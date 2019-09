Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить?

Стадия Наименование проекта Описание проекта и функционал Годы реализации стадии Ориентировочные инвестиции

Формирование основных требований The MediLedger Project Блокчейн-платформа для цепочки поставок в фармацевтической отрасли. Платформа направлена на упрощение процесса оплаты, повышение прозрачности транзакций, соблюдение межотраслевых правил, повышение отслеживаемости движения товаров 2017 г. ~ 7 млн руб.

Блокчейн-платформа IBM (IBM Blockchain Platform) Платформа направлена на автоматизацию для глобального сотрудничества производителей пищевой продукции. Платформа позволяет получать надежную информацию о происхождении и состоянии продуктов питания 2017 г. ~ 7 млн руб.

Электронное голосование в кантоне Цуг Блокчейн-платформа для проведения электронного голосования, разработанная компанией Luxoft. Позволяет повысить безопасность н достоверность выборного процесса 2018 г. ~ 7 млн руб.

Разработка концепции технологического решения European Blockchain Sendees Infrastructure Блокчейн-платформа для поддержки предоставления трансграничных цифровых государственных услуг 2018 г. ~ 20 млн руб.

Project Ubiti Совместный проект ЦБ Сингапура. Bank of America Menili Lynch. Credit Suisse. DBS Bank. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited. J.P. Morgan. Mitsubishi UFT Financial Group. OCBC Bank. R3. Singapore Exchange, UOB Bank, and BCS Information Systems. Проект направлен на внедрение технологии распределенного реестра в процессы клиринга и расчетов по платежам и ценным бумагам 2018 г. - 10 млн руб.

Botavia Platform Совместный проект Bank of Montreal. CaixaBank. Commerzbank, Erste Group. IBM и UBS. Платформа, предназначена для поддержки прозрачных и экономически эффективных транзакций, является глобальной платформой финансирования торговли для трансграничных торговых сетей 2016 г. - 10 млн руб.

Прототипирование Платформа маржинальной торговли биржи Тель-Авива Совместный проект Биржи Тель-Авива, финтех компании The Floor и консалтинговой компании Accenture, направленный на использование технологии распределенного реестра для маржинальной торговли ценными бумагами, а также сокращение расходов и повышение безопасности процессов маржинальной торговли 2018 г. ~ 45 млн руб.

Интеграция платформы Ripple для ReiseBank Проведение быстрых и дешевых транзакций 2016 г. - 500 млн руб.

Платформа выпуска электронных коносаментов компании Zini Блокчейн-платформа для выпуска электронных коносаментов при осуществлении трансграничных перевозок. Платформа позволяет сократить время на обмен коносаментом между участниками и операционных расходов 2019 т. - 3000 млн руб.