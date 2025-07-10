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Индексная книга (каталог) CNews*
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SHAKEN Secure Handling of Asserted information using toKENs Безопасная обработка проверенной информации с использованием токенов


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков 1
24.06.2022 Россиян зовут на Госуслуги жаловаться на звонки мошенников 1
12.10.2018 В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

SHAKEN и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9406 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2994 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 100 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5080 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1513 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8966 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25045 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4094 2
STIR - Secure Telephone Identity Revisited - Обновлённый способ надёжной идентификации телефона 6 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 369 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11632 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4957 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2369 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4273 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 76 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4014 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 163 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21304 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8685 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8328 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5457 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5524 1
Галушкин Олег 182 1
Шойтов Александр 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 150741 1
Украина 7694 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8300 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6424 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2956 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 684 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 918 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 725 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5909 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам 102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8035 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3620 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4113 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 516 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1036 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
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