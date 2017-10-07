Готова ли Россия строить цифровую экономику?

Идея создания в России цифровой экономики стала главной темой обсуждения на организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу». Она будет создаваться не на пустом месте – первые шаги в этом направлении уже сделаны как государственными ведомствами, так российскими компаниями. Однако по-настоящему цифровой экономика станет не тогда, когда будет внедрено множество информационных систем, а когда бизнес-процессы станут более эффективными.

Финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» должно начаться в 2018 г. По словам замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Козырева, для реализации госпрограммы сформирована система управления, которая предполагает ключевую роль бизнеса. Так, по направлению нормативного регулирования центром компетенции стал фонд «Сколково», а ответственным госорганом Минэкономики. По разделу человеческого капитала — Агентство стратегических инициатив и также Минэкономики. За остальные направления отвечает Минкомсвязи, центрами компетенции по технологиям выступили «Ростех» и «Росатом», по инфраструктуре — «Ростелеком», по кибербезопасности — Сбербанк. «Для того чтобы учесть мнение отрасли, с каждым центром компетенции будет работать экспертная рабочая группа — в рамках созданной для их координации некоммерческой организации АНО «Цифровая экономика», — рассказал Алексей Козырев.

Первые шаги

Александр Дубинин, руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «ТрансТелеКом», рассказал участникам конференции об услугах, которые реализует компания для коммерческих заказчиков транспортного сегмента. Комплексная платформа телематических услуг, которая создается в компании, включает подсистемы обеспечения безопасности на транспорте, мониторинга и прогнозирования, интеллектуальных грузоперевозок, управления модальными перевозками, энергоэффективностью, ресурсами.

На базе комплексной платформы реализуются облачные системы управления логистикой, складом, безопасностью, включая интеллектуальное видеонаблюдение, материальными потоками, сервис управления персоналом и контроля рабочего времени, федеральные инфраструктурные сервисы для автомобильных перевозок и управления дорожной инфраструктурой, а также безопасный EDI-обмен документацией.

О последовательной реализации стратегии импортозамещения в Налоговой службе участникам конференции рассказала Татьяна Матвеева, начальник Управления ИТ ФНС России. По ее словам, все прикладное ПО информационных систем ФНС России исторически является отечественным, поскольку создавалось по заказу ведомства. При разработке новых продуктов также используется открытое ПО. Уже началась работа по замене системы управления и мониторинга Microsoft System Center и системы управления документами и электронным архивом от IBM на продукты собственной разработки. Полностью отечественными являются и используемые в ФНС России средства информационной безопасности. Что касается импортозамещения общесистемного ПО и оборудования, то на это, по мнению Татьяны Матвеевой, потребуется около 10 лет. Пока же предлагаемые отечественные аналоги сравнимы по стоимости с иностранными решениями, но существенно уступают им по функциональности и возможностям.

Цифровая экономика фактически означает смену технологического уклада и приводит к системной трансформации всей социальной – экономической конструкции общества, уверен Андрей Кошкин, руководитель департамента ИТ и защиты информации ФСС России. В таких условиях на смену традиционной системе, используемой в ФСС, должна прийти новая цифровая платформа социального страхования. Основой платформы станут первичные данные о социальных гарантиях гражданам и их исполнении государством. Простая и понятная технология идентификации позволит получить доступ к ним всех государственных организаций, работающих в сфере социального обслуживания. А граждане с помощью удобной системы социальной навигации смогут выбрать и получить цифровые социальные сервисы.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Алексей Козырев, Минкомсвязи РФ: Финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» должно начаться в 2018 г.

За последние 5 лет уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг увеличился с 75,5% до 82,9%, а среднее время ожидания в очереди сократилось с 55 мин до 21,9 мин, продолжает Павел Малков, врио директора департамента государственного управления Минэкономики. Дальнейшее развитие этого направления в министерстве связывают с предоставлением все большего числа сервисов в электронном виде, в МФЦ и даже в коммерческих организациях, например, в банках. Госуслуги должны стать экстерриториальными, а для их получения граждане должны предоставлять минимум документов, а результатом их оказания должна стать не выдача очередной бумажки, а внесение изменений в реестр. В планах на будущее – создание проактивных госуслуг, например таких, как автоматическая замена паспорта или водительских прав в установленные законом сроки.

О создании АИС ПФР-2 – этой уникальной по своим масштабов единой системы Пенсионного фонда РФ сказано уже достаточно много. Сегодня к электронным сервисам ПФР подключено 2931 информационных систем органов власти и различных учреждений. Предоставляется информация для 800 услуг других органов власти, таких как Минздрав, ФОМС, Росреестр и др. Как рассказал участникам конференции Сергей Гоцуцов, первый заместитель директора МИЦ ПФР, для организации управления и обслуживания АИС ПФР-2 была создана централизованная служба эксплуатации – Межрегиональный информационный центр (МИЦ) ПФР, в состав которого входит подразделение эксплуатации в Москве (отвечает за работу федерального сегмента АИФ ПФР-2, ЕГИССО и ФГИС ФРИ) и три региональных центра информатизации в Ижевске (отвечает за эксплуатацию региональных серверов подсистемы «Внутриведомственный информационный обмен» АИС ПФР-2), Иннополисе (отвечает за обеспечение агрегации данных в информационно-аналитическую подсистему АИС ПФР-2 (BI) и эксплуатацию технологии VDI) и Омске (отвечает за эксплуатацию региональных типовых комплексов технических средств). Все поступающие в централизованную службу эксплуатации заявки регистрируются в режиме 24х7 и обрабатываются в соответствии с утвержденными регламентами. Всего на балансе централизованной службы эксплуатации ПФР более 65 тыс. объектов инфраструктуры, 14 тыс. информационных систем и более 100 тыс. пользователей. За первые 3 квартала 2017 г. службой технической поддержки уже обработано более 66 тыс. заявок.

Что еще предстоит

Для создания настоящей цифровой экономики потребуется сформировать единые реестры и регистры, а также оцифровать множество документов, говорит Илья Веригин, руководитель направления аналитики и работы с госсектором корпорации «Элар». При этом все данные должны быть на 100% достоверными, а электронные копии документов должны обеспечивать возможность поиска в них необходимой информации. Для этого корпорация «Элар» создала особую технологию оцифровки данных, которая обеспечивает погрешность всего 0,02%, – двойной ввод, интеллектуальная обработка и многоступенчатый контроль их качества.

Отдельная задача – это обработка секретной информации, в том числе и содержащей персональные данные граждан. Для ее решения «Элар» предлагает разрезать образы документов на территории заказчика, раздавать их в зашифрованном виде облачным операторам, а затем собирать базу данных снова на территории заказчика. «Подобная технология применяется во всех проектах, где нужно обрабатывать грифованные, конфиденциальные документы и персданные – МВД, Минобороны, Минздрав, органы ЗАГС, договоры и конфиденциальные документы коммерческих компаний», – уточняет Илья Веригин.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Павел Малков, Минэкономики РФ: За последние 5 лет уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг увеличился с 75,5% до 82,9%, а среднее время ожидания в очереди сократилось с 55 мин до 21,9 мин

Принципиально новый подход к решению задачи автоматизации госорганизаций предложил Александр Богданов, коммерческий директор «Бинго-Софт». Созданный его компанией конструктор информационных систем «Акцент» позволяет быстро и удобно настроить модули, автоматизирующие все необходимые заказчику направления деятельности – контрольно-надзорная, управление имуществом, строительство и ЖКХ, социальная политика, муниципальное управление, сбор отчетности, аналитика и оценка KPIи др. Система может быть интегрирована с ключевыми государственными информационными системами (ГИС), такими как ЕСИА, ГИС ЖКХ, ГИС ЕРП, ССТУ, СЭДО, ГАС «Управление». В нее встроены модули распознавания речи и отдельный конструктор с самыми широкими возможностями создания и публикации собственных карт, осуществления геопривязки произвольных объектов. Использование конструктора «Акцент» экономит время и бюджет заказчика, позволяет ему самостоятельно и быстро вносить необходимые изменения и тем самым существенно снижает зависимость от разработчика.

Цифровая экономика немыслима без систем искусственного интеллекта. Например, таких, что уже используются в решениях по работе с документацией и данными на иностранных языках. Как рассказал Никита Шаблыков, директор по продажам PROMT, разработанное его компанией решение обеспечивает моментальный перевод как письменного текста, так и голосового сообщения. Оно может быть установлено как на стационарном компьютере, так и на мобильном устройстве под управлением любой операционной системы – Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Android. Также благодаря открытому API, оно может быть интегрировано в другую систему заказчика, что делает его использование еще более удобным.

Построение цифровой экономики подразумевает активное развитие в России инновационного бизнеса. Однако сегодня из-за избыточности государственного контроля эта задача является сложно выполнимой. Система, позволяющая осуществлять планирование проверок на основании риск-ориентированного подхода, уже внедрена в Росздравнадзоре, говорит Тимур Аитов, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт». Ее использование доказало, что можно добиться снижения ущерба жизни и здоровью граждан и одновременно сократить число проверок, повысив при этом их качество и продуктивность. Так, в 2017 г. Росздравнадзор уже существенно сократил число проверок – 5500, а в 2018 г. их будет проведено еще меньше – 4900. При этом число выявленных нарушений не снижается, а возрастает. Так, за второй квартал 2017 г. было выписано штрафов на ₽32 млн, из них ₽26 млн приходится на штрафы, связанные с хранением лекарственных средств.

Не на словах, а на деле

Как сделать так, чтобы инициативы государства были претворены в жизнь, а не остались лишь красивой картинкой в презентации руководителей ведомств? Эта тема стала главной в открытой дискуссии, которой завершилась конференция.

«По сути, в России прошла реформа предоставления государственных услуг. Ее самым важным результатом стало изменение самих органов власти – теперь они готовы к тому, чтобы начать работать по-новому. Понятно, что степень готовности у всех разная, но тех, кто говорит, что мы не будем этого делать, уже не осталось», – заверил присутствующих Павел Малков.

«Мы активно движемся к тому, чтобы наши услуги становились экстерриториальными. Мы не против проактивности, но в этой сфере есть множество вопросов, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне», – продолжает Татьяна Матвеева. К сожалению, на сегодняшний день нет 100-процентной гарантии того, что все данные в информационных системах ведомств абсолютно достоверны. Особенно это касается тех сведений, которые появились в них в результате оцифровки старых документов. «В рамках цифрового общества мы начали, а в рамках цифровой экономики должны завершить очистку данных и создать регистры, изменения в каждом из которых будут автоматически приводить к корректировке сведений в других. Возможно, это будет сделано на базе блокчейн, но пока это – будущее», – говорит она.

Пока же граждане периодически сталкиваются с тем, что информация, содержащаяся в базах данных госведомств и государственных фондов, не соответствует действительности. Участники конференции привели несколько примеров из собственной практики. В частности, касающихся неожиданного перевода пенсионных отчислений из государственного в негосударственный пенсионный фонд. По словам Сергея Гоцуцова, ПФР стал получать информацию о таких случаях после того, как предоставил возможность выбора пенсионного фонда в электронном виде через личный кабинет. Предоставление этой услуги было временно приостановлено, и фонд был вынужден приступить к ее экстерриториальному предоставлению через клиентские службы. Причиной сложившейся ситуации представитель ПФР считает отсутствие контроля за деятельностью удостоверяющих центров, выдающих электронные подписи.

Среди актуальных задач ближайшего будущего – информатизация деятельности контрольно-надзорных служб. Пока эта задача решена только на уровне отдельных регионов, более широкому ее распространению будет способствовать создание облачного решения, над которым сегодня работает Минкомсвязи. Самые широкие возможности открывает и проект создания умных городов. К сожалению, на сегодня она не вошла в программу «Цифровая экономика», но участники дискуссии выразили надежду, что это может произойти в ближайшем будущем.

Некоторые участники дискуссии высказывали озабоченность тем, что всеобщая цифровизация приведет к росту безработицы в стране. Однако опыт использования информационных систем показывает, что их создание и дальнейшее обслуживание, напротив, способствует созданию новых рабочих мест, только более квалифицированных.

Еще одна проблема всеобщей цифровизации – возникновение тотальной зависимости важнейших государственных институтов от их работоспособности. Готовы ли службы эксплуатации гарантировать, что в случае ЧП информационные системы выдержат? К таким ситуациям, по мнению Сергея Гоцуцова, надо быть готовым. И не только технически, но и организационно. Необходима система ЦОДов, в том числе заглубленных. В организациях должны быть разработаны инструкции, в которых будет четко прописано, что и как делает каждый сотрудник, кто принимает ключевые решения. И, конечно, полностью отказываться от бумажных копий документов пока преждевременно, продолжает Татьяна Матвеева. Они – способ восстановить утерянные в случае катастрофы электронные данные.

«Создать цифровую экономику – это не значит просто внедрить множество информационных систем. Необходимо изменить бизнес-процессы, сделать их более эффективными и соответствующими поставленным целям», – подвел итог дискуссии Тимур Аитов.

Презентации участников форума