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Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина ВАСО Воронежское акционерное самолётостроительное общество Воронежский авиазавод Воронежский авиационный завод
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3551 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4288 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
|Федоров Алексей 123 1
|Иванов Сергей 388 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Карпов Анатолий 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 2
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