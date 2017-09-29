В бюджете-2018 нет «Цифровой экономики», но Минкомсвязи хочет договориться с Минфином

Потребности госпрограммы «Цифровая экономика» на уровне 100 млрд руб. в год оказались экспертной оценкой, сделанной не в Минкомсвязи, как считалось ранее. Министерство еще только собирает предложения по конкретным мероприятиям программы, включая их финансовую оценку. На их основании поправки в бюджет на 2018 г. могут быть внесены в ноябре. Пока в проекте бюджета упоминания «Цифровой экономики» нет.

Бюджетные деньги на «Цифровую экономику»

Бюджетное финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» может начаться уже в 2018 г.

На данный момент в проекте бюджета на 2018 год и период 2019-2020 гг. не существует строки расходов по направлению «Цифровая экономика», однако в Минкомсвязи планирует изменить такое положение дел до окончательного утверждения бюджета. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, выступая на конференции CNews «ИКТ в госсекторе».

«Мы рассчитываем, что те потребности в финансировании, которые будут у программы, мы сможем учесть в рамках правительственных поправок в бюджет, которые будут формироваться в ноябре, — рассказал чиновник. — Уже в 2018 г. то финансирование, которое необходимо для реализации программы, мы надеемся, будет предусмотрено».

С точки зрения Козырева, успеть с поправками до ноября 2017 г. — вполне реалистичный план. «По плану, который был утвержден в Правительстве, мы должны 5 октября получить уже сформированные в экспертных рабочих группах и центрах компетенции предложения по мероприятиям, включая и финансовую оценку — сколько это будет стоить. И с 5 октября у нас начнется активная работа, в том числе и с Минфином, по обсуждению потребностей финансирования», — отметил замминистра.

100 млрд в год было экспертной оценкой и не из Минкомсвязи

Как выяснилось в ходе доклада Козырева, названная ранее главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым сумма потребностей «Цифровой экономики» в финансировании на уровне 100 млрд руб. в год не является оценкой Минкомсвязи. Министр назвал это значение в начале июля 2017 г. на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. При этом он подчеркнул, что значительная часть этих средств (примерно две трети) уже содержится в расходах федерального бюджета, и их просто предстоит консолидировать, но недостающие ресурсы все же могут потребовать дополнительных расходов из бюджета.

Алексей Козырев: Вопрос финансирования «Цифровой экономики» открыт, мы рассчитываем на поправки к бюджету 2018 года

«Это была оценка сверху, и сделана она была на основе экспертных заключений, — пояснил Козырев происхождение оценки в 100-миллиардных потребностях. — Когда мы говорим о бюджете, мы должны иметь четкое обоснование, почему то или иное мероприятие стоит именно этих денег. Такое обоснование сделать невозможно, пока у нас нет детальных планов по реализации программы».

Чиновник напоминает, утвержденная в конце июля программа содержит только цели и задачи по формированию цифровой экономики. «Но пока у нас нет планов мероприятий по реализации этих задач, мы не можем понять, сколько все это должно стоить. Поэтому на сегодняшний день вопрос о финансировании открыт».

При этом Козырев отметил, что помимо бюджетного, будет еще и внебюджетное финансирование, «поскольку бизнес активно участвует в реализации этой программы».

Участие бизнеса в «Цифровой экономике»

Чиновник также заверяет, что для реализации госпрограммы была сформирована система управления, которая предполагает ключевую роль бизнеса — за счет создания упоминавшихся выше экспертных рабочих групп и центров компетенции по каждому их направлений «Цифровой экономики».

Так, по направлению нормативного регулирования центром компетенции стал фонд «Сколково», а ответственным госорганом Минэк. По разделу человеческого капитала — Агентство стратегических инициатив и также Минэк.

За остальные направления отвечает Минкомсвязи, а центрами компетенции по технологиям выступили «Ростех» и «Росатом», по инфраструктуре — «Ростелеком», по кибербезопасности — Сбербанк.

«Для того чтобы учесть мнение отрасли, с каждым центром компетенции будет работать экспертная рабочая группа — в рамках созданной для их координации некоммерческой организации АНО “Цифровая экономика”», — добавляет чиновник. По его словам, у главы этой организации Евгения Ковнира имеется почта ideas@data-economy.ru, на которую можно отсылать предложения по вхождению в экспертные группы и по мероприятиям программы.

Несколько фактов о госпрограмме О переходе на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика». Уже в апреле этого года Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ. О цифровой экономике президент Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.