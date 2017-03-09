Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года

Основные изменения в федеральном законодательстве связаны с корректировкой закона о персональных данных, внесении поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. На региональном уровне перемены коснулись ряда областных информационных систем.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 16-ФЗ «О внесении изменений в главу 5 Федерального закона "О персональных данных" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Скорректированы Законы о персональных данных и о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.



Указано, что Роскомнадзор обеспечивает, организует и осуществляет государственный контроль и надзор за соответствием содержания обработки персональных данных и способов их обработки требованиям законодательства.



При этом порядок организации и проведения проверок операторов, являющихся юрлицами и ИП, а также порядок организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных иными операторами установит Правительство РФ.



Поправки вступают в силу с 01.03.2017.



Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 18-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»



Введена ответственность за неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к Интернету, обязанности по ограничению и возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.



Предполагается наложение штрафа на должностных лиц в размере от p3 000 до p5 000; на ИП — от p10 000 до p30 000; на юрлиц — от p50 000 до p100 000.



Напомним, что для ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию, распространение которой в России запрещено, создается ЕАИС «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».



Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, доступ к которым обязан ограничить оператор связи, обновляется ежедневно в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут по московскому времени.

В течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан ограничить доступ к таким сайтам. На основании уведомлений Роскомнадзора и (или) оператора реестра оператор связи в течение суток обязан возобновить доступ.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»



Поправки касаются административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.

Дифференцированы составы административных правонарушений в области персональных данных и увеличены размеры административных штрафов.



Введены дополнительные составы административных правонарушений, предусматривающие ответственность за невыполнение оператором конкретных обязанностей, установленных законом.

Например, за обработку персональных данных без письменного согласия субъекта этих данных (если такое согласие должно быть получено); невыполнение обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных; невыполнение требования о блокировании персональных данных.



Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в области персональных данных переданы от прокуроров Роскомнадзору.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г.

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»



Внесены изменения в Закон о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.



В частности, закреплены основания для применения мер безопасности в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Это письменное заявление его родственников или близких лиц либо их согласие, выраженное в письменной форме.



Госзащите теперь подлежат в том числе военнослужащие органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, непосредственно участвовавшие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп. Речь также идет о военнослужащих Вооруженных Сил РФ, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, о военнослужащих органов внешней разведки, которые были задействованы в специальных операциях или выполняли специальные функции по обеспечению безопасности России.



В Законе о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов поправками предусматривается заключение письменного договора с защищаемым лицом при применении мер безопасности, а также право данного лица обращаться в орган, обеспечивающий безопасность, за получением психологической помощи.



В целях устранения существующего правового пробела прописан порядок применения меры безопасности "перевод на другую работу" в отношении судей, а также должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, назначаемых на должность и освобождаемых от нее Президентом РФ, Правительством РФ, Советом Федерации и Государственной Думой, законодательными органами регионов.

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. N 200 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» на создание, развитие, поддержание и распространение телевизионного канала на французском языке, покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до целевой аудитории, с продвижением телеканала и его программ на российском и международном рынках, а также расходов на обеспечение международной деятельности и содержание корреспондентских пунктов»



Утверждены Правила предоставления субсидий АНО «ТВ-Новости».

Субсидии выделяются на создание, развитие, поддержание и распространение телеканала на французском языке, покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до целевой аудитории, с продвижением телеканала и его программ, а также расходов на обеспечение международной деятельности и содержание корреспондентских пунктов.

Для получения средств нужно заключить с Роспечатью соглашение. Приведены его основные условия.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. N 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»

В России планируется создать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). С 01.01.2018 начнет действовать посвященная ей глава Закона о государственной социальной помощи.

Утверждено Положение о ЕГИССО.



Оператором системы будет выступать ПФР, а оператором инфраструктуры — Минкомсвязь России. Для наполнения системы будет обеспечено взаимодействие с Единой системой идентификации и аутентификации, единой системой межведомственного электронного взаимодействия, Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), Единым государственным реестром записей гражданского состояния.

Также утверждены состав информации, размещаемой в ЕГИССО, и источники такой информации, порядок предоставления информации в ЕГИССО.



Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2017 г. N 159 «Об утверждении Правил выполнения геодезических и картографических работ на отдельных территориях Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»



В целях защиты информации о режимных и других объектах, геопространственные сведения о которых составляют гостайну, Правительство РФ вправе устанавливать особый порядок выполнения геодезических и картографических работ на отдельных территориях, а также перечень таких территорий.



Утверждены Правила выполнения указанных работ на отдельных территориях.



Работы вправе организовывать в пределах установленных полномочий органы власти всех уровней, а также юридические, физические лица или ИП.



Они выполняются организациями, имеющими лицензию на работу со сведениями, составляющими гостайну, при наличии допуска к гостайне у работников этих организаций. В некоторых случаях также нужна лицензия на осуществление геодезической и картографической деятельности.



Приступать к работам можно только после получения разрешения, выдаваемого территориальным органом Росреестра по региону, на территории которого выполняются работы, и в соответствии с требованиями к выполнению геодезических и (или) картографических работ на отдельных территориях, содержащимися в разрешении (при наличии).



Постановление Правительства РФ о порядке получения, использования и предоставления геопространственной информации 2007 г. признано утратившим силу.

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога»



Установлены правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Определен порядок использования данного каталога.



Последний представляет собой систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2 ОК 034-2014. Он включает в себя коды каталога, соответствующие им товары, работы, услуги, являющиеся объектами закупки, единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги и иную информацию.



Формирование и ведение каталога возложено на федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.



Каталог используется заказчиками в целях единообразного указания наименований товаров, работ, услуг, в том числе в плане закупок, в формах их обоснования, в документации о закупке, контракте, для описания объектов закупки, формирования идентификационного кода закупки.



Прежние акты о федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд и о создании федерального каталога такой продукции признаны утратившими силу.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 161 «О внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции»



Расширен перечень задач Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в сфере экономической интеграции, обеспечения полноправного членства России в ВТО и ОЭСР.

Речь идет о контроле за созданием национального сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Региональное законодательство

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 6 февраля 2017 г. N 60 «О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 19.05.2014 N 92 "О порядке организации и проведения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий опросов населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Карачаево-Черкесской Республики или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики»

Пересмотрен порядок организации и проведения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий опросов населения об эффективности деятельности руководителей органов МСУ, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и муниципальном уровнях, АО, контрольный пакет акций которых находится в собственности КЧР или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.



Отмечено, что Управлению пресс-службы Главы и Правительства КЧР необходимо обеспечить ежегодное, начиная с 2014 года, размещение на официальном сайте опросного модуля; формирование и хранение сводных результатов опроса населения; до 15 июля отчетного года размещение на официальном сайте и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» промежуточных итогов за I полугодие отчетного года проводимого опроса населения; до 1 февраля года, следующего за отчетным, размещение на официальном сайте годовых итогов проведенного опроса населения. При этом отныне опросы с применением IT-технологий проводятся ежегодно в течение всего отчетного года (с 1 января по 31 декабря включительно). Прежде они проводились с 1 мая по 1 декабря.



Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 февраля 2017 г. N 53 «О Порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, государственных учреждений Чукотского автономного округа и государственных унитарных предприятий Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, государственных учреждений Чукотского автономного округа и государственных унитарных предприятий Чукотского автономного округа, а также порядок представления указанными лицами данной информации размещается на официальном сайте Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования и на странице органа исполнительной власти Чукотского автономного округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждений и предприятий, официального сайта Чукотского автономного округа в подразделе «Противодействие коррупции».



В составе размещаемой в сети Интернет информации указывается полное наименование Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация. Запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

Постановление Правительства Оренбургской области от 9 февраля 2017 г. N 94-п «Об утверждении положения о единой информационно-телекоммуникационной сети Правительства Оренбургской области»

Единая информационно-телекоммуникационная сеть Правительства Оренбургской области — это технологическая система, созданная для передачи информации по линиям связи, каналам связи, сети Интернет, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Она предназначена для информационного взаимодействия пользователей; удовлетворения потребностей пользователей в хранении, обмене и использовании информации в электронном виде; взаимодействия информационных систем; предоставления пользователям доступа к информационным системам, размещенным в ЦОД; предоставления организациям и населению доступа к информационным системам Оренбургской области и не предназначена для подключения информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и средств вычислительной техники, применяемых для хранения информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Доступ пользователей к ЕИТКС предоставляется на безвозмездной основе.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. N 62 «О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования, государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления указанными лицами данной информации»

Регламентировано размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми и государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представление указанными лицами данной информации.

Указанная информация размещается в сети Интернет на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего государственного учреждения либо осуществляющего организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью соответствующего государственного унитарного предприятия.

По решению органа исполнительной власти Республики Коми информация в отношении руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений и государственных унитарных предприятий может размещаться в сети Интернет на официальном сайте государственного учреждения, государственного унитарного предприятия.

Информация в отношении руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Территориального фонда размещается в сети Интернет на официальном сайте Территориального фонда.

Информация размещается соответствующей кадровой службой ежегодно в срок до 31 марта на срок до 1 года.



Запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации указанных лиц.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Приказ Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 14 февраля 2017 г. N 4 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений, подведомственных комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области»

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, подведомственных комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, подлежит размещению в Интернете на официальном сайте Комитета. Срок — не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.



До 1 марта учреждения должны предоставить необходимые сведения отделу бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения комитета (по утвержденной приказом форме с учетом требований к составу).

Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Приказ управления здравоохранения Тамбовской области от 8 февраля 2017 г. N 167 «Об утверждении порядка сообщения государственными гражданскими служащими управления здравоохранения области, а также гражданами, претендующими на замещение должности гражданской службы в управлении здравоохранения области, сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых ими размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать»

Государственные гражданские служащие управления здравоохранения области, а также граждане, претендующие на замещение должности гражданской службы в управлении, обязаны уведомлять обо всех адресах сайтов (страниц сайтов) в сети Интернет, на которых ими размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие идентифицировать лицо, разместившее эти данные. Срок хранения принятых уведомлений составляет 5 лет. Ответственность за непредоставление сведений о размещении информации в сети Интернет не предусмотрена.

Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 г. N 5-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Свердловской области "Об отдельных вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории Свердловской области" и внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»

В связи с изменением федерального законодательства внесены изменения в областной закон «О Правительстве Свердловской области» в части исключения из него полномочия Правительства Свердловской области по определению порядка доставки универсальных электронных карт, порядка выдачи дубликата универсальной электронной карты и размера платы за выдачу такого дубликата, а также по установлению срока, в течение которого гражданин вправе обратиться в орган (организацию), определенный (определенную) Правительством Свердловской области, с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты.



Закон не касается прочих электронных карт, выпускаемых в муниципалитетах области, например, «Е-карты». Подобные электронные устройства, облегчающие жизнь пассажиров городского транспорта, будут выпускаться и далее.



Также внесены изменения в ряд законов Свердловской области, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки, в части исключения возможности подачи заявления о предоставлении этих мер с использованием универсальной электронной карты.



Признан утратившим силу Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории Свердловской области».

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Закон Краснодарского края от 3 февраля 2017 г. N 3547-КЗ «О признании утратившими силу Закона Краснодарского края о дате начала выдачи универсальных электронных карт жителя Краснодарского края" и некоторых положений Закона Краснодарского края "Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края»

На федеральном уровне было принято решение об исключении с 1 января 2017 года из оборота универсальных электронных карт. В связи с указанным утратившими силу объявляются краевой закон «О дате начала выдачи универсальных электронных карт жителя Краснодарского края» и некоторые положения закона «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края».



Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2017 г. N 28 «Об утверждении перечня местностей Чувашской Республики, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных»

Приведен перечень местностей Чувашской Республики, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. В частности, в него включены: д. Ольдеево, пгт Новые Лапсары, пгт Сосновка, пос. Северный, д. Чандрово и т.д.

Постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 г.

Постановление КМ РТ от 15 февраля 2017 г. N 81 «Об информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2017 году и о внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан»



Установлен перечень форм республиканского статистического наблюдения, действующих в 2017 году (всего 18).

В новой редакции приняты следующие статистические формы: N 1-жилфонд-рег (годовая) «Сведения об использовании жилищного фонда и обеспечении его сохранности»; N 1-НП (1 раз в 2 года) «Сведения о населенном пункте»; N П-1 (СХ)-р (месячная) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»; анкета по изучению проблем предпринимательства (единовременную).

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Постановление Правительства Камчатского края от 14 февраля 2017 г. N 53-П «О государственной информационной системе Камчатского края "Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае»

Целями создания и функционирования информационной системы в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Камчатском крае являются формирование единого информационного пространства; повышение эффективности государственного и муниципального управления; повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг.

К основным задачам создания и функционирования информационной системы отнесены автоматизация процессов управления перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в Камчатском крае; фиксирование деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в Камчатском крае, в электронном виде; обеспечение оперативного доступа исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к информации о деятельности автотранспортных предприятий; формирование отчетности о деятельности автотранспортных предприятий в электронной форме, сокращение количества отчетных документов; повышение доступности получения гражданами информации об автотранспортных предприятиях через государственные информационные порталы, в том числе через официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет и портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края; обеспечение возможности получения гражданами государственных и муниципальных услуг в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Камчатском крае в электронной форме.



Функциями информационной системы являются сбор, обработка и хранение информации, поступающей в ГИС «Управление транспортом» от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в том числе через другие информационные системы и аппаратно-программные комплексы, осуществляющие мониторинг транспортных средств общего пользования, перевозящих пассажиров по регулярным маршрутам городского, пригородного и междугороднего сообщения в Камчатском крае; передача информации в другие информационные системы и аппаратно-программные комплексы, осуществляющие мониторинг транспортных средств; передача в дежурно-диспетчерские службы информации о чрезвычайных ситуациях и террористических актах на транспортных средствах в соответствии с регламентами информационного взаимодействия с экстренными оперативными службами.

Государственным заказчиком и оператором информационной системы определено Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Вологодской области от 13 февраля 2017 г. N 142 «О государственной информационной системе "Единая платформа официальных сайтов органов исполнительной государственной власти Вологодской области»

Отмечено, что единая платформа является государственной информационной системой Вологодской области и представляет собой совокупность информации, в том числе содержащейся в базах данных, а также программных и аппаратных средств, обеспечивающих хранение, обработку, поиск, предоставление и распространение подлежащей размещению в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной государственной власти области (ОИГВ), являющихся юридическими лицами.



В структуру единой платформы входят стартовая страница и официальные сайты.



Указаны функции оператора и администратора единой платформы.

В случае создания нового ОИГВ администратор в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта о внесении соответствующих изменений в структуру органов исполнительной государственной власти области осуществляет разработку его официального сайта и размещение его на единой платформе.



Приведена единая структура официальных сайтов органов исполнительной государственной власти области.



Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Постановление Правительства Воронежской области от 2 февраля 2017 г. N 64 «Об утверждении Порядка функционирования и использования региональной информационной системы в сфере закупок Воронежской области»

Данный порядок применяется при осуществлении закупок государственными заказчиками Воронежской области, бюджетными учреждениями Воронежской области и государственными унитарными предприятиями Воронежской области, а также иными лицами, использующими АИС ЭВМ Госзакупки для реализации своих функций и полномочий.



Региональная информационная система в сфере закупок Воронежской области обеспечивает: формирование, обработку, хранение и предоставление данных участникам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Воронежской области; гарантированную передачу в ЕИС планов закупок, информации о реализации планов закупок и планов-графиков, отчетов; контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденных и доведенных до заказчика, информации, включенной в планы-графики закупок, информации, содержащейся в планах закупок; использование усиленной электронной подписи для подписания электронных документов; ввод информации и документов и пр.

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 1 февраля 2017 г. N 22 «Об информационном взаимодействии при предоставлении гражданам мер социальной поддержки в виде денежных выплат в пакете прикладных программ Адресная социальная помощь населению»

Регламентирован порядок информационного обмена между организациями-участниками системы предоставления гражданам мер соцподдержки в виде денежных выплат в пакете прикладных программ «Адресная социальная помощь населению».

Определены организации-участники информационного взаимодействия. Установлено, что взаимодействие осуществляется на основании соглашения, заключаемого Министерством труда и социального развития РСО-Алания с организацией-участником информационного взаимодействия. Информационное взаимодействие осуществляется на безвозмездной основе. Оговорены вопросы, по которым осуществляется информационное взаимодействие, а также последовательность такого взаимодействия. Министерство труда и социального развития РСО-Алания ежемесячно перечисляет денежные выплаты на банковские счета граждан, открытые ими в банках или кредитных организациях, либо осуществляет выплаты (доставку) денежных средств через организации почтовой связи.



Приказ комитета информационной политики Волгоградской области от 6 февраля 2017 г. N 8 «О внесении изменений в приказ комитета информационной политики Волгоградской области от 12 ноября 2015 г. N 202 "Об утверждении ведомственной целевой программы комитета информационной политики Волгоградской области "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2016-2018 годы»

Уточнены объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы комитета информационной политики Волгоградской области «Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции на 2016-2018 годы.»



Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет p534121,4 (ранее p387188,4) тыс., из них по годам:

2017 год — p168577,9 (ранее p185110,5) тыс.;

2018 год — p188465,6 (ранее p25000,0) тыс.

Постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2017 г. N 27 «О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года N 403 «Об утверждении Положения об Управлении информационных технологий Орловской области»

Изменен адрес местонахождения Управления: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 2. Ранее Управление располагалось по адресу: 302030, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70.



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