеры семейства FiberDriver 1

MRV Communications представил решение WDM на основе GBIC 1

MRV Communications представил новые решения EoV для коммутаторов OptiSwitch 1

MRV Communications снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы серии OptiSwitch Master 1

Решение E1 для коммутаторов OptiSwitch обеспечивает передачу голосового трафика даже при максимальной загрузке сети 1

MRV Communications представила решение для передачи голосовых потоков E1 в сетях Ethernet 1

MRV Communications установила систему беспроводной оптической связи TereScope в Екатеринбурге 4

Новые медиаконвертеры FiberDriver поддерживают функции удаленного управления и автоопределение скорости 1

MRV Communications представила двухканальную полностью пассивную систему WDM 1

Семейство OptiSwitch пополнилось новыми моделями высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторов 1

MRV comunications представила новую маршрутизирующую платформу из серии OptiSwitch Master 1

Новые медиаконвертеры Fast Ethernet для семейства FiberDriver работают при низких температурах 1

Optical Access объявила о повышении дальности работы систем DWDM на платформе LambdaDriver до 600 км 1

Optical Access получила патент на технологию пассивной беспроводной оптической связи 1

Новая модель серии TereScope Mux обеспечивает беспроводную передачу 4 потоков E1 на расстояния до 2 км 2

Optical Access выпустила новый медиаконвертер Fast Ethernet серии EM316FRM 1

Optical Access расширяет линейку пассивных систем беспроводной оптической связи 3

Optical Access увеличила максимальную дальность соединений Gigabit Ethernet до 100 км 1

Optical Access выпустила новые модели медиаконвертеров Fast и Gigabit Ethernet серии MC102 1

Optical Access выпустила решение для построения кольцевых топологий в сетях WDM 1

Optical Access снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы OptiSwitch Master 400 1