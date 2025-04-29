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МТ-Интеграция



29.04.2025 Корпорация «Галактика» и «МТ-Интеграция» подтвердили совместимость своих ИT-решений 1
04.10.2024 ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны 2
06.10.2023 Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

МТ-Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
Максима ГК 16 1
Ростелеком 9875 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1268 1
Visiology - Визиолоджи 74 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
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Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
АйТи 1378 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 30 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
Совкомбанк ПАО 260 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1400 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20371 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67420 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3104 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1466 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2215 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 520 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5612 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12672 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14546 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16064 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 594 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6796 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31593 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1221 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4845 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5445 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7510 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3282 1
Максима ГК - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 11 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
Microsoft Windows 15851 1
Кузьмичев Вячеслав 2 1
Асланян Сергей 103 1
Воропаева Екатерина 22 1
Кутузов Максим 21 1
Дрозман Илья 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43957 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17739 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2494 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5046 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19068 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 402 1
Аренда 2472 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52257 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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