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Dassault Systemes Netvibes
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.10.2010
|Orange раскрывает код платформы для “мобильных виджетов” 1
|04.03.2010
|Google сделает индексацию мгновенной 1
|07.10.2008
|Netvibes даст свои виджеты «Рамблеру» 1
|19.06.2007
|Онлайн-десктопы наступают: WebDeskTop - новый портал Рунета 1
|08.06.2007
|Google Calendar открыл общедоступные календари 1
|13.03.2007
|PureVideo открыла Netvibes для видео 1
|02.03.2007
|Netvibes представил новую версию под названием Coriander 2
|26.12.2006
|Мashable выбрал лучшие социальные сети в 2006 г. 1
|22.12.2006
|Вышла русскоязычная версия сайта Netvibes 1
Публикаций - 10, упоминаний - 11
Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
|Casey Dylan - Кейси Дилан 2 1
|Slatkin Brett - Слаткин Бретт 1 1
|Шиловский Игорь 1 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Sullivan Danny - Салливан Дэнни 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.