Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить?

В чем отличия систем распределенного реестра от распределенных баз данных

Telegram-канал «Криптомужик» опубликовал проект дорожной карты развития технологий «Систем распределенного реестра». Документ подготовлен «Новосибирским институтом программных систем» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика России».

В рамках дорожной карты под распределенной базой данных понимается вид баз данных, в которых информация повторена, тиражирована и распределена между узлами, принадлежащими участникам сети. Под распределенной вычислительной сетью понимается сеть, вычислительная мощность и данные которой распределены между множеством нод (узлов).

В России рынок систем распределенного реестра составляет 2,4 млрд руб., а к 2024 г. он вырастет до 180 млрд – 454 млрд руб

Система распределенного реестра – это база цифровых транзакций, записей о событиях, содержащих критически важную управленческую, юридическую, финансовую и иную информацию, которая хранится, одновременно создается и обновляется на всех носителях у всех участников реестра на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у всех пользователей реестра. Технологии систем распределенного реестра – это группа методов, направленных на создание распределенных баз данных и обеспечение непротиворечивости, синхронизации, неизменности и прозрачности хранящейся в них информации.

Технология систем распределенного реестра представляет собой новый подход к созданию баз данных, ключевой особенностью которого является отсутствие единого центра управления. Каждый узел составляет и записывает обновления реестра независимо от других узлов.

В отличие от распределенных баз данных, каждый участник системы распределенного реестра хранит всю историю изменений и валидирует добавление любых изменений в систему с помощью алгоритма консенсуса, который математически гарантирует невозможность подделки данных при определенной доле достоверных нод. Однако ни один участник не может изменить данные в системе таким образом, что другие участники не узнают об этом. Благодаря этому, данные, которые находятся внутри системы распределенного реестра, становятся доверенными, а все изменения – прозрачными.

Использование технологий систем распределенного реестра направлено на установление доверительных отношений в цифровой среде, обеспечение прозрачности истории транзакции, улучшение отслеживаемости действия внутри процессов, децентрализацию хранения и обработки данных, обеспечение безопасности обмена данными между участниками процессов и защиту данных от несанкционированных транзакций. Основные эффекты от применения данной технологии заключаются в сокращении числа посредников, автоматизации отдельных процессов, повышении отказоустойчивости систем и генерации дополнительной выручки, в том числе за счет сокращения издержек.

Основные решения и продукты на базе субтехнологий систем распределенных реестров

Решение Описание УГТ Зарубежные продукты Отечественные продукты Блокчейн Данные добавляются в последовательность из блоков, где каждый блок связан с предыдущим таким образом, что изменение данных в одном блоке требует изменения данных во всех предыдущих 7 Corda; Ethereum; Ripple Waves Platform: IZZIO BigXet: Vostok Platform Направленный ациклический граф Синхронизация информации, организованная не в формате блоков, а в формате взаимных сообщений между множеством пользователей сети друг другу 4 IoTA: Byteball H Д Хашграф Гарантированная асинхронная толерантность к необъяснимым ошибкам, консенсус достигается с вероятностью единица 3 Hedera; HashGraph H Д Proof of Work Алгоритм достижения консенсуса, в котором вероятность получения права валидации блока зависит от доли вычислительных мощностей сети, принадлежащих ноле 7 Ethereum; Beam Aciyl Platform; Ergo Platform Proof of Stake Алгоритм достижения консенсуса, в котором вероятность получения права валидации блока зависит от доли ресурсов (токенов) сети, принадлежащих ноле 6 Cardano; Ontology; Dec reel Waves Platform: Vostok Platform Practical Byzantine Fault Tolerance Консенсус алгоритм без лидера сети, валидируюшего транзакции, каждая нода может обращаться к любой другой ноде сети, алгоритм требует валидации как сообщений, так и неизменность и надежность сообщения 8 HyperLedger Fabric; Zilliqa Exonum Proof of Authority Алгоритм достижения консенсуса, в котором право удостоверения блока проверяется посредством одобренных аккаунтов (валидатору) 7 PO A Network: Tomochain H Д Отраслевые решения Доработанные платформы распределенного реестра, созданные для внедрения в определенные области применения 6 TradeLens; «Мастерчейн»; IPChain Децентрализованные приложения Приложения, исполняемые в одноранговой сети, состоящей из множества серверов 6 Geon: Ma tic Network Button Wallet: Tradingene С'март-контракты Самоисполняемый в доверительной среде (созданной с использованием технологии блокчейн) контракт, заключенный напрямую между покупателем и продавцом и записанный в качестве программного кода 6 Data Gumbo; Coinfabrik NaumovLab; Digital Forest

В мире системы распределенного реестра используются для отслеживания грузов и запасных частей, для сделок торгового обеспечения и межбанковских платежей, трансграничных платежей и проведения государственных аукционов, а также для подтверждения подлинности товаров и взаиморасчетов коммерческих организаций. В России соответствующие технологии активно используется для сделок торгового финансирования, для обеспечения сделок поставки против платежа, для торговли билетами, для отслеживания запасных частей и материалов, для отслеживания сырья и товаров повседневного потребления.

В России рынок систем распределенного реестра составляет 2,4 млрд руб., а к 2024 г. он вырастет до 180 млрд – 454 млрд руб. Мировой рынок систем распределенного реестра вырастет с $2 млрд в 2018 г до $23-54 млрд.

Три слоя систем распределенного реестра

Системы распределенных реестров состоят из трех слоев. Транспортный слой состоит из консенсуса (инструменты и протоколы, обеспечивающие неизменность и достоверность данных), исполнения транзакций (определяет структуру данных, модель транзакций и обеспечивает их распределенное хранение), а также безопасности и приватности (инструменты и протоколы шифрования и обеспечения приватности данных).

Слой представления состоит из кодовой базы платформы (архитектура ПО и используемый язык программирования), функциональности платформы (включает в себя инструменты и протоколы интеграции с другими системами распределенного реестра и внешними источниками данных, а также поддержку инструментов сценарного программирования), токенизации (инструменты выпуска цифровых активов) и механизмов увеличения пропускной способности (различные методы увеличения пропускной способности за счет параллельного добавления транзакций в основную сеть, выполнения части транзакций вне основной сети и другие подходы в части увеличения пропускной способности).

Также к данному слою представления относятся: исполнение скриптов (определяет процессы выполнения смарт-контрактов в вычислительной среде), механизмы стимулирования заданного поведения участников сети (структура поощрения различных участников системы к заданному поведении), управление правами доступа и ролями (инструменты авторизации и аутентификации пользователей, а также определения прав доступа).

В третий слой – приложений – входят: интеграция (определяет механизмы использования данных, находящихся вне сети, для исполнения смарт-контрактов, взаимодействия и обеспечения возможности обмена данными и цифровыми активами между различными платформами), создание приложений и смарт-контрактов (инструменты разработки, тестирования и интеграции приложений, создаваемых на базе платформы), функционирование (инструменты мониторинга загрузки и состояния платформы, интерфейс для отслеживания транзакций, аналитические модули процессы выполнения смарт-контрактов) и приложения безопасности (инструменты обеспечения защиты сети от DDoS-атак, минимизация критических уязвимостей в смарт-контрактах, резервное копирование и восстановление сети).

Блокчейн как одна из технологий организации и синхронизации данных

Авторы дорожной карты разделяют системы распределенного реестра на три субтехнологии. Технология организации и синхронизации данных отвечает за организацию распределенных нод в единую сеть с согласованной базой данных. Данная технология представляет собой совокупность методов и инструментов, направленных на определение, организацию и усовершенствование взаимосвязей между частями и элементами распределенных баз данных, а также обеспечение их согласованности и приведение к соответствию.

Наиболее развитые системы распределенного реестра, подтверждающие уровень готовности технологий (УГТ)

Тип системы Решение УГТ Инвестиции Критерий экономической эффективности Оценка по критерию Приватные Ripple 9 96,4 млн долл. США Потенциальная экономия От 3,5 долл. США за каждую транзакцию (может оыть больше в зависимости от объема транзакций банка). Потенциальная экономия может достигать до 60% от расходов на урегулирование и клиринг транзакций Дополнительная выручка Количественная оценка отсутствует, однако за счет более низкой себестоимости транзакций банки получают возможность обслуживания потребителей с низким уровнем дохода, изначально не вовлеченных в банковскую систему (unbanked) TradeLens (на базе Hyperledger) 9 н/д Потенциальная экономия До 10% от административных расходов при морских перевозках за счет автоматизации механических операций и повышения скорости передачи и валидации транспортных документов Дополнительная выручка Количественная оценка отсутствует, однако за счет сокращения времени на передачу и валидацию транспортных документов возможно сокращение времени перевозки и. как следствие. рост количества выполняемых парком судов перевозок Corda 9 112 млн долл. США Потенциальная экономия До 50% расходов на комплаенс при осуществлении сделок торгового финансирования за счет обмена и валидации данных в цифровой среде Дополнительная выручка Монетизация данных, предоставляемых в реальном времени, а также привлечение новых клиентов за счет элиминации посредников из цепочки создания ценности Публичные Ethereum 8 18,4 млн долл. США Средняя стоимость транзакции за 90 дней 0,113 долл. США Стоимость развертывания контракта 0,3 ЕТН или 40 долл. США (по среднему курсу 134 долл. США за 1 ЕТН) NEO 8 Стоимость транзакции 0 долл. США 5,1 млн долл. США Стоимость развертывай ия контракта 100 Gas или 253 долл. США EOS S 4 000 млн долл. США Стоимость транзакции 0 долл. США 120 EOS или 422 долл. США Для развертывания контракта необходимо приобрести внутреннюю валюту платформы на 422 долл. США для резервирования 1 Мб оперативной памяти платформы, однако данные токены можно продать после завершения исполнения процедур по смарт-контракту

Уровень готовности данной технологии (УГТ) составляет 7 из 9 возможных. Это означает, что прототипы отражают планируемую штатную систему или близки к ней.

Блокчейн в рамках дорожной карты рассматривается в качестве одного из типов субтехнологии организации и синхронизации данных, где данные добавляются в последовательность из блоков, причем каждый блок связан с предыдущим таким образом, что изменение данных в одном блоке требует изменения данных по всех предыдущих блоках, а все полные ноды хранят всю историю изменений данных (либо в рамках всей цепи, либо в рамках шарда при использовании технологии шардинга), что существенно повышает защищенность сети. Вследствие наибольшей защищенности и надежности большинство разработчиков систем распределенного реестра используют блокчейн в качестве технологии организации и синхронизации данных систем распределенного реестра.

В то же время существуют альтернативные методы, такие, как направленный ациклический граф, где синхронизация информации организована в формате не блоков, а взаимных сообщений между множеством пользователей сети. Также существуют различные запатентованные субтехнологии организации и синхронизации данных, являющиеся подвидами направленного ациклического графа. Например, компания Radix разрабатывает технологию Tempo, а компания Swirlds Corporation – HashGraph.

Однако не существует подтверждения гипотез о более высокой эффективности данных проприетарных технологий. Защищенность от захвата сети и проблемы двойной траты подобных сетей на данный момент не подтверждены. Большинство разработчиков фокусируются на увеличении пропускной способности технологии блокчейн, чем ациклического направленного графа, в связи с более низким уровнем разработанности последнего.

По результатам реализации мероприятий данной дорожной карты среднее время, необходимое для подтверждения блока, увеличится с 8 мин в 2019 г. до менее чем 0,02 мин в 2024 г. Средний срок развертывания полной ноды за это время сократится с 96 часов до 1 часа. Доля полностью интероперабельных платформ, соответствующих ГОСТ в части криптографии, вырастет с 5% до 80%.

Количество запатентованных технологий организации и синхронизации данных достигнет 50 (сейчас – 0). Доля компаний, обладающих полными нодами в системах распределенного реестра, составит 55% (сейчас менее 1%). Количество системных архитекторов с опытом в области построения распределенных систем увеличится со 100 до 3 тыс.

Алгоритмы обеспечения целостности и непротиворечивости данных

Вторая субтехнология – обеспечения целостности и непротиворечивости данных – обеспечивает неизменность и единство данных сети, защищая ее от неавторизованных изменений истории данных и формируя доверительные отношения между участниками сети. Технология представляет собой совокупность методов и инструментов, направленных на приведение в соответствие имеющихся данных в децентрализованной сети к единой внутренней логике и структуре по заранее определенным правилам, включая порядок добавления и валидации новых данных в распределенном реестре, а также обеспечение синхронизации и согласования данных между узлами децентрализованной сети.

Уровень готовности данной субтехнологии составляет 8. Это означает, что технология проверена на работоспособность и может быть использована в ожидаемых условиях эксплуатации при незначительных доработках.

В части технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных существуют различные консенсус алгоритмы, которые отличаются между собой как в части используемых математических алгоритмов, обеспечивающих целостность сети распределенного реестра, так и в части типа ресурсов, необходимых для валидации блоков, энергозатрат, требуемых для подтверждения транзакций, и уровня защиты от захвата данных ресурсов. Разработчики систем распределенного реестра экспериментируют с алгоритмами консенсуса, создавая новые.

На сегодняшний момент не существует одного идеального алгоритма. Для различных целей используются различные консенсус алгоритмы – в зависимости от потребности в уровне децентарлизации, защиты от захвата сети, энергоэффективности и пропускной способности для каждой сети подбирается определенный алгоритм консенсуса. Также существуют системы распределенного реестра с настраиваемым алгоритмом консенсуса.

Proof of Work (PoW) – алгоритм достижения консенсуса, в котором вероятность получения права валидации блока зависит от доли вычислительных мощностей сети, принадлежащих ноде. Proof of Stake (PoS) – алгоритм достижения консенсуса, в котором вероятность получения права валидации блока зависит от доли ресурсов (токенов) сети, принадлежащих ноде. Proof of Authority (PoA) – алгоритм достижения консенсуса, в котором право валидации блоков представлено определенным одобренным аккаунтам – валидаторам.

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) – консенсус алгоритм без лидера сети, валидирующего транзакции, каждая нода может обращаться к любой другой ноде сети. В рамках алгоритма предварительно выбранные «доверенные» ноды поддерживают целостность сети. Paxos/RAXT– консенсус алгоритм, где ноды сети выбирают одного лидера, отвечающего за валидацию транзакций.

Leased/Delegated Proof-of-Stake (LPoS/DPoS) – алгоритм консенсуса, предусматривающий возможность добавления блоков только для держателей определенного количества токенов сети, которые можно передавать другим нодам сети в лизинг или голосовать за определенных валидаторов в соответствии с долей токенов сети, принадлежащих определенной ноде. Limited Confidance Proof-of-Activity (LCPoA) – модификация алгоритма PoW в части уменьшения расхода вычислительных ресурсов, требуемых для подбора хеша блока, но в качестве дополнительного значения nonceиспользуется текущая метка времени.

По результатам выполнения заложенных в дорожную карту мероприятий количество транзакций в секунду увеличится с 1 тыс. в 2019 г до 100 тыс. в 2024 г. За это время защита от захвата вычислительных мощностей вырастет с 51% до 76%, а количество запатентованных консенсус алгоритмов достигнет 50 (сейчас – 0). Доля платформ распределенного реестра, сертифицированных по ГОСТ, составит 55% (сейчас – 0), а количество выпускаемых специалистов в области криптографических алгоритмов, используемых в системах распределенного реестра, вырастит с 250 до 2 тыс человек.

Создание и исполнение децентрализованных приложений и смарт-контрактов

Третья субтехнология – создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов – расширяет функционал систем распределенного реестра и позволяет цифровизировать процессы за счет использования смарт-контрактов в доверительной среде. Технология представляет собой совокупность методов и инструментов, направленных на создание приложений, обеспечивающих взаимодействие неограниченного количества участников распределенной системы, и на разработку, поддерживание и выполнение компьютерных алгоритмов, предназначенных для автоматизации процессов исполнения контрактов или сохраненных в распределенном реестре процедур.

Децентрализованные приложения обладают прозрачной и открытой логикой, обеспечивающей гарантированное исполнение заданных функций в рамках систем распределенного реестра. Уровень готовности данной технологии составляет 6. Это означает доказанность реализуемости и эффективности технологий в реальных или близких к реальным условиям и возможность интеграции технологии в административные и бизнес-процессы, для которых данная технология должна продемонстрировать работоспособность. Однако переход технологии на следующий уровень требует реализации большего количества пилотов, тестирования как в лабораторных, так и в реальных условиях.

По результатам реализации заложенных в дорожную карту мероприятий, средний срок интеграции систем распределенных реестров в бизнес-процессы сократится со 120 часов в 2019 г. до менее чем 10 часов в 2024 г. Средний срок аудита смарт-контрактов на предмет отсутствия критических уязвимостей сократится со 120 минут до менее чем 1 минуты. Количество разработанных децентрализованных приложений и отраслевых решений на базе платформ распределенного реестра увеличится с 15 до 500.

Количество разработчиков смарт-контрактов и децентрализованных приложений вырастет со 100 до 3 тыс. Количество коммитов в открытых репозитариях исходных кодов систем распределенного реестра увеличится с 18,9 тыс. до 100 тыс. Доля цифровизированных за счет внедрения смарт-контрактов бизнес-процессов вырастет с 5% до 75%, а количество сервис-провайдеров систем распределенного реестра в приоритетных отраслях увеличится с 15 до 550.

Дорожная карта предполагает создание инструментов для разработки смарт-контрактов на естественном языке, стандартных протоколов обращения к внешним данным, инструментов автоматизированного аудита смарт-контрактов, инструментов разработки смарт-контрактов и децентрализованных приложений, инструментов интероперабельности и инструментов развертывания нод на маломощных системах (например, смартфонах и IoT-устройствах).

Количество инструментов создания смарт-контрактов на естественном языке вырастет с 3 в 2019 г до 50 в 2024 г. За это же время появится 1 тыс. стандартизированных ораклов для обращения к любым типам внешних данных с целью инициации условий смарт-контрактов (сейчас таких ораклов нет).

Количество универсальных инструментов создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов увеличится с 1 до 75, количество технологических стандартов в части алгоритмизации процессов, защищенности систем и обращения к внешним данным – с 10 до 250, количество зарегистрированных патентов в области технологии распределенного реестра – с 2 до 450. Уже к 2021 г. развертывание полных нод станет возможным на простом смартфоне.

Приватные и публичные системы распределенного реестра

Системы распределенного реестра бывают нескольких видов. Публичная система распределенного реестра – это открытые сети, допуск к участию в которых не ограничен для широкого круга пользователей, статус оператора не закреплен за определенными участниками, а также отсутствуют централизованные инстанции, управляющие правилами сети, ее конфигурацией и выпуском криптографических ключей.

Уровень готовности технологий систем публичного реестра в России находится на отметке «7», в мире – «8». Отечественными решениями в данной области являются Waves, Izzzio и Acryl. Иностранные решения – Ethereum, NEO Foundation и VeChain. Отечественные отстают от иностранных из-за преобладания неполных по Тьюрингу публичных систем распределенного реестра, которые необходимы для создания полноценных децентрализованных приложений.

Уровень готовности интеграции (УГИ) находится на отметке «2» (максимум – «9»). Публичные платформы не готовы к промышленному использованию из-за ограничений масштабируемости, безопасности, децентрализованности и конфиденциальности транзакций. Наиболее популярные децентрализованные приложения используются не более чем 50 тыс. уникальными пользователями в месяц. К 2022 г. УГИ поднимется до отметки «7».

Другой вид систем распределенного реестра – приватный. Это закрытые сети, в которых устанавливаются критерии членства, в соответствии с которыми участники допускаются к управлению узлами и получают доступ к сервисам сети. В России и в мире уровень готовности соответствующих технологий находится на максимальной отметке – «9», уровень готовности интеграции – на отметке «3»

Отечественными решениями в данной области являются Vostok, Exonum (продукт от Bitfury) и Izzzio. Иностранными решения Hyperledgerот Linux, Cordaот R3, а также Xcurrent, Xrapid и Xvia от Ripple. В отличие от публичных систем, в области приватных систем отечественные решения не отстают от иностранных.

В части приватных платформ требуется разработка инструментов интеропеработельности: ноды могут видеть друг друга и обмениваться сообщениями, ноды могут валидировать транзакции друг друга с точки зрения проверки соответствия публичного ключа и подписи, ноды могут валидировать транзакции друг друга с точки зрения бизнес-логики, ноды имеют единые правила управления доступом к данным, ноды могут исполнять децентрализованные приложения и смарт-контракты, написанные под требования различных сетей, ноды полностью синхронизированы в части данных и программного кода.

Для финансовой и страховой деятельности и транспортировки и хранения уровень готовности интеграции достигнет отметке «7» к 2022 г. Для госуправления и для обрабатывающих производств УГИ достигнет аналогичной отметки к 2023 г., для остальных отраслей - после 2024 г.

Гибридные системы распределенного реестра

Существуют также гибридные системы распределенного реестра – они сочетают в себе свойства как открытых, так и закрытых сетей. Консорциумные системы распределенного реестра рассматриваются как подвид приватных, так как применяются только в рамках приватных систем распределенного реестра, однако управление данными системам осуществляется консорциумом, состоящим из множества организаций.

Авторы дорожной карты выделяют еще несколько типов систем распределенного реестра. В системе с реестром с ограничениями на добавление информации только некоторые пользователи могут быть пользователями-регистраторами. Такие системы возможно реализовать в приватных системах распределенного реестра, а также в публичных, работающих на базе консенсус алгоритма PoA.

Система с реестром конфиденциальная обеспечивает конфиденциальность внесенной в реестр информации. Такие системы возможно реализовать как в публичных, так и в приватных системах. Система с реестром с ограничениями на просмотр использует реестр, в котором не все пользователи являются пользователями-наблюдателями. Данное решение возможно реализовать только в приватных системах.

Система с реестром совместная использует реестр, в котором все пользователи могут быть пользователями-регистраторами. Такие решения возможно реализовать только в рамках публичных систем распределенного реестра. Система с реестром анонимная (псевдоанонимная) использует реестр, в котором обеспечена анонимность (псевдоанонимноть) пользователей, ее возможно реализовать только в публичных системам. Система с реестром иерархическая использует реестр, в котором обеспечена иерархия информационной системы. Реализация возможна только в рамках приватных систем распределенного реестра.

Перспективы систем распределенного реестра в России

В России наибольшее количество отраслевых решений создаются с помощью зарубежных платформ распределенного реестра с открытым исходным кодом - Hyperledger и Ethereum. Это обстоятельство не является признаком зависимости РФ от зарубежных решений. Доступ к исходному коду рассмотренных решений не может быть ограничен по политическим причинам.

Примеры реализации иностранных проектов

Стадия Наименование проекта Описание проекта и функционал Годы реализации стадии Ориентировочные инвестиции Формирование основных требований The MediLedger Project Блокчейн-платформа для цепочки поставок в фармацевтической отрасли. Платформа направлена на упрощение процесса оплаты, повышение прозрачности транзакций, соблюдение межотраслевых правил, повышение отслеживаемости движения товаров 2017 г. ~ 7 млн руб. Блокчейн-платформа IBM (IBM Blockchain Platform) Платформа направлена на автоматизацию для глобального сотрудничества производителей пищевой продукции. Платформа позволяет получать надежную информацию о происхождении и состоянии продуктов питания 2017 г. ~ 7 млн руб. Электронное голосование в кантоне Цуг Блокчейн-платформа для проведения электронного голосования, разработанная компанией Luxoft. Позволяет повысить безопасность н достоверность выборного процесса 2018 г. ~ 7 млн руб. Разработка концепции технологического решения European Blockchain Sendees Infrastructure Блокчейн-платформа для поддержки предоставления трансграничных цифровых государственных услуг 2018 г. ~ 20 млн руб. Project Ubiti Совместный проект ЦБ Сингапура. Bank of America Menili Lynch. Credit Suisse. DBS Bank. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited. J.P. Morgan. Mitsubishi UFT Financial Group. OCBC Bank. R3. Singapore Exchange, UOB Bank, and BCS Information Systems. Проект направлен на внедрение технологии распределенного реестра в процессы клиринга и расчетов по платежам и ценным бумагам 2018 г. - 10 млн руб. Botavia Platform Совместный проект Bank of Montreal. CaixaBank. Commerzbank, Erste Group. IBM и UBS. Платформа, предназначена для поддержки прозрачных и экономически эффективных транзакций, является глобальной платформой финансирования торговли для трансграничных торговых сетей 2016 г. - 10 млн руб. Прототипирование Платформа маржинальной торговли биржи Тель-Авива Совместный проект Биржи Тель-Авива, финтех компании The Floor и консалтинговой компании Accenture, направленный на использование технологии распределенного реестра для маржинальной торговли ценными бумагами, а также сокращение расходов и повышение безопасности процессов маржинальной торговли 2018 г. ~ 45 млн руб. Project Ubiti Совместный проект ЦБ Сингапура. Bank of America Menili Lynch. Credit Suisse. DBS Bank. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited. J.P. Morgan. Mitsubishi UFT Financial Group. OCBC Bank. R3. Singapore Exchange, UOB Bank, and BCS Information Systems. Проект направлен на разработку и внедрение решения на базе технологии распределенного реестра в процессы клиринга и расчетов по платежам и ценным бумагам 2017 г. ~ 45 млн руб. Botavia Platform Совместный проект Bank of Montreal. CaixaBank. Commerzbank, Erste Group. IBM и UBS. Платформа предназначена для поддержки эффективных, прозрачных и экономически эффективных транзакций, яв.ляется глобальной платформой финансирования торговли для трансграничных торговых сетей 2016 г. - 50 млн руб. Определение возможности использования и разработка тех. плана The MediLedger Project Блокчейн-платформа для цепочки поставок в фармацевтической отрасли. Платформа направлена на упрощение процесса оплаты, повышение прозрачности транзакций, соблюдение межотраслевых правил, повышение отслеживаемости движения товаров 2017 г - 1000 млн руб. Интеграция платформы Ripple для ReiseBank Проведение быстрых и дешевых транзакций 2016 г. - 500 млн руб. Project Ubiti Совместный проект ЦБ Сингапура. Bank of America Menili Lynch. Credit Suisse. DBS Bank. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited. J.P. Morgan. Mitsubishi UFT Financial Group. OCBC Bank. R3. Singapore Exchange, UOB Bank, and BCS Information Systems. Проект направлен на разработку и внедрение решения на базе технологии распределенного реестра в процессы клиринга и расчетов по платежам и ценным бумагам 2018 г. - 800 млн руб. Реализация и внедрение решения The MediLedger Project Блокчейн-платформа для цепочки поставок в фармацевтической отрасли. Платформа направлена на упрощение процесса оплаты, повышение прозрачности транзакций, соблюдение межотраслевых правил, повышение отслеживаемости движения товаров 2017-2018 гг. - 2600 млн руб. Project Ubin Совместный проект ЦБ Сингапура. Bank of America Menili Lynch. Credit Suisse. DBS Bank. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited. J.P. Morgan, Mitsubishi UFT Financial Group. OCBC Bank. R3. Singapore Exchange, UOB Bank, and BCS Information Systems. Проект направлен на разработку и внедрение решения на базе технологии распределенного реестра в процессы клиринга и расчетов по платежам и ценным бумагам 2018 г. - 2000 млн руб. Платформа выпуска электронных коносаментов компании Zini Блокчейн-платформа для выпуска электронных коносаментов при осуществлении трансграничных перевозок. Платформа позволяет сократить время на обмен коносаментом между участниками и операционных расходов 2019 т. - 3000 млн руб. Масштабирование Corda (компания разработчик - R3) Универсальная приватная платформа распределенного реестра, написанная на базе одного из самых распространенных языков программирования - Java, ключевой разработчик - R3. средства привлечены для доработки платформы с открытым исходным кодом под определенные области применения, создания коммерческого фреймворка Corda Enterprise (исходный код закрыт), а также для масштабирования платформы в различные отрасли и развития услуг по интеграции н технической поддержки платформы 2 017 6825 млн руб.

В то же время внедрение отечественными компаниям зарубежных отраслевых решений обладает рисками зависимости и ограничения доступа. Поэтому данные решения целесообразно внедрять при условии отсутствия отечественного аналога сейчас и перехода на отечественное решение в будущем, считают авторы дорожной карты.

На текущий момент инфраструктура поддержки развития субтехнологий систем распределенных реестров недостаточна для обеспечения непрерывного совершенствования соответствующих решений при введении торговых ограничений в отношении отдельных технологических компонентов или готовых решений, недоступности зарубежных рынков капитала и отсутствии возможностей обмена опытом с зарубежными специалистами, а также недостаточным уровнем спроса на решения на внутреннем рынке при условии недоступности зарубежных рынков.

Потенциал достижения технологической независимости в части развития субтехнологи «Технологии организации и синхноризации данных» оценивается как низкий, субтехнологии «Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости» как высокий, субтехнологии «Создание и исполнение децентрализованных приложений и смарт-контрактов» – умеренный. Возможность использования отечественного решения в критической инфраструктуре есть для технологий обеспечения целостности и непротиворечивости и технологии созданиия и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов. А вот для технологии организации и синхронизации данных такой возможности нет.

Текущее состояние инфраструктуры разработки, низкая вовлеченность центров компетенций, институтов и исследовательских центров в развитие технологических решений и проведение прорывных исследований при отсутствии вовлеченности отечественных компаний-потребителей решений являются ключевыми ограничениями в части обеспечения полноценной поддержки разработчиков и проектов, улучшающих технические и экономические показатели систем распределенного реестра.

В то же время у российских разработчиков есть экспортный потенциал. Российские отраслевые платформы и решения к 2024 г. станут международными лидерами по количеству подключенных участников, а российские компании-интеграторы станут международными лидерами по суммарной стоимости предоставляемых услуг. Ключевыми факторами являются одна из самых низких в Европе стоимость разработки в России при одновременно высоком уровне подготовки российских разработчиков.

Публичные системы реестра изначально имеют экспортный потенциал, так как являются общедоступными СПО-разработками и таргетированы на международное использование. Более того, использование публичных систем распределенного реестра требует наличия внутреннего неинвестиционного токена, оборот которых на текущий момент в России запрещен, поэтому все российские публичные платформы распределенного реестра по умолчанию являются экспортоориентированными. Наличие компетенций в области криптографического шифрования и разработки протоколов дополнительно позволяет отечественным разработчикам быть конкурентоспособными в части разработки и популяризации использования платформ за счет обеспечения преимуществ по техническим характеристикам.

Системы распределенного реестра против коррупции

Ожидается, что к 2024 г. в области обрабатывающих производств 75% промышленных компаний будут использовать системы распределенного реестра. Затраты на контроль качества сырья будут снижены на 50%, а затраты на документооборот – на 40%. Доля успешных кибератак уменьшится в два раза.

Перечень потенциально востребованных решений систем распределенного реестра по областям применения

Рынок Область применения Используемая платформа распределенного реестра Продукт Количество участников Этап внедрения К. Деятельность финансовая и страховая Факторинг Ethereum Отраслевое решение, управляется консорциумом (нет торгового названия) 7 (ПАО «М.Видео», ООО «Эльдорадо», ООО «Сбербанк Факторинг». АО «Альфа-Банк», ПАО «Московский Кредитный Банк». Банк Союз (АО), ПАО Банк «ФК Открытие» Промышленная эксплуатация (65% факторинговых операций ПАО «М.Видео) переведены на систему распределенного реестра Банковские закладные Цифровой аккредитив Банковские гарантии Хранение и обмен данными процедур «Знай своего клиента» Ethereum «Мастерчейн» 14 (Банк России, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Г азпромбанк», ПАО Банк «ФК Открытие». АО «КИВИ Банк». АО «НС'ПК» и другие) Пилотирование Внебиржевые сделки РЕПО Hyperledger Fabric Отраслевое решение (нет торгового названия) 3 (ПАО «Сбербанк». инвестиционная компания «Интеррос». Национальный расчетный депозитарий) Пилотирование Выпуск и погашение долговых ценных бумаг (с использованием модели Delivery Versus Payment) Hyperledger Fabric Отраслевое решение (нет торгового названия) 3 (ПАО «Сбербанк». ПАО «МТС», Национальный расчетный центр) Пилотирование Взаимные (P2P) денежные переводы н/д «Цифровой расчетный сервис» 1 (ПАО «ВТБ») Пилотирование Н. Транспортировка и хранение Контроль поставок Exonum Отраслевое решение компании Bitfury на базе платформы Exonum 3 (Bitfury. ООО «Матрикс», ООО «Группа Полипластик») Пилотирование Отслеживание происхождения Hyperledger Tracelabel 3 (АО «Ланит», Vintage Wines, ПАО «Микрон») Пилотирование Сделки по модели Delivery Versus Payment Hyperledger Отраслевое решение (нет торгового названия) 3 (ПАО «Газпром Нефть», S7 Airlines, ПАО «Сбербанк») Пилотирование Контроль поставки товаров н/д Отраслевое решение (нет торгового названия) 1 (ПАО «Магнит») Пилотирование Система отслеживания запасных частей Exonum Отраслевое решение компании Bitfury на базе платформы Exonum 2 (Bitfury. ОАО «РЖД») Пилотирование О. Государственное управление Г олосование Ethereum «Активный гражданин» 2 (ДИТ Правительства Москвы. НИУ «ВШЭ) Промышленная эксплуатация Контроль расходования бюджетных средств Vostok Vostok Platform 3 (Нижегородская область. Национальный центр информатизации. Vostok) Пилотирование Проведение аукционов Ethereum Отраслевое решение (нет торгового названия) 1 (ДИТ Правительства Москвы) Промышленная эксплуатация Регистрация договоров долевого участия н/д Отраслевое решение (нет торгового названия) 3 (Росеестр. ДОМ.РФ. ВЭБ.РФ) Пилотирование Архивное хранение н/д Отраслевое решение (нет торгового названия) 2 (Республика Татарстан. Казанский Федеральный университет) НИОКР Q. Деятельность в области здравоохранения Выпуск и обмен электронными рецептами н/д Отраслевое решение (нет торгового названия) 2 (Санкт-Петербург. Новгородская область) НИОКР и социальных услуг Отслеживание происхождения и выдачи лекарств н/д Отраслевое решение (нет торгового названия) 1 (Новгородская область. ВЭБ.РФ) НИОКР С. Обрабатывающие производства Отслеживание происхождения сырья н/д Отраслевое решение (нет торгового названия) 1 (ПАО «Газпром Нефть) Пилотирование Отслеживание поставки оборудования SAP Leonardo Blockchain SAP Leonardo Blockchain 3 (ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Объединённая металлургическая компания». ОАО «РЖД») Пилотирование

В сфере транспорта и логистики все компании и государственные органы будут подключены к отраслевой платформе на базе технологий распределенных реестров. Административные расходы на перемещение грузов снизятся в два раза, а количество ошибок при отправлении грузов сократится на 70%.

В области финансов и страхования 90% финансовых компаний и все государственные органы будут подключены к отраслевой платформе на базе технологии распределенного реестра. Затраты на урегулирование и клиринг транзакций сократятся на 40%. Длительность проведения транзакций и количество случаев взлома объектов финансовой инфраструктуры уменьшится в два раза. Также 100% экономически активного населения будут использовать банковские услуги.

В сфере госуправления все государственные информационные системы будут переведены на системы распределенного реестра. Административные расходы на предоставление государственных услуг сократятся на 75%. Время технического обслуживания будет сокращено на 30%, а уровень доверия населения к процессам госуправления вырастет на 30%. 75% компаний и 100% госорганов будут подключены к системе распределенного реестра.

В области здравоохранения оборот контрафактных медицинских препаратов будет сокращен в два раза. Количество случаев заболевания в результате приема контрафактных препаратов лекарств упадет на 30%. Расходы на хранение и обработку персональных медицинских данных и количество случаев утечки персональных медицинских данных уменьшиться в два раза.

В 2018 г. потенциальный прямой экономический эффект от внедрения систем распределенного реестра составил 28,6 млрд руб., в том числе 23 млрд руб. в финансовой и страховой деятельности. К 2021 г. экономическая ценность накопленным итогом составит 171,9 млрд руб., в том числе 126 млрд руб. – в финансовой сфере.

К 2024 г. экономическая ценность накопленным итогом составит 728,1 млрд руб., в том числе 492,7 млрд в сфере финансов (за счет автоматизации предоставления банковских услуг и сокращения цепочки посредников) и 135,6 млрд в сфере транспортировки и хранения (цифровизация процессов документооборота, сокращение простоев и рост количества рейсов каждого транспортного средства).

Кроме того, косвенный экономический эффект, получаемый за счет обеспечения прозрачности, неизменности и использования актуализируемых данных от реализации мероприятий данной дорожной карты, в 2024 г. составит 853 млрд руб. Соответственно, совокупный экономический эффект от технологий распределенного реестра достигнет к 2024 г. 1,635 трлн руб.

В том числе 14 млрд руб. будет получено за счет сокращения коррупционных проявлений, уменьшения количества посредников и реализации принципа единого окна. Сокращение механического труда на предоставление государственных услуг и цифровизации процессов принятия решении принесет экономике 16 млрд руб., а выявление контрафактных и не соответствующих заявленным качествам комплектующих и сырья вместе с сокращением механического труда при сверке и обмене документов – еще 25,1 млрд руб. Также рост выручки провайдеров медицинских услуг за счет возможности обмена и монетизации обезличенных медицинских данных составит 38,3 млрд руб.

Опасность со стороны квантового компьютера

Важным событием, которое повлияет на индустрию систем распределенного реестра, станет создание устойчивого квантового компьютера. Ожидается, что это произойдет к 2024 г. Такой компьютер будет способен взломать любую систему распределенного реестра за счет существенно более высокой производительности по сравнению с традиционными компьютерами.

Это потребует разработки криптографических алгоритмов, устойчивых к квантовых вычислениям. Бюджет на соответствующие исследования составит 700 млн руб., из которых 300 млн предполагается взять из федерального бюджета, 400 млн руб. – из внебюджетных источников.

Системы распределенного реестра с полезным майнингом

Другим важным событием, которое также ожидается к 2024 г., является создание системы распределенного реестра с полезным майнингом. Это означает, что процесс валидации транзакций будет приносить реальную ценность и сможет быть монетизирован. Для стимулирования участия в процессе валидации транзакций не будет необходимости устанавливать комиссию за добавление транзакций, что позволит существенно расширить сферу применения систем распределенного реестра и снизить стоимость добавления транзакций для конечных пользователей до нуля.

В результате любая транзакция в системах распределенного реестра станет бесплатной, а количество пользователей систем вырастет в сотни раз. Соответствующие разработки обойдутся в 400 млн руб, их планируется взять из внебюджетных источников.

Инструменты автоматизированного создания и аудита смарт-контрактов

К 2022 г. ожидается появление инструментов автоматизированного создания и аудита смарт-контрактов на естественном языке. После наступления соответствующего события необходимо будет только определить условия – создание юридически значимого смарт-контракта и переговоры с другой стороной об условиях будут полностью автоматизированы.

Искусственный интеллект выполнит юридическую функцию написания контракта и техническую функцию по переводу контракта в программный код, который может быть исполнен системой распределенного реестра. Данные мероприятия обойдутся в 700 млн руб., из которых федеральный бюджет должен будет выделить 500 млн руб., внебюджетные источники – 200 млн руб.

Мероприятия по развитию систем распределенных реестров в России

Общий объем мероприятий, описанных в дорожной карте, предполагает финансирование в размере 78,3 млрд руб. Предполагается, что из этой суммы федеральный бюджет потратит 20,9 млрд руб., внебюджетные источники – 57,4 млрд руб.

Сравнительный анализ по технологическим характеристикам систем распределенного реестра ключевых универсальных платформ, представленных на российском рынке

Продуктовое решение Страна Субтехнология Используемый тип Технические характеристики Waves Российская Федерация Технологии организации и синхронизации данных Публичный блокчейн Возможность создания централизованной публичной распределенной сети Есть Возможность создания централизованной приватной (с ограниченным числом участников) распределенной сети Есть Конфиденциальность (возможность ограничения доступа к части информации) Есть Возможность использования криптографии по ГОСТ и УКЭП Есть Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус) Proof of Stake (PoS) Пропускная способность количество транзакций в секунду Более 1 000 транзакций в секунду Безопасность доля вычислительных мощностей/ ресурсов сети или нод. которые необходимо скомпрометировать, чтобы захватить сеть Не более 51% доли вычислительных мощностей сети Децентрализация количество нод. участвующих в консенсус алгоритме Более 140 нод Требования к оборудованию НОД Средние требования, средняя энергоэффективность Технологии создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов Разработка децентрализованных приложений и смарт-контрактов. исполнимых только на одной платформе Возможность работы без внутренней валюты Есть Возможность выпуска токенов Есть Поддерживаемые языки программирования Rust. Scala, docker smart contract Полнота по Тьюрингу Частично Exonum Российская Федерация Т ехнологии организации и синхронизации данных Приватный блокчейн Возможность создания централизованной публичной распределенной сети Есть Возможность создания централизованной приватной (с ограниченным числом участников) распределенной сети Есть Конфиденциальность (возможность ограничения доступа к части информации) Есть Возможность использования криптографии по ГОСТ и УКЭП Нет Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус) Byzantine Fault Tolerance (BFT) Пропускная способность количество транзакций в секунду 1 500 - 15 000 транзакций в секунду Безопасность доля вычислительных мощностей ресурсов сети или нод. которые необходимо скомпрометировать, чтобы захватить сеть Не более 33% нод вычислительных мощностей сети Децентрализация количество нод. участвующих в консенсус алгоритме 4-16 нод Требования к оборудованию нод Высокие Технологии создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов Разработка децентрализованных приложений и смарт-контрактов, исполнимых только на одной платформе Возможность работы без внутренней валюты Есть Возможность выпуска токенов Есть Поддерживаемые языки программирования Rust. Java через API Полнота по Тьюрингу Частично Ethereum Швейцария Технологии организации и синхронизации данных Открытый блокчейн Возможность создания централизованной публичной распределенной сети Нет Возможность создания централизованной приватной (с ограниченным числом участников) распределенной сети Есть Конфиденциальность (возможность ограничения доступа к части информации) Нет Возможность использования криптографии по ГОСТ и УКЭП Нет Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус) Proof of Work (PoW) Пропускная способность количество транзакций в секунду 8-15 транзакций в секунду Безопасность доля вычислительных мощностей ресурсов сети или нод. которые необходимо скомпрометировать, чтобы захватить сеть Не более 51% вычислительных мощностей сети Децентрализация количество нод. участвующих в консенсус алгоритме Более 8 000 нод Требования к оборудованию нод Низкие Технологии создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов Разработка децентрализованных приложений и смарт-контрактов, исполнимых только на одной платформе Возможность работы без внутренней валюты Нет Возможность выпуска токенов Есть Поддерживаемые языки программирования Solidity Полнота по Тьюрингу Есть Hyperledger Fabric США Технологии организации и синхронизации данных Закрытый блокчейн Возможность создания централизованной публичной распределенной сети Есть Возможность создания централизованной приватной (с ограниченным числом Есть участников) распределенной сети Конфиденциальность (возможность ограничения доступа к части информации) Есть Возможность использования криптографии по ГОСТ и УКЭП Частично (требуется доработка) Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус) Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) Пропускная способность количество транзакций в секунду Более 500 транзакций в секунду Безопасность доля вычислительных мощностей ресурсов сети или нод. которые необходимо скомпрометировать, чтобы захватить сеть Не более 33% вычислительных мощностей сети Децентрализация количество нод. участвующих в консенсус алгоритме 4-16 нод Требования к оборудованию нод Высокие Технологии создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов Разработка децентрализованных приложений и смарт-контрактов, исполнимых только на одной платформе Возможность работы без внутренней валюты Есть Возможность выпуска токенов Есть Поддерживаемые языки программирования Go. Java. JavaScript Полнота по Тьюрингу Есть

Запланирована разработка отраслевых кэптивных платформ на базе технологии распределенного реестра и их внедрение в бизнес-процессы приоритетных отраслей. Соответствующий проект оценен в 6,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен будет выделить 1,5 млрд руб., внебюджетные источники – 5 млрд руб.

Запланировано установление контроля мошеннических действий в части продажи различных цифровых финансовых активов. Предлагается применять практики Китая по сертификации компаний, выпустивших токены и допущенных к функционированию на территории страны. Соответствующие мероприятия обойдутся в 300 млн руб., их планируется профинансировать из внебюджетных источников.

Для развития экспорта запланировано создание международного маркетплейса на базе технологии распределенного реестра. В нем каждое решение будет описано в соответствии с техническими и экономическими характеристиками, указаны области применения и текущие проекты внедрения с техническим и экономическим обоснованием.

Также планируется через инструмент софинансирования поддерживать подключение к отечественным отраслевым платформам зарубежных партнеров. Это позволит максимизировать как эффект от технологии распределенного реестра, так и выручку вендоров, оказывающих интеграционные услуги и реализующих отраслевые решения либо коммерческие сборки приватных систем распределенного реестра. Сумма, полученная отечественными компаниями в результате использования инструмента софинансирования, должна быть вычтена из стоимости подключения зарубежных партнеров.

Соответствующие мероприятия будут профинансированы из внебюджетных источников и обойдутся в 1,3 млрд руб. Аналогичным образом запланировано создание маркетплейса отечественных решений на базе технологий распределенного реестра для внутреннего реестра. Данные мероприятия будут профинансированы из внебюджетных источников и обойдутся в 620 млн руб.

Ввиду необходимости обеспечения контролируемости и сложности вычислительных задач, используемых для валидации транзакций, при обеспечении устойчивости сети, энергоэффективности и возможности переиспользования решений, полученных в процессе решения вычислительных задач, требуется разработка масштабируемых протоколов консенсуса, устойчивых к известным классам атак, а также построение обобщенных протоколов консенсуса с расширенным классом криптографических задач. Соответствующие мероприятия обойдутся в 2,4 млрд руб., данную сумму на паритетных началах поделят между собой федеральный бюджет и внебюджетные источники.

Высокий уровень централизации вычислительных мощностей и ресурсов существующих систем приводит к риску их захвата, а также к необходимости доверять отдельным участникам, контролирующим более 51% вычислительных мощностей сети. В этой связи требуется создание механизмов стимулирования децентрализации, комбинирующих экономические и криптографические меры. В частности, построения общего метода конверсии произвольного типа PoW к неделегируемому типу PoW. Соответствующие мероприятия обойдутся в 2,5 млрд руб., из которых федеральный бюджет потратит 1 млрд руб., внебюджетные источники – 1,5 млрд руб.

Необходима поддержка доработки лидирующих систем распределенного реестра с открытым исходным кодом в части соответствия требованиям Системы сертификации средств криптографической защиты. Лидирующие системы распределенного реестра с открытым исходным кодом объединяют усилия множества разработчиков в части доработки решения, что позволяет существенно ускорять процессы разработки по сравнению с традиционными моделями распространения программного кода.

Отсутствие риска ограничения доступа к коду СПО по политическим или другим причинам позволит говорить о целесообразности данного мероприятия, считают авторы дорожной карты. Соответствующие мероприятия обойдутся в 800 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен будет выделить 500 млн руб., внебюджетные источники – 300 млн руб.

В странах ЕАЭС необходимо создать продуктово-сервисные международные «песочницы» с целью доработки отраслевых решений на базе технологий распределенного реестра без рисков, связанных с неисправностью систем. Также необходимо создать протоколы использования внешних данных в системах распределенного реестра и стандартизировать процедуры получения внешних данных для каждой области применения технологий. Соответствующие мероприятия обойдутся в 1,35 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен будет выделить 450 млн руб., внебюджетные источники – 900 млн руб.

Blockchain as a service для Государственной единой облачной платформы

В проект по созданию Государственной единой облачной платформы (ГЕО) планируется включать требования по разработке инструментов для предоставления услуг в формате BlockchainasaService, а также требований по предоставлению в рамках данной платформы открытых данных в каждом регионе. Данный сервис предоставит клиентам инструменты для развертывания на базе вычислительных мощностей ГЕО различных систем распределенного реестра, криптография которых соответствует требованиям Системы сертификации средств криптографической защиты информации.

Данный сервис также будет предусматривать возможность создание маркетплейса смарт-контрактов для применения в государственных информационных системах, которые будут исполняться в развернутых системах распределенного реестра. Внебюджетные источники выделят на соответствующие мероприятия 1,7 млрд руб.

Технология распределенного реестра позволит осуществлять локальное хранения цифрового профиля физических и юридических лиц и обеспечивать полный контроль владельца цифрового профиля над предоставлением и отзывом персональных данных. Для подтверждения личности будет требоваться только хеш без необходимости раскрытия всех персональных данных. Также это позволит владельцам цифровых профилей монетизировать собственные персональные данные. Соответствующие мероприятия обойдутся в 2,5 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 500 млн руб., внебюджетные источники – 2 млрд руб.

Создание инструментов для автоматизированного преобразования договоров на русском языке в смарт-контракты и автоматической проверки отсутствия критических уязвимостей в смарт-контрактах обойдется в 2,5 млрд руб. Из них федеральный бюджет выделит 500 млн руб., внебюджетные источники – 2 млрд руб.

Системы холодного хранения приватных ключей

Создание системы холодного хранения приватных ключей обойдется в 1,4 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 400 млн руб., внебюджетные источники – 1 млрд руб. Целесообразность данного мероприятия обусловлена необходимостью хранения приватных ключей российских пользователей систем распределенного реестра на отечественных устройствах, что позволит гарантировать независимость отечественного сегмента и отсутствие незадекларированных возможностей зарубежных устройств холодного хранения ключей.

Развитие инструментов обеспечения конфиденциальности данных и безопасного обращения к внешним данным обойдется в 1,9 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 400 млн руб., внебюджетные источники – 1,5 млрд руб. Инструменты обеспечения безопасности позволят пользователям обращаться к данным, которые находятся вне систем распределенного реестра, без риска неавторизированного доступа к приватному ключу. Проект позволит повысить спрос со стороны корпоративных заказчиков, для которых важна конфиденциальность проведения транзакций.

Софинансирование разработки оффчейн протоколов и других механизмов пропускной способности (шардинг, механизмы увеличения пропускной способности основной цепи), а также исследования в области проблем оптимального реконфигурирования каналов и маршрутизации в сетях парных каналов обойдется в 3 млрд руб. Эту сумму на паритетных началах поделят друг с другом федеральный бюджет и внебюджетные источники.

На выделение грантов на разработку перспективных технологий и методов реализации систем распределенного реестра будет направлено 1,9 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 400 млн руб., внебюджетные источники – 1,5 млрд руб. Поддержка разработки прорывных технологий и методов реализации систем распределенного реестра позволит обеспечить разработку подобных методов и технологий, которые позволят радикально улучшить технические характеристики систем распределенного реестра и ускорить темпы внедрения технологии и достижения ключевых показателей эффективности

В документе запланировано создание национальной экосистемы распределенного реестра с поддержкой подключения множества отраслевых сетей. Платформа будет предоставлять набор базовых государственных сервисов, поддерживающих развертывание различных интероперабельных лидирующих платформ распределенного реестра, криптография которых сертифицирована в соответствии с ГОСТ, содержать набор разработанных открытых APIдля подключения отраслевых сетей, ораклов и контракторов для взаимодействия с внешними данными.

К экосистеме будут подключены ноды госорганов, обмен данными в экосистеме будет юридически значим, будут подключены маркетплейс смарт-контрактов и ВaaS-сервисов от различных провайдеров. Требования к организациям, которые хотят развернуть ноду на платформе, будут минимизированы, платформа максимально открыта для всех. Отраслевые сети будут функционировать по своим правилам, а национальная экосистема станет обеспечивать только набор базовых государственных сервисов.

Оператор платформы не будет иметь права ограничивать доступ к платформе, он будет осуществлять техническую поддержку платформы и разработку инструментов. Оператором сможет быть не одно юридическое лицо, а множество юридических лиц либо консорциум. Соответствующие мероприятия обойдутся 5,5 млрд руб. Большую часть данной суммы – 5 млрд руб. – возьмут на себя внебюджетные источники, федеральный бюджет выделит оставшиеся 500 млн руб.

Предполагается сформировать отраслевые консорциумы по модели саморегулируемых организаций для обработки потребностей компаний и организаций проектов с большим количеством стейкхолдеров. Одновременно при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) должен появиться комитет по контролю за деятельностью информационных консорциумов. На соответствующие мероприятия из внебюджетных источников будет выделено 800 млн руб.

Системы распределенных реестров для финансовой сферы

В сфере финансов и страхования планируется создать сеть внебиржевой торговли на базе технологии распределенного реестра. Это обойдется в 1,9 млрд руб., большую часть данной суммы выделят внебюджетные источники. Также запланирована интеграция решений на базе систем распределенного реестра в сделки торгового финансирования. Проект обойдется в 2,17 млрд руб., большую часть соответствующей суммы выделят внебюджетные источники.

Кроме того, запланировано создание решений на базе систем распределенного реестра для автоматизации процессов финансового сопровождения сделок и перевод отечественной системы межбанковских платежей на систему распределенного реестра. Данные проекты обойдутся в 4 млрд руб. Эту сумму на паритетных началах поделят между собой федеральный бюджет и внебюджетные источники.

В рамках ЕАЭС планируется организовать перевод трансграничных платежей на технологию распределенного реестра. Технология позволит сократить временные и финансовые затраты на проведения платежей за счет автоматизации и сокращения этапов процессов клиринга и урегулирования транзакций, а также повысит их безопасность за счет отсутствия единого источника отказа. Система обойдется в 4,5 млрд руб., из этой суммы федеральный бюджет выделит 2,5 млрд руб., внебюджетные источники – 2 млрд руб.

Запланировано создание единой системы ведения и хранения реестров акционерных обществ в России со встроенными средствами криптозащиты информации и каналов передачи данных. Система будет строиться с применением блокчейн-плафтормы с целью коллективного использования специализированными регистраторами на территории России с широким спектром предоставляемых электронных услуг и сервисов. Проект обойдется в 1,4 млрд руб., большую часть данной суммы обеспечат внебюджетные источники.

Системы распределенных реестров для транспортной сферы

В сфере транспорта запланирован перевод сопроводительного документооборота и отслеживания грузов на систему распределенного реестра, отслеживание происхождения запасных частей и отдельных элементов транспортных средств, создание и интеграция решений на базе систем распределенного реестра в бронирование билетов перевозчиков, использование систем распределенных реестров для управления складскими запасами и внедрение смарт-контрактов для управления заказами для обеспечения запасов. Соответствующие мероприятия обойдутся в 6 млрд руб. Большую часть данной суммы – 5,5 млрд руб. – обеспечат внебюджетные источники, оставшиеся 50 млн руб. возьмет на себя федеральный бюджет.

Системы распределенных реестров для сферы госуправления

В сфере госуправления запланировано обеспечение возможности использования цифровых решений на базе технологии распределенного реестра по умолчанию в процессах голосования и использования смарт-контрактов для автоматизации подсчета результатов. Проект оценивается в 2,2 млрд руб., данную сумму на паритетных началах поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники.

Также должна быть создана система контроля за расходованием бюджета на основе системы распределенного реестра. Проект обойдется 1 млрд руб., данную сумму на паритетных началах поделят между собой федеральный бюджет и внебюджетные источники.

Запланировано создание электронной платформы для введения записей о недвижимости и земельных участках, регистрации и передачи прав собственности, заключения и верификации договоров, связанных с обращением имущества в распределенном реестре. Данный проект оценивается в 3,3 млрд руб, эту сумму на паритетных началах поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники.

В документе говорится и об интегрировании системы распределенного реестра в Системы маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров. Проект обойдется в 1,5 млрд руб, данную сумму на паритетных началах поделят между собой федеральный бюджет и внебюджетные источники.

Системы распределенного реестра планируется интегрировать в сферу госзакупок, используя их для определения победителей тендеров и для контроля за использованием выделенных ресурсов и исполнением условий госзаказа. Данные мероприятия обойдутся в 1 млрд руб., эту сумму на паритетных началах поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники.

Системы распределенного реестра должны быть интегрированы и в ГИС ЖКХ. Они позволят отслеживать процессы предоставления услуг, предоставления информации, обеспечения прозрачности ценообразования, автоматизировании процессов выставления счетов и контроля за действиями организаций, предоставляющих услуги в сфере управления многоквартирными жилыми домами. Проект обойдется в 1,8 млрд руб. Из данной суммы 1 млрд руб. выделит федеральный бюджет, внебюджетные источники – 800 млн руб.

В сфере здравоохранения запланирован перевод системы обмена персональными медицинскими данными на систему распределенного реестра. Будет создана электронная платформа для ведения электронных версий медицинских карт пациентов, хранение данных на серверах государственных и независимых организаций будет осуществляться в зашифрованном виде, а ключи доступа к системе и полная история изменений данных будут записываться в блокчейн. Соответствующие мероприятия обойдутся в 3,4 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники обеспечат 3 млрд руб, оставшиеся 400 млн руб возьмет на себя федеральный бюджет.

Также запланировано создание системы отслеживания контрафактной продукции и потребления медицинских препаратов. Система обойдется в 3,3 млрд руб. Большую часть данной суммы – 3 млрд руб. – предоставят внебюджетные источники, оставшиеся 300 млн руб. предоставит федеральный бюджет.

В сфере обрабатывающих производств использование смарт-контарктов в доверительной среде позволит автоматизировать процессы документооборота. Проект оценивается в 500 млн руб, большую часть данной суммы возьмут на себя внебюджетные источники.

Также запланировано обеспечение единого, постоянного и защищенного от несанкционированного доступа цифрового реестра поставляемой продукции для отслеживания качества и поставок продукции вместе с упрощенной системой закупки и поставки продукции через смарт-контракты. Соответствующие мероприятия обойдутся в 760 млн руб., большую часть данной сумму возьмут на себя внебюджетные источники.