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STIR Secure Telephone Identity Revisited Обновлённый способ надёжной идентификации телефона


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков 1
24.06.2022 Россиян зовут на Госуслуги жаловаться на звонки мошенников 1
12.10.2018 В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета 2
17.06.2008 Варочные панели: содружество стекла и газа 1
15.07.2002 Новый Eclipse 500 jet сделает самолет "народным" транспортом 1
15.07.2002 Новый Eclipse 500 jet сделает самолет "народным" транспортом 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

STIR и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5080 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 100 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8966 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1513 1
МегаФон 9406 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2994 1
Eclipse Aviation 22 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25045 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4094 2
SHAKEN - Secure Handling of Asserted information using toKENs - Безопасная обработка проверенной информации с использованием токенов 3 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 369 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1077 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2369 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 214 1
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4014 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 76 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4273 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11632 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 145 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21304 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5457 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8328 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8685 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 163 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6162 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7132 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4957 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 2
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5524 1
Старикова Евгения 11 1
Галушкин Олег 182 1
Шойтов Александр 81 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 3
США - Флорида - Майами 192 2
Украина 7694 1
Россия - РФ - Российская федерация 150741 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17623 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8300 2
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2718 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1762 2
Химическая промышленность - Chemical industry 285 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 918 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 684 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4183 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2956 1
Металлы - Сплавы - Чугун - сплав железа с углеродом 34 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 102 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 725 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 313 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5909 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4113 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3620 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8035 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6424 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 516 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1036 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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