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Ланит Онланта код ИТ

«ОНЛАНТА КОД ИТ» – российский разработчик платформ для управления инфраструктурой, резидент Сколково. Собственным  решением компании «ОНЛАНТА КОД ИТ» является российская платформа Onplatform.


20.03.2025 «Онланта Код ИТ» развернула сервисы ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» в Onplatform 1
27.08.2024 «Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform 1
19.10.2023 Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Онланта - Onlanta 109 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2174 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1963 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28159 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9497 1
Ланит - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 5 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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