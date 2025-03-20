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Ланит Онланта код ИТ
«ОНЛАНТА КОД ИТ» – российский разработчик платформ для управления инфраструктурой, резидент Сколково. Собственным решением компании «ОНЛАНТА КОД ИТ» является российская платформа Onplatform.
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Онланта - Onlanta 109 2
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2174 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1963 1
|Ланит - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 5 2
|Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 983 1
|Коновалов Олег 15 2
|Россия - РФ - Российская федерация 146358 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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