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Ланит Онланта код ИТ Onplatform Kubernetes платформа

ONPLATFORM ‒ all-in-one инфраструктурная платформа, которая позволяет при разработке новых продуктовых решений использовать систему контейнеризации и оркестрации нагрузки, инструменты быстрой и качественной доставки кода в рабочее окружение, системы мониторинга и сбора логов, а также средства информационной безопасности. Это дает возможность компаниям запускать эффективный конвейер разработки и поддержки ПО.


20.03.2025 «Онланта Код ИТ» развернула сервисы ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» в Onplatform 1
27.08.2024 «Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform 1
10.04.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
19.10.2023 Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО 2
04.05.2022 «Онланта» предоставила компании «Мобильное электронное образование» платформенное решение Onplatform 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Онланта - Onlanta 109 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2174 3
Ланит - Онланта код ИТ 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1963 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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