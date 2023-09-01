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Импортозамещение 2023: успехи и неудачи

Замена иностранных решений на отечественные остается одной из главных задач во многих сферах экономики. В ИТ-отрасли эта задача особенно актуальна. CNews собрал дайджест главных «окологосударственных» событий в сфере импортозамещения за 2023 г.

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Крупнейшие поставщики российских продуктов и услуг

№ 2022 Название компании Общая выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс. Выручка от продажи российских решений и связанных с ними услуг в 2022 г., ₽тыс. с НДС Рост «российской» выручки 2021/2022, %
1 64 908 800 64 908 800 -7,8%
2 Лаборатория Касперского 50 729 920 50 729 920 0,0%
3 Rubytech 30 930 877 26 330 877 127,6%
4 СКБ Контур 26 400 000 25 700 000 16,8%
5 Инвента 21 353 448 21 353 448 25,1%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Участие в импортозамещении удваивает скорость роста

О необходимости импортозамещения и о том, что оно должно стать драйвером развития российского ИТ-бизнеса говорят давно, а в последние полтора года — даже многое делают. Для того, чтобы модно было оценить результаты процесса количественно, CNews Analytics составил первый рейтинг компаний, разрабатывающих или продающих отечественные ИТ-продукты и сопутствующие услуги. Как выяснилось, темпы роста выручки «импортозамещающих» компаний в среднем вдвое превышают темпы роста участников рейтинга CNews100. Что говорит о востребованности российских продуктов не только на уровне деклараций.

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Андрей Еремин
ММК

Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций

Весной 2022 г. с российского рынка ушли западные разработчики промышленного программного обеспечения для организаций SAP и Oracle. Их системы использовала почти вся отечественная промышленность, включая энергетику, транспорт и другие отрасли. Удалось ли спустя полтора года российским предприятиям найти «суверенные» аналоги, в интервью CNews рассказал Андрей Еремин, директор по экономике «Магнитогорского металлургического комбината».

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Валерий Баулин
F.A.C.C.T.

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

Редкая компания из мира кибербезопасности столкнулась за последнее время с таким количеством «черных лебедей» как компания F.A.C.C.T. (до апреля этого года — Group-IB). При этом российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями держит удар, укрепляет свои позиции и заявляет о выходе на новые рынки. Диверсификация бизнеса, рост кибератак и новые киберугрозы — об этом CNews рассказал Валерий Баулин, генеральный директор и совладелец компании F.A.C.C.T.

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Александр Белясников
«СберСервис»

SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО

Российская ИТ-компания SberDevices создаёт не только высокотехнологичные потребительские электронные устройства, но и предлагает широкую линейку платформ, сервисов и устройств для бизнеса любого масштаба. Внедрение и техподдержку продуктов также обеспечивает один из партнёров SberDevices — компания «СберСервис». О возможностях российского ПО и кейсах по его внедрению рассказывают Денис Афанасьев, директор дивизиона B2B-продуктов SberDevices, и Александр Белясников, директор управления развития и сопровождения централизованной инфраструктуры «СберСервис».

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Владимир Емышев
«МСофт»

Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — это скорость принятия решений

Последний год импортозамещение в российских компаниях проходит в стремительном темпе.  Для сохранения непрерывности бизнес-процессов нужны проверенные корпоративные решения. Об оптимальном решении для файлового обмена и динамике рынка в условиях импортонезависимости в интервью CNews рассказал директор по развитию «МСофт» Владимир Емышев.

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Денис Золотов
Infinity

Денис Золотов, Infinity: Импортозаместить контакт-центры и АТС зарубежных вендоров сегодня можно без проблем

АТС по определению относится к критически важной инфраструктуре, а для многих компаний по факту такой системой стал и контакт-центр – на него завязаны многие процессы и их простой критичен для бизнеса. После ухода из страны Cisco и Avaya некоторые организации остались без привычных зарубежных решений и теперь ищут достойные альтернативы у российских разработчиков. Возможно ли сейчас найти полноценную замену и в чем заключаются преимущества отечественных решений, в интервью CNews рассказал Денис Золотов, директор по развитию Infinity.

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Сергей Котик
GoodsForecast

Цепи поставок: как не дать импортозамещению увязнуть в плену противоречий

Досада и оптимизм. Раздражение и потребность в развитии. Дефицит бюджетов и новые источники ликвидности. С одной стороны, импортозамещение – актуальная задача для всех, западные технологии стали токсичными и создают слишком много рисков, а с другой – рынок устал от импортозамещения. Сергей Котик, директор по развитию GoodsForecast, рассказал CNews о том, какие меры предпринимает вендор решений для управления цепями поставок, чтобы сгладить противоречия и поддержать инициативы по импортозамещению.
 

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Константин Осташов
Softline

Константин Осташов, Softline: Во время миграции сложной ИТ-инфраструктуры всегда нужен план В, чтобы не потерять данные

Темпы импортозамещения критической информационной инфраструктуры в госсекторе все еще далеки от удовлетворительных. Не так давно на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов отмечалось, что среди классов с нулевой или отрицательной динамикой закупок в госсекторе — системное ПО и, в частности, средства обеспечения облачных и распределенных вычислений. Как сейчас выглядит ИТ-инфраструктура госпредприятий и какие шаги можно предпринять, чтобы переход на российские продукты шел легче, в интервью CNews рассказал ведущий технический эксперт по российскому ПО Константин Осташов, Softline.

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Александр Скакунов
VolgaBlob

Почему комплексный мониторинг лучше, чем SIEM

О ситуации на рынке CISO и обработки машинных данных в условиях внешнего давления и процесса импортозамещения, трендах и «болях» бизнеса CNews поговорил с генеральным директором VolgaBlob Александром Скакуновым. Как компания прошла путь трансформации из интегратора в вендора, с какими трудностями столкнулась, как выстраивает каналы продаж и партнерское взаимодействие, читайте в этой статье.

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Максим Степченков
RuSIEM

Максим Степченков, RuSIEM: Понятие о кибербезопасности в России изменилось принципиально

По оценкам аналитиков ЦСР, российский рынок ИБ в ближайшие 5 лет вырастет в 2,5 раза. При этом, начиная с 2023 года, практически весь бюджет заказчиков на средства защиты информации в секторах B2G и B2B будет потрачен на продукцию российских вендоров, а к 2027 году их доля рынка достигнет 95% в деньгах заказчика. Максим Степченков, совладелец компании RuSIEM, комментирует ситуацию на рынке, оценивает сильные и слабые стороны российских ИБ-решений и делится мнением о том, какую систему ИБ можно считать эффективной.

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Заработала новая платформа поиска по патентам

Одно из главных требований к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам — это новизна в мировом масштабе. Соответственно для проверки их уникальности, выявления, изучения и анализа сходных решений необходима удобная и эффективная система поиска по базам РФ и зарубежных стран. 15 лет назад в «Роспатенте» была создана система поиска, доступ к которой был исключительно у внутренних пользователей ведомства. С 2018 г. «Роспатент» активно участвовал в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой остро стоял вопрос создания новой мощной российской системы поиска по патентной информации, которой бы могли пользоваться не только эксперты российского патентного ведомства, но и все заинтересованные внешние пользователи.

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Суперапп не взлетит без единого окна для всех функций и сервисов

Тренд на супераппы — один из ключевых в корпоративном сегменте. Они объединяют на мобильной платформе десятки инструментов и позволяют сотрудникам полноценно работать на смартфоне. CEO eXpress Андрей Врацкий в статье рассказывает, из чего состоит набор функций корпоративной платформы, и делится мнением, какая возможность обязательно должна быть в супераппе для работы.

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Замещение иностранных CRM-систем в банках — проще, чем кажется на первый взгляд

Импортозамещение ПО в финансовом секторе – осознанная необходимость, но замена CRM-системы стала настоящей «головной болью» для большинства крупных и средних банков. В данной статье Ольга Лебедева, CPO компании «Динамика», ответит на самые популярные вопросы об отечественном рынке банковских CRM-решений и рассмотрит различные варианты минимизации рисков, связанных с использованием иностранного ПО.

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Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации

В этой информационной системе контролировали подготовку и проведение Олимпиады, Чемпионата мира по футболу, этапов «Формулы-1», Универсиады. Сегодня в ней управляют проектной деятельностью пять федеральных министерств и правительства 25 регионов. В этой статье рассказываем, как решение «ПМ Форсайт» помогает управлять проектами.

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Как создать санкционно-устойчивую систему управления ИТ-услугами

В корпорациях популярной становится концепция «все-как-сервис», существенно упрощающая взаимодействие сотрудников ИТ-отдела и других подразделений — от клининга до АХО, от HR до секретариата. Для работы таких систем нужны специализированные платформы, которые сегодня должны обладать санкционной устойчивостью — прежде всего! — а также рядом дополнительных возможностей, о которых мы сейчас и поговорим.

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Импортозамещение HCM-систем: с чего начать?

Задача импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО) не первый год находится в числе главных тем обсуждения в СМИ. И хотя процесс не быстро, но идет, вопросы по этой теме не иссякают: есть ли замена западным системам, какое ПО заменять в первую очередь, на что обращать внимание при выборе программ?

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Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса?

Какое ИТ- решение позволяет создать безопасную доверенную среду для обмена электронными документами? Генеральный директор «Цитрос», Кирилл Соколов, считает, что «Цитрос ЮЗ ЭДО» обладает высокой степенью защиты и обеспечивает конфиденциальность информации на всех этапах документооборота. Автоматизация документооборота в несколько раз сокращает время на оформление и отправку документов, повышает качество обслуживания клиентов и работы с партнерами.

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Изучаем нюансы внедрения российского ПАК для защиты от киберугроз

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Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных

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СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений

Еще несколько лет назад реляционные СУБД зарубежных вендоров были лидерами на российском рынке. Однако сегодня целый ряд причин подталкивает компании переходить на российские продукты. Во-первых, в 2022 году многие зарубежные поставщики ушли с российского рынка и прекратили поддержку. Во-вторых, указом Президента №166 заказчикам запретили проводить закупки иностранного ПО для использования на объектах критической информационной инфраструктуры. И, в третьих, правительство России предписывает ряду организаций с государственным участием проводить стратегии цифровой трансформации на отечественном ПО.

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Стремительный рост киберугроз и уход из России иностранных вендоров в 2022-2023 годах привел к необходимости пересмотра всей концепции информационной безопасности и оперативному внедрению в компаниях отечественные решения для комплексной защиты корпоративных коммуникаций от действий злоумышленников. Продуктовый ритейлер «Азбука вкуса» выбрал ИБ-инструмент российского разработчика F.A.С.С.T. — рассказываем, каких результатов удалось достичь.

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