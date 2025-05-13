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RusRobot Русский Робот


УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 Промышленный шестиосевой робот-манипулятор RusRobot RR-120-2900 вошел в реестр российской промышленной продукции 4

Публикаций - 1, упоминаний - 4

RusRobot и организации, системы, технологии, персоны:

Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3041 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 100 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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