Одно из главных требований к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам — это новизна в мировом масштабе. Соответственно для проверки их уникальности, выявления, изучения и анализа сходных решений необходима удобная и эффективная система поиска по базам РФ и зарубежных стран. 15 лет назад в «Роспатенте» была создана система поиска, доступ к которой был исключительно у внутренних пользователей ведомства. С 2018 г. «Роспатент» активно участвовал в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой остро стоял вопрос создания новой мощной российской системы поиска по патентной информации, которой бы могли пользоваться не только эксперты российского патентного ведомства, но и все заинтересованные внешние пользователи.