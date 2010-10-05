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Dassault Systemes Netvibes

Dassault Systemes - Netvibes

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.10.2010 Orange раскрывает код платформы для “мобильных виджетов” 1
04.03.2010 Google сделает индексацию мгновенной 1
07.10.2008 Netvibes даст свои виджеты «Рамблеру» 1
19.06.2007 Онлайн-десктопы наступают: WebDeskTop - новый портал Рунета 1
08.06.2007 Google Calendar открыл общедоступные календари 1
13.03.2007 PureVideo открыла Netvibes для видео 1
02.03.2007 Netvibes представил новую версию под названием Coriander 2
26.12.2006 Мashable выбрал лучшие социальные сети в 2006 г. 1
22.12.2006 Вышла русскоязычная версия сайта Netvibes 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 3
VSocial 4 1
Metacafe 12 1
SAP SE 5601 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Oracle Corporation 7074 1
Autodesk 639 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Yahoo! 3726 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Bentley Systems 63 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Bebo - социальная сеть 81 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 5
Web 2.0 - Веб 2.0 400 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 149 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 246 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Nokia N-Gage - Twango 6 1
Dassault Systemes - Delmia 31 1
Nvidia PureVideo 56 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Huawei Cloud 84 1
Last.fm 55 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
Google Reader 36 1
Google Calendar - Google Календарь 94 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 106 1
Casey Dylan - Кейси Дилан 2 1
Slatkin Brett - Слаткин Бретт 1 1
Шиловский Игорь 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Sullivan Danny - Салливан Дэнни 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Европа 24964 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ближний Восток 3154 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Mashable 372 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
USA Today 153 1
MSNBC - телеканал 89 1
StupidVideos 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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