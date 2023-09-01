Импортозамещение 2023
Импортозамещение «настоящим образом» началось около полутора лет назад и можно подвести его первые итоги. Некоторые успехи налицо, хотя и нерешенных проблем еще довольно много, как технологических, так и законодательных. Тем не менее, исследование CNews Analytics показало, что бизнес у «импортозамещающих» ИТ-компаний развивается гораздо быстрее, чем рынок информационных технологий в целом. Разница в темпах роста приблизительно двукратная, что говорит о востребованности рынком отечественных решений.
31.08.2023
Импортозамещение 2023: успехи и неудачи
Читать полностью Замена иностранных решений на отечественные остается одной из главных задач во многих сферах экономики. В ИТ-отрасли эта задача особенно актуальна. CNews собрал дайджест главных «окологосударственных» событий в сфере импортозамещения за 2023 г.
Замена иностранных решений на отечественные остается одной из главных задач во многих сферах экономики. В ИТ-отрасли эта задача особенно актуальна. CNews собрал дайджест главных «окологосударственных» событий в сфере импортозамещения за 2023 г.
Крупнейшие поставщики российских продуктов и услуг
|№ 2022
|Название компании
|Общая выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс.
|Выручка от продажи российских решений и связанных с ними услуг в 2022 г., ₽тыс. с НДС
|Рост «российской» выручки 2021/2022, %
|1
|1С
|64 908 800
|64 908 800
|-7,8%
|2
|Лаборатория Касперского
|50 729 920
|50 729 920
|0,0%
|3
|Rubytech
|30 930 877
|26 330 877
|127,6%
|4
|СКБ Контур
|26 400 000
|25 700 000
|16,8%
|5
|Инвента
|21 353 448
|21 353 448
|25,1%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Участие в импортозамещении удваивает скорость роста
Читать полностью
О необходимости импортозамещения и о том, что оно должно стать драйвером развития российского ИТ-бизнеса говорят давно, а в последние полтора года — даже многое делают. Для того, чтобы модно было оценить результаты процесса количественно, CNews Analytics составил первый рейтинг компаний, разрабатывающих или продающих отечественные ИТ-продукты и сопутствующие услуги. Как выяснилось, темпы роста выручки «импортозамещающих» компаний в среднем вдвое превышают темпы роста участников рейтинга CNews100. Что говорит о востребованности российских продуктов не только на уровне деклараций.
О необходимости импортозамещения и о том, что оно должно стать драйвером развития российского ИТ-бизнеса говорят давно, а в последние полтора года — даже многое делают. Для того, чтобы модно было оценить результаты процесса количественно, CNews Analytics составил первый рейтинг компаний, разрабатывающих или продающих отечественные ИТ-продукты и сопутствующие услуги. Как выяснилось, темпы роста выручки «импортозамещающих» компаний в среднем вдвое превышают темпы роста участников рейтинга CNews100. Что говорит о востребованности российских продуктов не только на уровне деклараций.
Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций
Читать полностью Весной 2022 г. с российского рынка ушли западные разработчики промышленного программного обеспечения для организаций SAP и Oracle. Их системы использовала почти вся отечественная промышленность, включая энергетику, транспорт и другие отрасли. Удалось ли спустя полтора года российским предприятиям найти «суверенные» аналоги, в интервью CNews рассказал Андрей Еремин, директор по экономике «Магнитогорского металлургического комбината».
Весной 2022 г. с российского рынка ушли западные разработчики промышленного программного обеспечения для организаций SAP и Oracle. Их системы использовала почти вся отечественная промышленность, включая энергетику, транспорт и другие отрасли. Удалось ли спустя полтора года российским предприятиям найти «суверенные» аналоги, в интервью CNews рассказал Андрей Еремин, директор по экономике «Магнитогорского металлургического комбината».
Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности
Читать полностью Редкая компания из мира кибербезопасности столкнулась за последнее время с таким количеством «черных лебедей» как компания F.A.C.C.T. (до апреля этого года — Group-IB). При этом российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями держит удар, укрепляет свои позиции и заявляет о выходе на новые рынки. Диверсификация бизнеса, рост кибератак и новые киберугрозы — об этом CNews рассказал Валерий Баулин, генеральный директор и совладелец компании F.A.C.C.T.
Редкая компания из мира кибербезопасности столкнулась за последнее время с таким количеством «черных лебедей» как компания F.A.C.C.T. (до апреля этого года — Group-IB). При этом российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями держит удар, укрепляет свои позиции и заявляет о выходе на новые рынки. Диверсификация бизнеса, рост кибератак и новые киберугрозы — об этом CNews рассказал Валерий Баулин, генеральный директор и совладелец компании F.A.C.C.T.
SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО
Читать полностью Российская ИТ-компания SberDevices создаёт не только высокотехнологичные потребительские электронные устройства, но и предлагает широкую линейку платформ, сервисов и устройств для бизнеса любого масштаба. Внедрение и техподдержку продуктов также обеспечивает один из партнёров SberDevices — компания «СберСервис». О возможностях российского ПО и кейсах по его внедрению рассказывают Денис Афанасьев, директор дивизиона B2B-продуктов SberDevices, и Александр Белясников, директор управления развития и сопровождения централизованной инфраструктуры «СберСервис».
Российская ИТ-компания SberDevices создаёт не только высокотехнологичные потребительские электронные устройства, но и предлагает широкую линейку платформ, сервисов и устройств для бизнеса любого масштаба. Внедрение и техподдержку продуктов также обеспечивает один из партнёров SberDevices — компания «СберСервис». О возможностях российского ПО и кейсах по его внедрению рассказывают Денис Афанасьев, директор дивизиона B2B-продуктов SberDevices, и Александр Белясников, директор управления развития и сопровождения централизованной инфраструктуры «СберСервис».
Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — это скорость принятия решений
Читать полностью Последний год импортозамещение в российских компаниях проходит в стремительном темпе. Для сохранения непрерывности бизнес-процессов нужны проверенные корпоративные решения. Об оптимальном решении для файлового обмена и динамике рынка в условиях импортонезависимости в интервью CNews рассказал директор по развитию «МСофт» Владимир Емышев.
Последний год импортозамещение в российских компаниях проходит в стремительном темпе. Для сохранения непрерывности бизнес-процессов нужны проверенные корпоративные решения. Об оптимальном решении для файлового обмена и динамике рынка в условиях импортонезависимости в интервью CNews рассказал директор по развитию «МСофт» Владимир Емышев.
Денис Золотов, Infinity: Импортозаместить контакт-центры и АТС зарубежных вендоров сегодня можно без проблем
Читать полностью АТС по определению относится к критически важной инфраструктуре, а для многих компаний по факту такой системой стал и контакт-центр – на него завязаны многие процессы и их простой критичен для бизнеса. После ухода из страны Cisco и Avaya некоторые организации остались без привычных зарубежных решений и теперь ищут достойные альтернативы у российских разработчиков. Возможно ли сейчас найти полноценную замену и в чем заключаются преимущества отечественных решений, в интервью CNews рассказал Денис Золотов, директор по развитию Infinity.
АТС по определению относится к критически важной инфраструктуре, а для многих компаний по факту такой системой стал и контакт-центр – на него завязаны многие процессы и их простой критичен для бизнеса. После ухода из страны Cisco и Avaya некоторые организации остались без привычных зарубежных решений и теперь ищут достойные альтернативы у российских разработчиков. Возможно ли сейчас найти полноценную замену и в чем заключаются преимущества отечественных решений, в интервью CNews рассказал Денис Золотов, директор по развитию Infinity.
Цепи поставок: как не дать импортозамещению увязнуть в плену противоречий
Читать полностью Досада и оптимизм. Раздражение и потребность в развитии. Дефицит бюджетов и новые источники ликвидности. С одной стороны, импортозамещение – актуальная задача для всех, западные технологии стали токсичными и создают слишком много рисков, а с другой – рынок устал от импортозамещения. Сергей Котик, директор по развитию GoodsForecast, рассказал CNews о том, какие меры предпринимает вендор решений для управления цепями поставок, чтобы сгладить противоречия и поддержать инициативы по импортозамещению.
Досада и оптимизм. Раздражение и потребность в развитии. Дефицит бюджетов и новые источники ликвидности. С одной стороны, импортозамещение – актуальная задача для всех, западные технологии стали токсичными и создают слишком много рисков, а с другой – рынок устал от импортозамещения. Сергей Котик, директор по развитию GoodsForecast, рассказал CNews о том, какие меры предпринимает вендор решений для управления цепями поставок, чтобы сгладить противоречия и поддержать инициативы по импортозамещению.
Константин Осташов, Softline: Во время миграции сложной ИТ-инфраструктуры всегда нужен план В, чтобы не потерять данные
Читать полностью Темпы импортозамещения критической информационной инфраструктуры в госсекторе все еще далеки от удовлетворительных. Не так давно на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов отмечалось, что среди классов с нулевой или отрицательной динамикой закупок в госсекторе — системное ПО и, в частности, средства обеспечения облачных и распределенных вычислений. Как сейчас выглядит ИТ-инфраструктура госпредприятий и какие шаги можно предпринять, чтобы переход на российские продукты шел легче, в интервью CNews рассказал ведущий технический эксперт по российскому ПО Константин Осташов, Softline.
Темпы импортозамещения критической информационной инфраструктуры в госсекторе все еще далеки от удовлетворительных. Не так давно на годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов отмечалось, что среди классов с нулевой или отрицательной динамикой закупок в госсекторе — системное ПО и, в частности, средства обеспечения облачных и распределенных вычислений. Как сейчас выглядит ИТ-инфраструктура госпредприятий и какие шаги можно предпринять, чтобы переход на российские продукты шел легче, в интервью CNews рассказал ведущий технический эксперт по российскому ПО Константин Осташов, Softline.
Почему комплексный мониторинг лучше, чем SIEM
Читать полностью О ситуации на рынке CISO и обработки машинных данных в условиях внешнего давления и процесса импортозамещения, трендах и «болях» бизнеса CNews поговорил с генеральным директором VolgaBlob Александром Скакуновым. Как компания прошла путь трансформации из интегратора в вендора, с какими трудностями столкнулась, как выстраивает каналы продаж и партнерское взаимодействие, читайте в этой статье.
О ситуации на рынке CISO и обработки машинных данных в условиях внешнего давления и процесса импортозамещения, трендах и «болях» бизнеса CNews поговорил с генеральным директором VolgaBlob Александром Скакуновым. Как компания прошла путь трансформации из интегратора в вендора, с какими трудностями столкнулась, как выстраивает каналы продаж и партнерское взаимодействие, читайте в этой статье.
Максим Степченков, RuSIEM: Понятие о кибербезопасности в России изменилось принципиально
Читать полностью По оценкам аналитиков ЦСР, российский рынок ИБ в ближайшие 5 лет вырастет в 2,5 раза. При этом, начиная с 2023 года, практически весь бюджет заказчиков на средства защиты информации в секторах B2G и B2B будет потрачен на продукцию российских вендоров, а к 2027 году их доля рынка достигнет 95% в деньгах заказчика. Максим Степченков, совладелец компании RuSIEM, комментирует ситуацию на рынке, оценивает сильные и слабые стороны российских ИБ-решений и делится мнением о том, какую систему ИБ можно считать эффективной.
По оценкам аналитиков ЦСР, российский рынок ИБ в ближайшие 5 лет вырастет в 2,5 раза. При этом, начиная с 2023 года, практически весь бюджет заказчиков на средства защиты информации в секторах B2G и B2B будет потрачен на продукцию российских вендоров, а к 2027 году их доля рынка достигнет 95% в деньгах заказчика. Максим Степченков, совладелец компании RuSIEM, комментирует ситуацию на рынке, оценивает сильные и слабые стороны российских ИБ-решений и делится мнением о том, какую систему ИБ можно считать эффективной.
Заработала новая платформа поиска по патентам
Читать полностью Одно из главных требований к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам — это новизна в мировом масштабе. Соответственно для проверки их уникальности, выявления, изучения и анализа сходных решений необходима удобная и эффективная система поиска по базам РФ и зарубежных стран. 15 лет назад в «Роспатенте» была создана система поиска, доступ к которой был исключительно у внутренних пользователей ведомства. С 2018 г. «Роспатент» активно участвовал в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой остро стоял вопрос создания новой мощной российской системы поиска по патентной информации, которой бы могли пользоваться не только эксперты российского патентного ведомства, но и все заинтересованные внешние пользователи.
Одно из главных требований к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам — это новизна в мировом масштабе. Соответственно для проверки их уникальности, выявления, изучения и анализа сходных решений необходима удобная и эффективная система поиска по базам РФ и зарубежных стран. 15 лет назад в «Роспатенте» была создана система поиска, доступ к которой был исключительно у внутренних пользователей ведомства. С 2018 г. «Роспатент» активно участвовал в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой остро стоял вопрос создания новой мощной российской системы поиска по патентной информации, которой бы могли пользоваться не только эксперты российского патентного ведомства, но и все заинтересованные внешние пользователи.
Суперапп не взлетит без единого окна для всех функций и сервисов
Читать полностью Тренд на супераппы — один из ключевых в корпоративном сегменте. Они объединяют на мобильной платформе десятки инструментов и позволяют сотрудникам полноценно работать на смартфоне. CEO eXpress Андрей Врацкий в статье рассказывает, из чего состоит набор функций корпоративной платформы, и делится мнением, какая возможность обязательно должна быть в супераппе для работы.
Тренд на супераппы — один из ключевых в корпоративном сегменте. Они объединяют на мобильной платформе десятки инструментов и позволяют сотрудникам полноценно работать на смартфоне. CEO eXpress Андрей Врацкий в статье рассказывает, из чего состоит набор функций корпоративной платформы, и делится мнением, какая возможность обязательно должна быть в супераппе для работы.
Замещение иностранных CRM-систем в банках — проще, чем кажется на первый взгляд
Читать полностью Импортозамещение ПО в финансовом секторе – осознанная необходимость, но замена CRM-системы стала настоящей «головной болью» для большинства крупных и средних банков. В данной статье Ольга Лебедева, CPO компании «Динамика», ответит на самые популярные вопросы об отечественном рынке банковских CRM-решений и рассмотрит различные варианты минимизации рисков, связанных с использованием иностранного ПО.
Импортозамещение ПО в финансовом секторе – осознанная необходимость, но замена CRM-системы стала настоящей «головной болью» для большинства крупных и средних банков. В данной статье Ольга Лебедева, CPO компании «Динамика», ответит на самые популярные вопросы об отечественном рынке банковских CRM-решений и рассмотрит различные варианты минимизации рисков, связанных с использованием иностранного ПО.
Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации
Читать полностью В этой информационной системе контролировали подготовку и проведение Олимпиады, Чемпионата мира по футболу, этапов «Формулы-1», Универсиады. Сегодня в ней управляют проектной деятельностью пять федеральных министерств и правительства 25 регионов. В этой статье рассказываем, как решение «ПМ Форсайт» помогает управлять проектами.
В этой информационной системе контролировали подготовку и проведение Олимпиады, Чемпионата мира по футболу, этапов «Формулы-1», Универсиады. Сегодня в ней управляют проектной деятельностью пять федеральных министерств и правительства 25 регионов. В этой статье рассказываем, как решение «ПМ Форсайт» помогает управлять проектами.
Как создать санкционно-устойчивую систему управления ИТ-услугами
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В корпорациях популярной становится концепция «все-как-сервис», существенно упрощающая взаимодействие сотрудников ИТ-отдела и других подразделений — от клининга до АХО, от HR до секретариата. Для работы таких систем нужны специализированные платформы, которые сегодня должны обладать санкционной устойчивостью — прежде всего! — а также рядом дополнительных возможностей, о которых мы сейчас и поговорим.
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Задача импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО) не первый год находится в числе главных тем обсуждения в СМИ. И хотя процесс не быстро, но идет, вопросы по этой теме не иссякают: есть ли замена западным системам, какое ПО заменять в первую очередь, на что обращать внимание при выборе программ?
Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса?
Читать полностью Какое ИТ- решение позволяет создать безопасную доверенную среду для обмена электронными документами? Генеральный директор «Цитрос», Кирилл Соколов, считает, что «Цитрос ЮЗ ЭДО» обладает высокой степенью защиты и обеспечивает конфиденциальность информации на всех этапах документооборота. Автоматизация документооборота в несколько раз сокращает время на оформление и отправку документов, повышает качество обслуживания клиентов и работы с партнерами.
Какое ИТ- решение позволяет создать безопасную доверенную среду для обмена электронными документами? Генеральный директор «Цитрос», Кирилл Соколов, считает, что «Цитрос ЮЗ ЭДО» обладает высокой степенью защиты и обеспечивает конфиденциальность информации на всех этапах документооборота. Автоматизация документооборота в несколько раз сокращает время на оформление и отправку документов, повышает качество обслуживания клиентов и работы с партнерами.
Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM и CRM?
Читать полностью Под санкционным давлением российским корпоративным заказчикам приходится радикально перестраивать свои ИТ-рельефы, заменяя компоненты производства глобальных корпораций на российские. Процесс сложный и дорогостоящий, но альтернативы ему нет. Рассмотрим его особенности на примере бизнес-приложений.
Под санкционным давлением российским корпоративным заказчикам приходится радикально перестраивать свои ИТ-рельефы, заменяя компоненты производства глобальных корпораций на российские. Процесс сложный и дорогостоящий, но альтернативы ему нет. Рассмотрим его особенности на примере бизнес-приложений.
Изучаем нюансы внедрения российского ПАК для защиты от киберугроз
Читать полностью По данным Минпромторга, доля российских ИБ-решений на предприятиях критической информационной инфраструктуры, подотчетной ведомству, в большинстве случаев не превышает 50-70%. При этом компании горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности и энергетики так же, как и госсектор, к 1 января 2025 года должны полностью перейти на российские ИБ-решения. Компании также должны отвечать требованиям регулятора в соответствии с нормами защиты персональных данных, ГИС или значимых объектов КИИ и решить еще несколько задач.
По данным Минпромторга, доля российских ИБ-решений на предприятиях критической информационной инфраструктуры, подотчетной ведомству, в большинстве случаев не превышает 50-70%. При этом компании горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической, оборонной, химической промышленности и энергетики так же, как и госсектор, к 1 января 2025 года должны полностью перейти на российские ИБ-решения. Компании также должны отвечать требованиям регулятора в соответствии с нормами защиты персональных данных, ГИС или значимых объектов КИИ и решить еще несколько задач.
Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных
Читать полностью Крупный и средний бизнес все больше полагается на принятие решений на основе данных для увеличения продаж и повышения собственной конкурентоспособности. Для анализа информации компании обычно создают платформы данных, которые должны с одной стороны обеспечивать компанию достаточную гибкость и скорость реализации новых идей, а с другой стороны минимизировать инфраструктурные издержки. Обеспечить обе характеристики могут технологии виртуализации данных. Примером такой технологии является российская платформа CedrusData, основанная на open-source проекте Trino.
Крупный и средний бизнес все больше полагается на принятие решений на основе данных для увеличения продаж и повышения собственной конкурентоспособности. Для анализа информации компании обычно создают платформы данных, которые должны с одной стороны обеспечивать компанию достаточную гибкость и скорость реализации новых идей, а с другой стороны минимизировать инфраструктурные издержки. Обеспечить обе характеристики могут технологии виртуализации данных. Примером такой технологии является российская платформа CedrusData, основанная на open-source проекте Trino.
СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений
Читать полностью Еще несколько лет назад реляционные СУБД зарубежных вендоров были лидерами на российском рынке. Однако сегодня целый ряд причин подталкивает компании переходить на российские продукты. Во-первых, в 2022 году многие зарубежные поставщики ушли с российского рынка и прекратили поддержку. Во-вторых, указом Президента №166 заказчикам запретили проводить закупки иностранного ПО для использования на объектах критической информационной инфраструктуры. И, в третьих, правительство России предписывает ряду организаций с государственным участием проводить стратегии цифровой трансформации на отечественном ПО.
Еще несколько лет назад реляционные СУБД зарубежных вендоров были лидерами на российском рынке. Однако сегодня целый ряд причин подталкивает компании переходить на российские продукты. Во-первых, в 2022 году многие зарубежные поставщики ушли с российского рынка и прекратили поддержку. Во-вторых, указом Президента №166 заказчикам запретили проводить закупки иностранного ПО для использования на объектах критической информационной инфраструктуры. И, в третьих, правительство России предписывает ряду организаций с государственным участием проводить стратегии цифровой трансформации на отечественном ПО.
Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение
Читать полностью Стремительный рост киберугроз и уход из России иностранных вендоров в 2022-2023 годах привел к необходимости пересмотра всей концепции информационной безопасности и оперативному внедрению в компаниях отечественные решения для комплексной защиты корпоративных коммуникаций от действий злоумышленников. Продуктовый ритейлер «Азбука вкуса» выбрал ИБ-инструмент российского разработчика F.A.С.С.T. — рассказываем, каких результатов удалось достичь.
Стремительный рост киберугроз и уход из России иностранных вендоров в 2022-2023 годах привел к необходимости пересмотра всей концепции информационной безопасности и оперативному внедрению в компаниях отечественные решения для комплексной защиты корпоративных коммуникаций от действий злоумышленников. Продуктовый ритейлер «Азбука вкуса» выбрал ИБ-инструмент российского разработчика F.A.С.С.T. — рассказываем, каких результатов удалось достичь.
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