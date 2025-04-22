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Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина ВАСО Воронежское акционерное самолётостроительное общество Воронежский авиазавод



22.04.2025 Производитель Ил-76, Ил-96 и Sukhoi Superjet закупает ПАКи на чипах Nvidia и AMD 1
21.04.2023 До 2500 импортозамещающих материалов тестируется в Москве ежемесячно 1
02.10.2009 С.Иванов: Воронежский авиазавод начнет производство самолета Ил-112 1
21.07.2009 Первый российский Ан-148 поднялся в воздух 4
27.06.2008 В России возрождается крупносерийное производство авиалайнеров 2
17.08.2005 "Полет" купит у ИФК 20 самолетов Ан-148 на сумму около $400 млн. 2

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 217 2
Московия Авиакомпания - Авиакомпания ЛИИ имени М.М. Громова 1 1
Полёт - авиакомпания 2 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1388 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 1
Стандартизация - Standardization 2163 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 24 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 233 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-112В - российский перспективный лёгкий военно-транспортный самолёт 6 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 63 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 238 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сергунина Наталья 369 1
Иванов Сергей 388 1
Федоров Алексей 123 1
Карпов Анатолий 25 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7655 1
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Европа 21880 1
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Турция - Турецкая республика 2401 1
Болгария - Республика 778 1
Кипр - Республика 566 1
Украина - Киев 1129 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5722 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 940 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3487 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2055 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1126 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19019 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6818 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 974 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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