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Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина ВАСО Воронежское акционерное самолётостроительное общество Воронежский авиазавод Воронежский авиационный завод



22.04.2025 Производитель Ил-76, Ил-96 и Sukhoi Superjet закупает ПАКи на чипах Nvidia и AMD 2
21.04.2023 До 2500 импортозамещающих материалов тестируется в Москве ежемесячно 1
02.10.2009 С.Иванов: Воронежский авиазавод начнет производство самолета Ил-112 1
21.07.2009 Первый российский Ан-148 поднялся в воздух 4
27.06.2008 В России возрождается крупносерийное производство авиалайнеров 2
17.08.2005 "Полет" купит у ИФК 20 самолетов Ан-148 на сумму около $400 млн. 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3551 1
AMD - Advanced Micro Devices 4288 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 220 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 12 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 17 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 33 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
Полёт - авиакомпания 2 1
Московия Авиакомпания - Авиакомпания ЛИИ имени М.М. Громова 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3019 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6056 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1438 1
Стандартизация - Standardization 2164 1
DDR - Double data rate 2787 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3859 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1707 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1054 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3019 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9505 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21102 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 24 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 63 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 233 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-112В - российский перспективный лёгкий военно-транспортный самолёт 6 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-38 - советский противолодочный самолёт средней дальности 4 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 5 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1714 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 93 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3282 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 240 1
Федоров Алексей 123 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1540 4
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Украина - Киев 1129 1
Кипр - Республика 568 1
Болгария - Республика 778 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Германия - Федеративная Республика 12768 1
Европа 21891 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7676 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5731 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 943 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1128 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2061 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 302 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5047 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2160 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3492 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16637 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6829 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 981 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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