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STIR Secure Telephone Identity Revisited Обновлённый способ надёжной идентификации телефона
УПОМИНАНИЯ
STIR и организации, системы, технологии, персоны:
|Eclipse Aviation 22 2
|Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 1
|Старикова Евгения 11 1
|Галушкин Олег 182 1
|Шойтов Александр 81 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 3
|США - Флорида - Майами 192 2
|Украина 7694 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150741 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17623 1
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