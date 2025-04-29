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Максима ГК GMCS HRM Цифровой профиль сотрудника



29.04.2025 GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Максима ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТ-Интеграция 4 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
Максима ГК - GMCS 361 1
Управляемость - Manageability 1764 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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