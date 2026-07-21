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Федеральный закон 178-ФЗ О государственной социальной помощи

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей 1
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Федеральный закон 178-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Visa International 1996 1
Газпром нефть 731 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13947 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3663 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6573 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2079 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2875 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 113 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 225 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 57 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6869 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6229 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23028 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26418 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9673 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2434 1
Электронная библиотека - Electronic Library 265 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9340 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6725 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 1
Оцифровка - Digitization 5208 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3844 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26472 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36424 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3272 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 466 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9559 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1671 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7555 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 2
Россия - Краснослободск 17 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1446 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 1
Россия - УФО - Свердловская область 1971 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 916 1
Россия - ПФО - Самарская область 1590 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2307 1
Россия - СФО - Омская область 791 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1039 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 636 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1103 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 684 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 731 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 754 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 818 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Среднеахтубинский район - Средняя Ахтуба 10 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3600 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1345 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1231 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10922 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 798 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6096 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18242 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4041 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3378 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11389 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1827 1
Федеральный закон - О банках и банковской деятельности 25 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4627 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21788 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6564 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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