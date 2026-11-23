Сколько в России суверенных языковых моделей, как ИИ меняет разработку ПО, будут ли ограничения для сгенерированного кода в Реестре отечественного ПО и по какому принципу сайты попадают в «белый список» — на эти и другие вопросы в открытом интервью на CNews FORUM 12 ноября 2026 г. ответил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Россия должна оставаться в гонке больших моделей»

CNews: Искусственный интеллект — сегодня наш главный тренд. Где-то виден эффект, где-то нет, но уже явно прослеживается эффективность ИИ в программировании. И, по всей видимости, генеративная разработка будет сильно менять российский ИТ-рынок. Расскажите, пожалуйста, насколько активно региональные и федеральные ведомства уже применяют искусственный интеллект для написания кода? Есть ли опасения, что имеет место применение «теневого» ИИ? Какие меры предпринимаются для того, чтобы ограничить применение зарубежных моделей здесь?

Максут Шадаев: В отношении генеративной разработки у Минцифры в целом прогнозы очень позитивные. Мы видим отличную динамику. Многие наши крупные компании сейчас активно внедряют генеративную разработку, мы даже создали совет в Минцифры, который должен выработать здесь общие практики и методологию. По оценкам отраслевых ассоциаций, более 90% всех ИТ-компаний, которые разрабатывают ПО, уже активно внедряют соответствующие технологии и инструменты генеративной разработки.

Все это хорошо, но есть несколько вопросов. Пока происходит бурный рост, мы особенно не обращаем внимания на экономику — сколько стоит ИИ-разработка. Знаем, что многие крупные компании «жгут» уже десятки миллиардов токенов в день. Если переводить в деньги, — это значительные затраты. Но они видят эффект, считают, что разработчики, которые не применяют такие технологии, — это как разработчики, которые работают с перфокартами.

Максут Шадаев, Минцифры: Россия может стать одним из флагманов генеративной разработки. Это исторический шанс

Поэтому в целом оптимизм есть, хотя есть сложности, которые мы фиксируем. Понятно, что кода генерируется сильно больше, и, мне кажется, узкое место перешло сейчас на следующий этап: кто тестирует, кто деплоит (внедряет код — прим. ред.), обеспечивает безопасность…

CNews: … и те, кто рассматривает код для включения в Реестр российского ПО при Минцифры?

Максут Шадаев: Да. Есть консолидированная позиция на рынке, что Россия — страна, которая столкнулась с гигантским вызовом по замене большого объема зарубежного легаси, — может стать одним из флагманов генеративной разработки. Это исторический шанс.

Что немного смущает, как я уже сказал, — вопрос экономики, который многие компании сейчас считают отдельно. Многие уже начали считать вместе, сколько уходит на токены, сколько уходит на трудозатраты, — как совокупный бюджет.

Второе: мы пока не видим каких-то суперновых продуктов, которые сгенерированы ИИ. В основном он применяется для прототипирования, разработки гипотез. Фундаментальных клиентских приложений, сервисов, полностью сгенерированных или хотя бы на большую часть сгенерированных, мы пока не видим, но это вопрос ближайшего времени.

А третий пункт — это все, что касается безопасности. Понятно, что, когда кода много, вопрос безопасности, уязвимостей требует отдельного внимания.

В общем, мы с большим оптимизмом на это все смотрим. Пока стадия самая ранняя, и, мне кажется, все получают удовольствие. И в этом смысле мы как страна, которая первой внедряет многие инновационные вещи, здесь точно идем впереди и пытаемся эти инструменты активно осваивать.

CNews: Планируется ли менять подходы к импортозамещению? Потому что получается, что от парадигмы «заменить зарубежный софт на российский» мы постепенно входим в парадигму, когда большая часть софта, в том числе систем КИИ, пишется в зарубежных моделях. Это тоже риски. Что планируется делать с регулированием моделей? В законе «О поддержке развития технологий ИИ» вводятся статусы суверенной и национальной моделей. Когда планируется определить, что это будут за модели? Есть ли предварительные оценки, какое количество таких моделей есть сейчас у нас в стране?

Максут Шадаев: По поводу реестра: чем больше софта в реестре, который даже с помощью ИИ, но все-таки разработан российскими компаниями, российскими разработчиками, тем лучше. У нас была сложная развилка, и такая дискуссия периодически возникает: давайте не включать в реестр ПО, доработанный на базе опенсорс-движков софт, давайте только нативный. Наша задача, чтобы конечный код все-таки контролировался. Поэтому пусть значимая часть кода и была сгенерирована, важно, чтобы за конечный продукт отвечала понятная компания и могла его развивать и внедрять.

Поэтому каких-то отдельных ограничений для ПО, которое сгенерировано с помощью ИИ, не будет. Думаю, здесь никакие барьеры мы ставить не будем.

Что касается российских моделей — мы летом приняли закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Ключевые нормы связаны с тем, что у нас появляется несколько типов моделей: полностью суверенные, где мы все контролируем; национальные модели — это глубоко дообученные модели, в том числе основанные на открытых разработках, на открытых моделях; просто открытые и закрытые. Сейчас идет работа на уровне подзаконных актов, которая позволит задать четкие критерии, какая модель будет суверенной, какая национальной, какой будет порядок определения этих моделей.

Отдельных ограничений для ПО, которое сгенерировано с помощью ИИ, не будет

Безусловно, наша задача, с одной стороны, — поддержать суверенные разработки. Мы понимаем, что Россия должна оставаться в гонке больших моделей. Да, у нас есть отставание от лидеров, но не глобальное, мы его оцениваем в 6, 8–12 месяцев. Важно, чтобы эти компетенции в России были и оставались. Потому что, конечно, мы рассматриваем все риски, в том числе закрытие тех моделей, которые сейчас дистрибутируются открытым образом. Это существенные для нас вызовы. И такие компетенции в стране должны быть. Это с одной стороны.

С другой, пока открытые модели доступны и в каких-то случаях мощнее, эффективнее, чем российские разработки, важно, чтобы мы себя не ограничивали и могли их использовать. При условии того, что эти модели должны соответствовать требованиям закона, нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, — они тоже могут применяться.

Поэтому у нас везде будет конкурентная ситуация — и в суверенных моделях, и в национальных. При этом все-таки будут определенные границы, которые не позволят взять открытую модель, и с минимальными затратами на доработку назвать ее национальной или суверенной. Сейчас идет как раз уточнение этих требований, критериев. На неделе с 16 ноября 2026 г. в правительстве запланирована стратегическая сессия по искусственному интеллекту под руководством председателя правительства, где будут обсуждаться все эти развилки.

CNews: Раз вы говорите о конкурентных условиях, видимо, суверенных моделей будет больше, чем одна?

Максут Шадаев: Мы считаем, что их сейчас уже больше, чем одна, — мы видим как минимум двух вендоров. Наша задача, чтобы конкуренция сохранялась. Мы понимаем, что развитие суверенных моделей требует колоссальных ресурсов, инвестиций, и экономически это не отбивается в короткие, понятные сроки.

Максут Шадаев, Минцифры: Мы уже близки к техническому ограничению на количество ресурсов в «белом списке»

Это определенная миссия, ноша, которую компании на себя взваливают и несут, за это им большое спасибо.

CNews: А какие меры поддержки с учетом этого рассматриваются?

Максут Шадаев: Можно разделить их на две части. Первая — это меры поддержки разработчиков, вторая — спрос. Если мы говорим про разработчиков, все-таки все эти компании пользуются льготами как ИТ-разработчики. Мы сейчас обсуждаем дополнительные опции, но вряд ли они будут какие-то сверхбольшие.

Наш фокус на том, чтобы, как это было с отечественным ПО, сформировать воронку спроса и на суверенные, и на национальные решения, основанные на этих моделях и сервисах. Здесь мы опять сталкиваемся со сложной ситуацией: открытые модели иногда по качеству более зрелые, к тому же бесплатные. А нам нужно создать платежеспособный спрос на российские модели. Но при этом все-таки наша задача, чтобы наши разработчики научились на этом зарабатывать. Это ключевая история.

И здесь, как обычно, мы начинаем с того, что мы хотим закрыть определенные сегменты для использования открытых моделей или сделать их использование как минимум в режиме гибридных вариантов.

Малый бизнес может стать очень серьезным драйвером спроса на российские ИИ-сервисы

Второе: мы хотим дополнительно простимулировать спрос. В основном это две меры, которые мы сейчас рассматриваем и будем обсуждать на следующей неделе. Первая — все-таки мы верим в то, что малый бизнес может стать серьезным драйвером спроса. Поэтому мы обсуждаем меры налогового вычета для малого бизнеса в определенном объеме по расходам, которые они несут на использование российских ИИ-сервисов, основанных на суверенных национальных моделях, чтобы эти расходы могли вычитаться из их налоговой базы.

Задача — подстегнуть десятки тысяч компаний к тому, чтобы они внедряли ИИ в свою практику. У нас малый бизнес — очень активный, настроенный на повышение производительности, живет в очень конкурентной среде. Поэтому, если мы его финансово простимулируем, компании могут стать опорной базой для массового использования российских ИИ-сервисов.

Мы обсуждаем налоговый вычет, он не будет очень большим, но позволит малому бизнесу какие-то простые ИИ-агенты, сервисы использовать в своей работе, на первом этапе закрывая основные потребности. Мы будем предлагать вычитать эти расходы из налоговой базы.

И вторая мера поддержки касается крупных корпоративных заказчиков. Мы ее уже запустили. Это наш стандартный механизм субсидирования значимой части затрат на передовые внедрения новых основанных на ИИ решений в промышленности, в базовых отраслях экономики.

Мы провели первый отбор: до 80% таких затрат мы готовы компенсировать заказчику за счет целевых грантов. И мы видим, что есть ажиотажный спрос: сейчас подано несколько десятков заявок. Это позволяет решить проблему: раньше, когда мы проводили все эти отборы, мы ориентировались на замену функционала, который уже был развернут, внедрен и активно применяется в зарубежном ПО. Сейчас вопрос о решениях нового класса со встроенным ИИ. Мы уходим от стратегии замещения к стратегии опережающего развития такого рода продуктов. И эта мера дальше финансово будет поддерживаться. У нас достаточно большой бюджет до 2030 г., и мы будем поощрять крупные компании участвовать в такого рода пилотных внедрениях.

Если резюмировать, мы хотим двигаться по трем направлениям: закрытый сегмент рынка в какой-то модели, в основном в гибридной, поддержка малого бизнеса за счет налогового вычета и субсидирование значимой части затрат на большие пилотные проекты в базовых отраслях промышленности.

«Стремительного увеличения заявок на включение в Реестр из-за ИИ-разработки мы пока не видим»

CNews: Очевидно, что генеративная разработка увеличит количество софта, причем не только разрабатываемого вендорами, но и внутри компаний, самим бизнесом. Видите ли вы уже шквал запросов на включение софта в реестр Минцифры? Не начали ли уже захлебываться эксперты, которые занимаются рассмотрением продуктов? И еще одна часть этого вопроса: год назад на CNews FORUM вы анонсировали планы введения подреестра доверенного ПО и реестра ПО для собственных нужд. Каков текущий статус? Очевидно, что в реестр для собственных нужд сейчас тоже будет стучаться гораздо больше заказчиков.

Максут Шадаев: Мы видим, что эти практики активно внедряются у крупных компаний, ИТ-разработчиков, но стремительного увеличения заявок на включение в реестр пока не видим. Все-таки это еще этап освоения технологий и массового прототипирования, решения каких-то очень дискретных задач. Пока большие новые продукты, которые могли бы замещать традиционные классы программного обеспечения, — такого спроса мы не видим, количество заявок не увеличивается.

Мы пока не видим каких-то суперновых продуктов, которые сгенерированы ИИ

Что касается реестра ПО для собственных нужд: вся нормативная база принята, процесс запускается. Напомню, он будет непубличный. Мы ждем до конца года уже несколько заявок. Здесь проблем особенных не видим.

CNews: А с чем связано решение сделать реестр ПО для собственных нужд непубличным?

Максут Шадаев: Развилка была следующая. Значимая часть объектов информационных систем в ключевых отраслях экономики будет признана КИИ. На объектах КИИ нужно использовать российское ПО, мы сейчас определяемся со сроками перехода этих объектов в отраслях на российский софт. Соответственно, у крупных корпоративных заказчиков возникла проблема: если ты включаешь разработанный софт в реестр на текущих условиях, то нужно обеспечить его коммерциализацию. Но не все крупные компании готовы продавать свой софт.

Возникла правовая лакуна: компания полностью разработала для себя решение, внедрила его вместо зарубежных продуктов, которые ранее использовала, а в реестр ПО включать не хочет, потому что это означает готовность продавать его на рынке. А компания считает, что это конкурентное преимущество, и не готова им делиться.

Поэтому этот реестр решений для собственных нужд признает эти решения российскими, но не накладывает обязательства по свободной реализации ПО на территории Российской Федерации. Это позволило устранить правовой пробел.

Важный момент, который мы предусмотрели как предохранительный триггер: если мы считаем, что у этого продукта были зрелые рыночные аналоги, то решение о включении принимается правительственной комиссией. У крупных заказчиков нет стопроцентной гарантии, что они инвестируют в продукт, и он автоматически будет включен в реестр для собственных нужд, потому что экспертиза может показать, что на момент разработки и принятия решения есть зрелые рыночные аналоги.

Максут Шадаев, Минцифры: Не все крупные компании готовы продавать свой софт

По реестру доверенного ПО — то же самое. На объектах КИИ это помогло нам решить проблему с нативным ПО и условно кастомизированным ПО с открытым исходным кодом. На объектах КИИ можно будет использовать доверенное ПО, правила включения в реестр уже утверждены Правительством. Сейчас мы досогласовываем требования к этому ПО: использование конвейера безопасной разработки, устранение известных уязвимостей и всего остального. Все, что гарантирует: программные продукты, которые включены в перечень доверенных решений, будут иметь меньше рисков, связанных с информационной безопасностью. Такие критерии мы сейчас с отраслью обсуждаем и надеемся, что до конца года решения будут приняты.

CNews: Также говорилось, что включение в реестр доверенного ПО будут осуществлять не структуры Минцифры, а пять сторонних центров экспертизы, один из них — структура «Росатома». Как отбирались эти организации, они уже определены?

Максут Шадаев: Нет, пока еще процесс идет. Как только требования будут определены, соответственно, мы запустим процесс выбора этих лабораторий. Важно, чтобы здесь была конкурентная ситуация, чтобы мы не сделали одну точку. Мы здесь намеренно идем на развитую систему проверок и подтверждения соответствия требованиям.

CNews: Видите ли вы вероятность того, что рост популярности генеративной разработки у компаний-заказчиков софта может снизить спрос на вендорское программное обеспечение? Обсуждаете ли вы такие возможные структурные изменения с рынком, видите ли риски, есть ли запрос на меры поддержки здесь?

Максут Шадаев: Говорим «отрасль», понимаем «меры поддержки» (смеется). Мы все живем в ожидании этих структурных сдвигов внутри отрасли. Но нельзя сказать, что традиционные вендоры как-то потеснились, потому что они так же активно встраивают ИИ в процесс своей разработки, пытаясь ускорить вывод новых продуктов, релизов и всего остального. Они удерживают рынок, наращивают позиции в своих сегментах. Спрос продолжает расти, хоть и меньшими темпами.

Говорить о том, что революция произошла, и на рынок вышли новые продукты, которые начинают теснить традиционных вендоров, пока рано, мы этого не видим. Эта ситуация также стимулирует традиционных вендоров быстрее внедрять ИИ в собственные процессы.

«„Белый список“ не может быть бесконечным»

CNews: Какую позицию занимает Минцифры по вопросам защиты детей в цифровой среде и соответствующим ограничениям? Как вы оцениваете опыт других стран?

Максут Шадаев: Здесь Россия не является, наверное, передовой страной с точки зрения именно новых ограничений…

CNews: И не факт, что это плохо.

Максут Шадаев: Да. Что мы видим? Есть супержесткие модели, — Китай, который ограничивает количество часов в интернете. Европейские страны двигаются в сторону того, что надо запретить несовершеннолетним использование социальных сетей. Франция, Австралия уже приняли такие решения. Мы видим и более взвешенные подходы, когда национальное законодательство возлагает требования на операторов платформ: они должны устанавливать возрастные ограничения, отказывать детям в доступе к деструктивному контенту.

Мы говорим, что у родителя должно быть право ограничить в отношении своих детей предоставление соответствующих сервисов. В качестве базовой технологии мы предложили — и это у нас в принятом законе есть — детские SIM-карты. Мы понимаем, что у нас вся авторизация завязана на SIM-карты, поэтому родитель может принять решение пометить SIM-карту как детскую. И по ним уже операторы платформ и сами операторы связи будут придерживаться другой политики.

Максут Шадаев, Минцифры: У родителя должно быть право ограничить в отношении своих детей предоставление соответствующих сервисов

Мы считаем, что дело воспитания лежит на родителях. Пока на этом этапе мы считаем, что это максимально комфортная модель, она дает право выбирать родителям. Если родители им воспользуются, операторы связи и операторы платформ должны обеспечить предоставление сервисов с определенными ограничениями.

CNews: Определены ли ограничения для детских SIM-карт?

Максут Шадаев: С точки зрения платформ — это ограничения по авторизации. С точки зрения операторов связи это ограничения, связанные с SMS, доставкой авторизационных кодов (кроме государственных системных приложений, например, «Госуслуги Моя школа», школьных чатов и всего остального), рекламой по SMS, запретом на международные звонки — то есть всем тем, что гарантирует лучшую безопасность нашим детям.

CNews: Как владельцам сайтов узнать о порядке включения в «белые списки»? Какие критерии и этапы предусматривает эта процедура?

Максут Шадаев: Практика у нас уже сложилась: действует принцип двух ключей. Первый ключ — Минцифры, и второй ключ — наш регулятор в сфере безопасности.

«В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в „белый список“. Минцифры руководствуется очень простым критерием — это ежедневная аудитория»

Но есть у нас естественные ограничения: «белый список» не может быть бесконечным. Есть технические ограничения у операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в этот перечень. Минцифры руководствуется очень простым критерием — ежедневная аудитория. Мы предлагаем включать в список самые популярные ресурсы.

А дальше регулятор в сфере безопасности руководствуется своими требованиями, это в том числе выполнение всех требований по обеспечению защищенности и так далее. Сейчас мы эту технологию пытаемся немножко упорядочить, потому что есть сервисы, которые не являются суперпопулярными, но жизненно необходимы, например, электрозаправки или медицинские сервисы. Поэтому мы этот подход переструктурируем, но мы уже близки к техническому ограничению на количество ресурсов в «белом списке».

«Почти на треть уменьшилось количество преступлений»

CNews: Расскажите, пожалуйста, о готовящемся сейчас третьем пакете мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством? В частности, какое регулирование ожидает оказание услуг связи с использованием устройств интернета вещей, M2M-устройств?

Максут Шадаев: Смотрите, де-факто мы понимаем, что SIM-карта является аналогом паспорта. Почти все ключевые ресурсы используют систему авторизации на основе SIM-карты. Многие уже отказались даже от пароля, пускают по SMS, так как пользователь и есть владелец SIM-карты.

Поэтому, если говорить в целом про третий пакет, то он в основном связан с дополнительным наведением порядка с SIM-картами. Все равно мы будем ужесточать требования к системе дистрибуции SIM-карт: кто имеет право продавать SIM-карты, как обеспечивается контроль и идентификация, какая ответственность возникает. И здесь, действительно, одно из слабых мест по факту анализа — это M2M. Потому что на M2M-SIM-картах у нас не было жесткого ограничения по голосовому трафику. И вот M2M-карты привязываются к условному юрлицу или в большом количестве к одному физлицу. И дальше они по своему значению являются такими же, как и обычные.

Поэтому здесь мы говорим о том, что требования к такого рода SIM-картам должны быть отдельными: мы должны установить ограничения на SMS, на голосовые вызовы. Большая дискуссия: у многих шлагбаум открывается после звонка. Здесь мы сейчас находим компромиссы для того, чтобы их нельзя было использовать для авторизаций, для длинных разговоров с абонентами и так далее.

Максут Шадаев, Минцифры: Де-факто мы понимаем, что SIM-карта является аналогом паспорта

Работа, которую мы проводим по борьбе с мошенничеством, дает конкретные результаты. Два пакета принято, в первый раз мы зафиксировали снижение количества преступлений. Если за всю историю они всегда росли, то в 2025 г. у нас уже произошло некоторое падение — на 10–12%, по-моему, к 2024 г. в сумме. И то, что мы видим по 2026 г., — за девять месяцев количество преступлений снизилось более чем на 30%. То есть мы уменьшили количество преступлений почти на треть благодаря тому, что правительство отдельно этим занимается, есть отдельный KPI.

Мошенники изобретательны, и в этом смысле треть — это, наверное, хороший результат, но две трети преступлений еще совершается. Конечно, задача по их кратному сокращению перед нами еще стоит.

CNews: Снижение кибермошенничества, действительно, ощутимо. Максут Игоревич, спасибо большое за то, что вы делаете для цифрового развития нашей страны.