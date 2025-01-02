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CWPP Cloud Workload Protection Platform Облачная платформа защиты рабочих нагрузок



02.01.2025 На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов 1
24.10.2023 Cloud Advisor обеспечивает защиту кластеров Kubernetes 1
15.07.2020 Gartner: 9 важнейших трендов в области безопасности 1
10.12.2019 Check Point расширил возможности платформы облачной безопасности Cloudguard для поддержки сервисов Kubernetes 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

CWPP и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Cloud Advisor - Клаудэдвайзор 3 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Check Point Software Technologies 760 1
Цифра ГК 2426 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 106 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 298 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 106 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 760 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Microsoft Azure 1408 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 31 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Amazon DynamoDB 7 1
Amazon ECS - Amazon Elastic Container Service 5 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 10 1
Check Point CloudGuard 16 1
Amazon Kinesis 3 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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