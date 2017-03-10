Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г.

Для Владимира Путина подготовлена дорожная карта Healthnet, посвященная развитию высоких технологий в медицине в период до 2035 г. В частности, документ предполагает создание электронных паспортов здоровья, использование ИТ для борьбы со старением, применение технологии больших данных для возрождения отрасли лекарственного растениеводства и т.д. Экономический эффект от реализации мероприятий дорожной карты составит p3,9 трлн, также будет создано 300 тыс. новых рабочих мест.

Одобрена дорожная карта Healthnet

Президентский совет по модернизации и инновационному развитию экономики одобрил дорожную карту Healthnet. Под Healthnet подразумевается открытая экосистема, которая поддерживает и развивает компании, создающие, производящие и предоставляющие биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному улучшению здоровья и качества жизни человека в России и в мире.

Дорожная карта описывает развитие направления Healthnet в период до 2035 г. Документ подготовлен в рамках проекта «Национальной технологической инициативы» (НТИ), запущенного по инициативе президента Владимира Путина. Авторами дорожной карты являются первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

Тренды в медицине: генетика, персонализация, биопротезирование

Основным трендом в современной медицине является ее персонализация – сбор, анализ и использование информации по каждому пациенту с учетом его особенностей, генетического кода, наличия болезней и т.д. Научные достижения последних десятилетий в области генетики, геномики, транскриптомики, молекулярной биологии, генной и белковой инженерии также формируют новые подходы в медицине, фармацевтике, здравоохранению. Новейшие научные знания транслируются в передовые технологии, формируя новые направления в медицине, новые подходы к лечению и предупреждению заболеваний. Активно развивается медицинская биотехнология, включающая в себя генную и тканевую инженерию, клеточные технологии, биофармацевтику, разработку генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Параллельно активно развиваются носимые медицинские устройства (браслеты, нательные датчики, контактные линзы, имплантируемые устройства), которые собираются информацию о частоте сердечных сокращений, артериальном давлении, метаболических маркерах и другие данные о своих владельцах. В 2035 г. большинство граждан будет подключено к круглосуточной системе мониторинга, что позволит обеспечить возможности оперативной помощи в экстренных ситуациях, раннее выявление факторов риска и предикторов развития осложнений и обострений, имеющихся у пациента заболеваний, повышение своевременности плановых мероприятий.

Также заметно развиваются генные технологии. Новая методика – NGS (секвенирование нового поколения) позволяет в одном образце крови за короткий промежуток времени провести исследование более 200 генов. Анализ метагеномов микроорганизмов, находящихся на поверхности кожного покрова человека и в организме человека, даст возможность ассоциировать наличие определенных видов микроорганизмов с возникновением различных заболеваний и позволит разрабатывать лекарственные препараты для воздействия на микроорганизмы.

В ближайшем будущем с помощью генно-инженерных решений станет возможным создание «сверхорганизмов», в связи с чем данная сфера является интересной не только для клинической медицины и гериатрии, но и для медико-биологического обеспечения производств с особо опасными условиями труда. В 2035 г. потенциальные риски развития заболеваний будут известны с рождения, по желанию будет проводиться «коррекция» опасных патологий – профилактика или лечение на клеточном уровне.

Другое перспективное направление – биопротезирование. Все большее распространение получают выращивание и трехмерная биопечать тканей и органов из ауто-и аллогенных клеток человека (биопротезы), а также разработка и внедрение сложных киберпротезов: бионическими протезами уже можно управлять силой мысли. В настоящее время разработаны человеко-машинные интерфейсы, в том числе новые методы использования жестов, зрения, голосовых интерфейсов для управления компьютерными и робототехническими системами.

3D-биопринтеры и «активное старение»

Большую роль в регенеративной медицине играют 3D-биопринтеры. Постепенно трехмерная печать используется и в направлении нейрохирургии. В первую очередь это касается возможности изготовления титановых имплантатов для хирургического вживления при травмах позвоночника и костей черепа. Применение индивидуально напечатанных титановых имплантатов позволит значительно сократить время проведения и сложность операционного вмешательства.

Авторы документа говорят и о направлении превентивной медицины, которое позволяет предсказывать заболевания либо на ранней стадии, либо за несколько лет до их появления. На протяжении последнего десятилетия разрабатываются системы детекции сверхнизких концентраций широкого класса веществ. На сегодняшний день известны десятки веществ, концентрация которых в выдыхаемом воздухе теоретически или доказано коррелирует с наличием и тяжестью различных заболеваний. Самыми применяемыми в медицинской практике в мире в настоящее время являются дыхательные гастроэнтерологические тесты. Наиболее активная исследовательская работа ведется по широко распространенным тяжелым заболеваниям (онкология, пневмония, туберкулез).

Перспективными также являются направления «активного старения» и «натуропатических» методов профилактики и лечения. В первом случае речь идет об изучении механизмов, лежащих в основе старения и нарушений различных функций организма в пожилом возрасте. Во втором – о все большей популярности применения экологически чистых натуральных продуктов и растительных лекарственных средств для профилактики и лечения, причем в изучении данного процесса могут помочь технологии больших данных.

Ключевыми преимуществами российских компаний на рынке Healthnet авторы считают высокий научно-исследовательский потенциал российских компаний, широкие возможности для проведения исследований (лояльное отношение к использованию живых организмов в медицинских исследованиях, большое этническое и расовое разнообразие), наличие опыта в сфере разработки прикладного ПО мирового класса, организации баз данных, применения технологий больших данных, наличие экологически чистых разнообразных природно-климатических зон для выращивания лекарственных растений.

Также есть и ограничения для развития, а именно: недостаточная междисциплинарность технологических направлений, импортируемое оборудование, отсутствие единых стандартов инженерной и синтетической биологии, недостаток высокопрофессиональных кадров (биотехнологов, биохимиков, фармакологов).

Объемы российского и международного рынков

В настоящее время мировой рынок здравоохранения составляет 10% от мирового ВВП и растет на 5,2% в год, к 2018 г. он составит $9,3 трлн. Доля Healthnet от мирового рынка составляет 10% ($0,9 трлн). К 2020 г. доля Healthnet увеличится до 19,6% ($1,97 трлн), к 2035 г. – до 58,8% и составит более $9 трлн.

Российский рынок товаров и услуг Healthnet составляет 1,4% от мирового ($13,9 млрд). К 2035 г. доля российского рынка будет составлять 3,58% ($310 млрд) от всего объема мирового рынка. В денежном выражении суммарный эффект от реализация мероприятий, заложенных в дорожную карту, составит к 2035 г. p3,89 трлн. В том числе экономический эффект в виде улучшения показателей здоровья составит p1,98 трлн, коммерческий эффект – p1,17 трлн, привлеченные инвестиции – p738 млрд.

Целевые показатели реализации дорожной карты Healthnet



Наименование целевых показателей Единица измерения Текущее значение 2017 2018 2019 2020 2025 2035 Целевой показатель 1. «Объем выручки компаний рынка Healthnet» $ млрд 6,1 7,1 8,2 9,6 11,1 23,6 106,5 Целевой показатель 2. «Доля выручки компаний рынка Healthnet на мировом рынке Healthnet» % 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,3% 3,0% Целевой показатель 3. Доля выручки компаний рынка Healthnet на внутреннем рынке здравоохранения» % 7,8% 8,6% 9,6% 10,6% 11,8% 20,0% 57,0% Целевой показатель 4. «Количество выданных международных патентов» шт. 517 558 614 688 784 1 683 11 389 Целевой показатель 5. «Количество российских технологических компаний на рынках Healthnet» 4 027 4 396 4 799 5 238 5 718 8 865 21 309 Целевой показатель 6. «Количество компаний рынка «Healthnet» с капитализацией более $5 млн., созданных не раньше 2015 г.» (накопительный итог) 0 0 2 5 24 75 408

Источник: НТИ, 2017

Согласно целевым показателям дорожной карты, объем выручки российских компаний Healthnet вырастет с $6,1 млрд в 2016 г. до $106,5 млрд в 2035 г. Доля российских компаний на мировом рынке здравоохранения увеличится с 0,6% до 3%, а доля российских компаний Healthnet на соответствующем мировом рынке – с 7,8% до 57%. Количество технологических российских компаний в сфере Healthnet вырастет с 4 тыс. до 21 тыс., количество выданных международных патентов увеличится с 517 до 11,4 тыс.

К 2035 г. на российском рынке Healthnet количество компаний, имеющих капитализацию более $5 млн и созданных не ранее 2015 г., составит 408. Охват населения услугами превентивной медицины вырастет с 6% до 50%. В сегменте «Спорт и отдых» доля производимых в России продуктов вырастет с 10% до 40%, а доля российских компаний на рынке медицинского ПО и персональных медицинских приборов увеличится с 30% до 80%.

Как Healthnet поможет российской экономики

Заложенные в дорожную карту мероприятия помогут экономике страны выиграть за счет следующих факторов: повышение суммы налогов и объемов продаж высокотехнологической продукции, повышение производительности труда, снижение нагрузки на систему первичной медицинской помощи, экономия средств Фонда обязательного медицинского страхования, снижение затрат Пенсионного фонда за счет потенциальной возможности расширения возрастного диапазона работоспособности и сроков трудовой деятельности, снижение расходов на бесплатное лекарственное обеспечение и выплаты по инвалидности, снижение потерь предприятий от временной нетрудоспособности сотрудников, снижение расходов Фонда социального страхования на выплаты по листкам временной нетрудоспособности и снижения количества лиц, нуждающихся в социальном уходе по старости, сокращение расходов и сроков лечения.

Также реализация мероприятий дорожной карты приведет к повышению уровня доступности высококвалифицированной медицинской помощи, снижению утечки мозгов, обоснованному подъему планки пенсионного возраста, увеличению продолжительности жизни не менее чем на 10 лет, в том числе активной (работоспособной) жизни – на пять лет, повышение своевременности и точности постановки диагноза и снижение младенческой смерти.

По результатам выполнения мероприятий дорожной карты в России будет создано не менее 300 тыс. новых рабочих мест (инструкторы-парамедики, врачи-консультанты по здоровье-сберегающим технологиям, врачи общей практики). Нагрузка на систему первичной медицинской помощи снизится не менее чем на 20%, на систему высокотехнологической помощи – не менее чем на 60%, заболеваемость ОРВИ упадет не менее чем на 40%. Также будет возрождена на новом технологическом уровне отрасль растениеводства, что создаст более 1 млн новых рабочих мест в агрокомплексе.

ИТ в медицине

Мероприятия в дорожной карте разделены на шесть сегментов: ИТ в медицине, биомедицина, здоровое долголетие, спорт и здоровье, превентивная медицина и медицинская генетика.



Сегмент «ИТ в медицине» предполагает проектирование и реализацию устройств и сервисов по мониторингу и коррекции состояния здоровья человека. Важным направлением в этой области является разработка медицинских информационных систем, автоматизирующих деятельность медицинских организаций, автоматизация рабочих мест врачей и подключение их к единым региональным и федеральным информационным системам.

В мире внедрение телемедицинских устройств сдерживается большим числом заинтересованных сторон, с которыми коммерческим компаниям приходится согласовывать свои действия. У России в данном плане есть преимущества, так как ключевые вопросы здравоохранения, как правило, сконцентрированы в руках государства. Также Россию можно отнести к числу лидирующих стран в части разработки и реализации неинвазивных устройств и имплантируемых устройств.

В сегменте «ИТ в медицине» планируется разработать системы поддержки принятия решений (СППР) с использованием алгоритмов обработки больших объемов данных (big data) для локального использования в медицинских организациях при оказании медицинских услуг в дистанционной форме при заболеваниях и высоком риске их развития по назначению врача. Также планируется разработать линейку неинвазивных персональных телемедицинских приборов (ПТП), в том числе основанных на новых физико-биологических принципах диагностики и лечебно-диагностических домашних модулеях, организовать их производство на территории России и внедрить SIM-карты для их использования.



Кроме того, должна быть разработана линейка электронных паспортов здоровья (ИМЭК), содержащих в том числе генетическую информацию о пациентах. В течение 2017–2025 гг. будет осуществлено полноценное внедрение электронных паспортов, медицинские организации всех форм собственности будут осуществлять предоставление данных историй болезни пациентов в ИЭМК и получать из них необходимые данные историй болезни пациентов.

Суммарный эффект от реализации мероприятий дорожной карты в сегменте «ИТ в медицине» составит ЗНАК РУБЛЯ 1,7 трлн к 2035 г., в том числе: экономический эффект – p897 млрд, коммерческий эффект – p527 млрд, привлеченные инвестиции – p275 млрд. Российские продукты в данном сегменте к 2035 г. составят не менее 5% от объема мирового рынка.

Биомедицина

Сегмент «Биомедицины представляет собой рынок персонализированной медицины, новых медицинских материалов, биопротезов, искусственных органов. Сегмент состоит из разработчиков, производителей и дистрибуторов продуктов, основанных на использовании биопрепаратов или технологий для терапии и молекулярно-биологической диагностики. Продуктами сегмента являются терапевтические моноклональные антитела, онколитические вирусы, вакцины, а также производственные технологии по их синтезу, наборами и комплексами для ПЦР-диагностики, секвенирования и лабораторной масс-спектрометрии.

В России перспективными разработками в области биомедицины обладают Центр «Медицина будущего» Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, стартап «ЭйДжиСиТи» (персональные генотерапевтические препараты с использованием технологии редактирования генома), Институт биоорганической химии, Сибирский федеральный университет и Томский государственный университет (технологии и производство биополимеров для 3D-печати искусственных органов и тканей человека), «3Д биопринтинг солюшнз» (дочерняя структура «Инвитро», занимается технологиями 3D-принтинга).

В сегменте «Биомедицина» будут созданы новые технологии по следующим направлениям: регенеративная медицина и клеточная инженерия; биопрепараты, поливалентные генноинженерные вакцины и таргетные лекарственные средства; модификация про-и эукариотических клеток; получение и обработка омиксных данных; разработка, производство и применение персонализированных лекарственных средств; аддитивные медицинские технологии и иммунобиологическая терапия онкологических заболеваний и хронической вирусной инфекции на основе персонализированных клеточных препаратов.

Также будут созданы платформа и технологии для следующих целей: контроль антибиотикорезистентности, сетевые биобанки тканей и клеточных продуктов (включая ИТ-платформу сетевой инфраструктуры биобанков), аттестованные клеточные культуры человека и животных и сервисная платформа «Инженерный биоконструктор». Планируется разработка неинвазивных технологий и устройств анализа морфофункционального состояния клеточных культур методами прижизненной визуализации, программных продуктов цифровой обработки изображений с возможностью анализа качества и количества клеток в культуре.

В сегменте «Биомедицина» суммарный эффект составит p750 млрд к 2035 г., в том числе экономический эффект – p408 млрд, коммерческий – p230 млрд, привлеченные инвестиции –p114 млрд. Мировой рынок вырастет с $186 млрд в 2016 г. до $,18 трлн в 2035 г. Российский рынок в данном сегменте увеличится с $140 млрд в 2016 г. до $2,4 млрд в 2020 г. и до $95 млрд в 2035 г. Объем российского рынка в 2035 г. составит 3% от мирового.

Здоровье и долголетие

Сегмент «Здоровье и долголетие» направлен на продление периода здоровой жизни человека и изменение срока наступления болезней на более поздний срок за счет результатов исследований в области геронтологии, гериатрии, генетики и биомедицинских технологий. Лидерство в производстве данных препараторов принадлежит транснациональным корпорациям – AstraZeneca, Novartis и т.д.

В России соответствующие препараты производят «Фармстандарт», «Татрис-старение», «Геро», «Медицинский центр Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН», «Митотех», «Медбиокор», «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия Минздрава России», «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России» и т.д. Ряд российских организаций занимается разработкой систем биомаркеров возраста, включая Лабораторию генетики старения и продолжительности жизни МФТИ, Клинику активного долголетия «Институт Красоты на Арбате», РСО «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» и др.

В сегменте «Здоровое долголетие» предполагается разработать клинически достоверные системы диагностики возрастных изменений и выявить терапевтические мишени для профилактики возрастных патологических изменений и процессов. В течение 2016–2035 гг. международным сообществом будут приняты механизмы регистрации антивозрастных терапевтических средств с использованием системы биомаркеров старения в качестве клинической мишени. С 2018 г. будут осуществляться развитие и интеграция ИТ-платформы по анализу знаний в области здорового долголетия.

В сегменте «Здоровье и долголетие» суммарный эффект от реализации мероприятий дорожной карты составит ЗНАК РУБЛЯ 413 млрд к 2035 г., в том числе экономический эффект – ЗНАК РУБЛЯ 218 млрд, коммерческий эффект – ЗНАК РУБЛЯ 129 млрд, привлеченные инвестиции – ЗНАК РУБЛЯ 66 млрд. Мировой рынок в данном сегменте увеличится с $186 млрд в 2016 г. до $1,8 трлн в 2035 г. Российский рынок за этот период увеличится с $140 млн с 2016 г. до $2,4 млрд в 2020 г. и до $95 млрд в 2035 г. К 2035 г. российский рынок будет составлять 3% от мирового.

Спорт и здоровье

Сегмент «Спорт и здоровье» включает в себя сбор информации, обработку, доставку потребителю, формирование и реализацию корректирующих рекомендаций и мероприятий, а также создание и внедрение комплекса новых технологических продуктов – спортивного питания, спортивной одежды, спортивного оборудования, средств профилактики, реабилитации и оздоровления. Основными разработчиками аналитических систем в данном сегменте являются LifeQ и Nudge и российская компания «Научно-производственное объединение «Спортивные и медицинские приборы»», также в документе отмечается российский комплекс Scanme.

В сегменте «Спорт и здоровье» будут проведены исследования в области интерпретации биометрических данных для спортсменов в целях и организации тренировочных и оздоровительных программ. Планируется разработать программную платформу Health Heuristics с использованием технологий Data Mining, Big Data и Machine Learning и программный API для сбора данных с устройств интернета вещей. Также должны быть созданы системы сбора и фильтрации данных (Data Mining). Установка диагностических комплексов (АПК SCANME) и открыты не менее 35 региональных инкубаторов медицинских и оздоровительных технологий, ориентированных на спорт высоких достижений.

В сегменте «Спорт и здоровье» суммарный эффект составит p148 млрд, в том числе экономический эффект – p82 млрд, коммерческий эффект p42 млрд, привлеченные инвестиции –p24 млрд. Мировой рынок в данном сегменте вырастет с $55 млрд в 2018 г. до $390 млрд в 2035 г. Российский рынок вырастет с $3,66 млрд в 2016 г. до $39,7 млрд в 2035 г, доля российских продуктов на мировом рынке составит не менее 10%.

Превентивная медицина

Сегмент «Превентивная медицина» помогает предотвратить развитие заболеваний с учетом индивидуального подхода к диагностике, лечению и реабилитации. В данном сегменте заметны следующие российские компании: МИЦ «Иммункулус», «Центр биотической медицины», «Микронутриенты», «РуноМед», «НСТ-Мед», «Кардио-контроль» (разработчик ИТ-платформы мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы), «Медархив», «Учебный центр общественного здоровья», «Школа активизации гражданственности», «Синофарм», «Алтай Вистерра», «ССХП «Женьшень»», «Гранде», «Орис проф», ЦТиВМ «Пять элементов» и др.

В сегменте «превентивной медицины» должна быть образована сеть центров: к 2025 г. центры должны появится во всех регионах России, к 2035 г. – во всех муниципальных районах. Также должны быть разработаны: база данных интерпретации тестов на ауто-АТ и элементный статус на основе сбора многотысячных выборок профилей иммунореактивности и элементного статуса лиц с разными формами и стадиями отклонений от функциональных норм, СППР в сфере превентивной медицины (с использованием технологий эволюционного моделирования, цифровой модели знаний о здоровье человека и свойствах средств коррекции, обработки больших объемов данных и индивидуального мониторинга функционального состояния) и холистическая цифровая модель знаний о здоровье человека и свойствах средств коррекции на базе теории эволюционного моделирования и гиперграфов классов.

Выращивание лекарственных растений в России

Особый акцент авторы документа делают на выращивании лекарственных растений. Экспорт лекарственного сырья на порядок выгоднее экспорта традиционных для России пшеницы, сои и рапса, а экспорт готовых традиционных растительных лекарственных средств, изготовленных с использованием современных технологий, на быстро растущие и стабильные рынки Китая, Индии и других Восточно-Азиатских стран, внутреннее развитие которых существенно ограничено из-за перенаселения и загрязнения почв, значительно повышает его привлекательность. Для развития данного направления необходимо внести изменения в законодательство для упрощенного порядка обращения и регистрации растительных лекарственных средств.

Авторы документа считают необходимым сделать ставку на традиционную китайскую медицину, дополнив ее современными системами поддержки принятия решений (СППР), индивидуальными приборами для оценки функционального состояния в концепции соответствующего направления традиционной медицины, информационными технологиями для передачи, хранения и обработки больших объемов информации, телемедицинскими услугами по врачебной консультации граждан по особенностям применения этих методов и средств. Все это сделает для граждан более простым и доступным применение знаний традиционной китайской медицины на практике для сохранения и улучшения своего здоровья.

С целью создания отрасли лекарственного растениеводства будут проведены исследования, направленные на получение объективной информации о сравнительной эффективности подходов коррекции нарушений в организме человека с помощью лечебного питания и естественных биорегуляторов с использованием холистической цифровой модели знаний о здоровье человека и свойств средств коррекции, также проведено картирование их влияния на организм на основе алгоритмов обработки больших объемов диагностической информации.

Барьерами для развития данного сегмента являются отсутствие закона об использовании телемедицинских услуг в массовом сегменте, недостаточный объем данных для картирования вегетативного регуляторного паттерна в норме и патологии, отсутствие математического аппарата и соответствующего программного обеспечения для обработки больших объемов разнородных данных (технологий больших данных) и отсутствие связи между медицинскими информационными системами лечебно-профилактических учреждений и частными платформами агрегации данных о пациентах.

В сегменте «Превентивная медицина» суммарный эффект составит ЗНАК РУБЛЯ 370 млрд к 2035 г., в том числе экономический эффект – p206 млрд, коммерческий эффект – p105 млрд, привлеченные инвестиции – p60 млрд. Мировой рынок в данном сегменте вырастет с $265 млрд в 2020 г. до $1,33 трлн до в 2035 г. Российский рынок вырастет с $20 млн в 2016 г. до $106,5 млрд в 2035 г., доля российского рынка составит не менее 3% от мирового.

Медицинская генетика

Сегмент «Медицинская генетика» включает в себя генетическую диагностику, биоинформатику, генную терапию, фармакогенетику, популяционную генетику, медико-генетическое консультирование, раннее выявление и профилактику наследственных заболеваний. Ведущими российскими организациями в данном сегменте являются «Физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства», «Медико-генетический научный центр», «Томский НИИ медицинской генетики», НЦАГиП им. Кулакова, МГУ, СПбГУ, MIT(МИТ) и Научно- производственная компания «Синтол».

В сегменте «Медицинская генетика» будут созданы: новые технологии молекулярно-генетической диагностики для раннего выявления, профилактики, предупреждения и терапии заболеваний; ИТ-платформа биоинформационного анализа геномных и биомаркерных данных, центры геномных данных; новые генактивированные материалы и геннотерапевтические продукты и геннотерапевтические лекарственные препараты и методы генной терапии, направленные на лечение наследственных, онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Планируется также разработать новые методики лечения с применением технологий молекулярно-генетической диагностики и организовать базу данных о структуре генофонда и геномных вариациях народонаселения России и карту ожидаемой частоты встречаемости наследственных болезней.

В сегменте «Медицинская генетика» суммарный эффект составит p510 млрд к 2035 г., в том числе экономический эффект – p170 млрд, коммерческий – p143 млрд, привлеченные инвестиции – p200 млрд. Мировой рынок в данном сегменте вырастет с $2,8 млрд в 2016 г. до $1,15 трлн в 2035 г. Российский рынок за этот период вырастет с $40 млн до $9,3 млрд, доля российского рынка составит не менее 3% от мирового.

Healthnet-образование

Мероприятия дорожной карты предполагают ежегодно, начиная с III квартала 2017 г. до IV квартала 2020 г., создавать не менее одного венчурного фонда (либо докапитализировать существующие фонды) для поддержания компаний Healthnet. При этом один фонд должен поддерживать не менее 10 проектов, а не менее чем пять фондов будут инвестировать по всему миру.

Также дорожная карта предполагает мероприятия в области образования. Здесь будет создана сеть Центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков, профильных для рынка Healthnet кружков по биоинженерии, биотехнологии, информационным технологиям и большим данным. В сфере высшего образования будут сформированы не менее 40 программ подготовки технических специалистов, бакалавров и магистрантов в рамках новых профессий для рынка Healthnet, внедрены новые образовательные стандарты и программы обучения и разработаны системы подготовки специалистов превентивной медицины и спортивной отрасли, фитнеса.

