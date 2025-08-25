Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181555
ИКТ 14109
Организации 10964
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26071
Персоны 78070
География 2918
Статьи 1544
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Great Wall Motors Haval F7x кроссовер


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 Сервисы «Яндекс Авто» впервые появятся во внедорожниках Tank 500 нового модельного года 2
18.09.2024 Жители и гости Сочи и Казани смогут арендовать машины «Яндекс Драйва» на долгий срок 1
31.10.2022 «Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя 2
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Great Wall Motors и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8030 1
Xiaomi 1878 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 214 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 32 2
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 28 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1291 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 2
Бронирование - Booking 745 1
Оцифровка - Digitization 4790 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10820 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1090 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 128 1
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1618 1
Контрастность 2914 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11036 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 680 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1355 1
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 216 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1233 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1652 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Night Vision - режим ночного видения 382 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12739 1
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 245 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 90 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 186 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 343 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7762 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9996 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1494 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2197 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4808 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16169 1
AOD - Always On Display 206 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6191 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 568 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1281 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25073 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3630 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5686 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2414 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7596 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 729 1
Xiaomi Fast - Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 10 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 940 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 433 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 107 1
Xiaomi Mi Store 41 1
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 78 1
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 1
Google Android TV 338 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 284 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 484 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1592 1
Great Wall Motors - Haval H - кроссовер 2 1
Great Wall Motors - Haval Dargo 1 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 21 1
Т-Банк - Тинькофф авто 2 1
Т-Банк - Тинькофф ремонт 2 1
Т-Банк - Тинькофф драйв 1 1
Мусиенко Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3166 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1647 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 796 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17758 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
Трейд-ин - Trade-in 191 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 541 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 222 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 402 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6754 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5140 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 858 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 146 1
Азартные игры - Лотерея 217 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25270 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7712 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5462 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6111 1
Red Dot Design Award 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: