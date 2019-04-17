Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора

Российская компания Getmobit начала производство док-станции GM-Box, разработанной в концепции «все в одном». Сам прибор выглядит как обычный рабочий телефон с трубкой, но подключая к нему монитор, мышку и клавиатуру пользователь получает полноценное рабочее пространство с доступом к виртуальному рабочему столу, выходом в интернет или доступом к корпоративной сети. Работает устройство под управлением встроенной операционной системы GM-OS на базе Linux.

Умные док-станции запущены в серию

Как стало известно CNews, Getmobit, российский разработчик в сфере умных корпоративных рабочих пространств, запустил серийное производство и продажи аппаратно-программной платформы GM Smart System. Решение предназначено для построения и системного управления инфраструктурой рабочих мест в корпоративном сегменте и государственных учреждениях, где взят курс на централизацию ресурсов и кибербезопасность.

Традиционное рабочее место сотрудника корпорации или государственного учреждения обычно включает сразу несколько устройств: один или два компьютера, корпоративный телефон, веб-камеру, колонки, микрофон, зарядные устройства для корпоративных и личных гаджетов. Getmobit объединил все инструменты в универсальную гибридную док-станцию GM-Box, которая служит для создания умного рабочего места, и разработал систему управления пользовательским оборудованием и корпоративными сервисами.

Подключая к док-станции монитор, клавиатуру, мышь и принтер, пользователь получает полноценное рабочее место. Все данные и приложения находятся в корпоративном облаке. Вход возможен после проверки подлинности – аутентификации с помощью смартфона, смарт-карты, токена или код-пароля. Причем такое рабочее место не «привязано» к конкретному сотруднику и не обязательно должно располагаться непосредственно в офисе компании. Устройство подходит для организации удаленных рабочих мест в любой точке мира, имеющих доступ к каналам передачи информации. По заявлению компании-разработчика, срок подготовки нового рабочего места при использовании платформы GM Smart System составляет около 10 минут, а управлять парком из 500 док-станций может один системный администратор.

Рабочее место на базе док-станции GM-Box

Стоимость создания рабочего места зависит от функциональных потребностей клиента, сценариев применения и требований регуляторов, пояснили CNews в Getmobit. Конечная стоимость складывается из стоимости устройства GM-Box и лицензии на подключение к серверу управления GM Server. Программное обеспечение лицензируется по количеству вычислительных модулей на аппаратной платформе. В зависимости от модификации стоимость устройства GM-Box начинается от 45 тыс. руб.

Производственные мощности Getmobit, расположенные в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Дубна» в Московской области, позволяют производить порядка 20 тыс. устройств в год. Инвестиции в проект, как рассказали CNews в компании, составили 380 млн руб. Имена инвесторов не раскрываются.

У Getmobit сейчас более 25 проектов комплексного тестирования. Объем полученных заказов, по заявлению производителя, на данный момент составляет более 5 тыс. устройств. Среди заказчиков – госкорпорации, банки, компании нефтегазового сектора, государственные ведомства. В 2019 г. ожидаются первые конкурсные закупки с участием производителя умного гаджета.

Умная док-станция GM-Box

С точки зрения пользовательского опыта устройство, впервые представленное в начале 2018 г., не является ни тонким клиентом, ни телефоном, пояснили CNews в компании, – это новый вид потребительской электроники для корпоративного сегмента – док-станция в концепции «все в одном», которая используется для доступа к виртуальному рабочему столу, веб-браузеру, IP-телефонии, аудио и видеоконференциям, корпоративной адресной книге.

GM-Box обеспечивает работу пользователей в различных режимах: терминальном, когда сотрудник подключается к корпоративной инфраструктуре виртуальных рабочих мест по локальной сети организации, или через интернет по защищенному каналу с шифрованием по ГОСТ; веб, при котором сотрудник может работать с корпоративными веб-приложениями через веб-браузер; двухконтурном, который обеспечивает работу сотрудника одновременно в закрытой внутренней сети и интернете; корпоративная телефония, с помощью которой пользователь получает доступ к голосовым, аудио- и видео- сервисам организации без необходимости переключения на другие устройства.

Представители Getmobit также рассказали CNews, что в части сервисов унифицированных коммуникаций, телефонии и видеоконференцсвязи (ВКС) устройство совместимо с линейкой решений на базе SIP: Cisco, Avaya, Communigate Pro, Asterisk, Siemens, «Протей», Freeswitch, Videomost, виртуальные АТС Mango-office и «Ростелекома».

Док-станция GM-Box

GM-Box Base в базовой комплектации оснащается четырехъядерным процессором Intel Celeron N3450, 4 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем данных емкостью 16 ГБ.

Док-станция комплектуется аудиотрубкой со встроенным динамиком и микрофоном. Также в корпус встроены стереодинамики и отдельный микрофон с функцией шумоподавления, разъем 3,5 мм для подключения аудиогарнитуры и аппаратные кнопки регулировки громкости и приема/завершения вызова. Помимо этого, устройство оснащено веб-камерой и небольшим цветным дисплеем. Вывод изображения на мониторы (до двух штук) осуществляется через HDMI или Displayport в разрешении Full HD.

Периферийные устройства подключаются к портам USB, а для присоединения смартфонов выделены два разъема Micro-USB и один USB Type C.

Поддерживаются LAN и Wi-Fi. В зависимости от выбранной клиентом конфигурации GM-Box может оснащается модулями Bluetooth, RFID, а также 3G/LTE-модемом.

Программное обеспечение платформы

GM-Box работает под управлением встроенной операционной системы GM-OS, базирующейся на ядре Linux.

В соответствии с приказами ФСТЭК и ФСБ информация, обрабатываемая в государственных информационных системах (ГИС) или информационных системах персональных данных (ИСПД) подлежит защите с помощью сертифицированных средств защиты информации. В решении GM Smart System используются сертифицированное средство криптографической защиты информации «Крипто про» CSP 4.0, а также GM-OS. Для обеспечения доверенной загрузки операционной системы используется сертифицированное средство ПАК «Соболь».

Представители Getmobit в разговоре с CNews отметили, что в настоящее время осуществляются сертификационные испытания GM-OS на соответствие требованиям безопасности ко встроенным операционным системам четвертого класса защиты, в том числе на отсутствие недекларированных возможностей, что позволит использовать ОС как средство защиты информации в ГИС до первого класса защищенности включительно, а также в информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности включительно, отмечают в Getmobit.

Для реализации виртуальных рабочих столов, по заявлению разработчиков, клиент может использовать любую платформу VDI (Virtual Desktop Infrastructure – инфраструктура виртуальных рабочих столов): Vmware Horizon, Citrix Xendesktop, Microsoft VDI, Huawei Fusion, Ovirt, РУСТЭК, «Тионикс», «Скала-Р».

VDI-технологии обеспечивают доступ к приложениям, работающими на Windows или Linux, в том числе и ОС отечественных компаний. Кроме этого, технология позволяет обеспечить совместимость с веб-порталами и веб-приложениями, требующими устаревших или специализированных версий браузера.

Первые результаты эксплуатации

В 2017 г. Getmobit совместно с НИП «Информзащита» в рамках выборов депутатов Ярославской областной Думы провели эксперимент по оснащению участковых избирательных комиссий (УИК) автоматизированными умными рабочими местами, рассказали CNews в компании. На 32 участках рабочие места членов УИК были оборудованы док-станциями GM-Box. Устройство «все в одном» заменило привычный ПК, обеспечило телефонную связь между территориальной и участковыми избирательными комиссиями и упростило работу пользователей. В числе преимуществ, как утверждают в Getmobit, участники эксперимента отметили скорость развертывания инфраструктуры – на это ушло полтора часа с учетом выдачи электронной подписи всем членам УИК.

В течение 2018 г. тестирование GM Smart System проводилось в ряде российский компаний. Одним из примеров эксплуатации стали результаты теста на «Балтийском заводе» «Объединенной судостроительной корпорации». Результаты апробации показали улучшение ряда показателей критичных для бизнеса. Так, время подготовки стандартных рабочих мест сократилось с 4 часов до 20 минут, замена пользовательского оборудования – с 2 часов до 10 минут; время на проведение обновления ПО сократилось с нескольких дней в неконтролируемом режиме до 1–2 часов. Кроме того, была отмечена 100% утилизация клиентского оборудования за счет отсутствия «привязки» рабочего места к личности конкретного сотрудника.

Рыночные перспективы

По оценкам Getmobit, основанным на цифрах Минэкономразвития и данных аналитических компаний, в России около 11 млн рабочих мест государственного и корпоративного сегмента, которые потенциально способны и готовы трансформироваться. Оценка данного рынка в денежном выражении – 184 млрд руб. Компании и ведомства при использовании GM-Box смогут сэкономить до 50% денежных средств за счет замещения американского и китайского оборудования и ПО, объединения функциональности различных типов оборудования и системного управления парком технических средств, считают в компании.

В Getmobit считают, что потенциальный совокупный эффект для экономики России от внедрения концепции умного рабочего пространства в государственных учреждениях и корпорациях может быть измерен в десятках миллиардов рублей в год. Он может быть достигнут за счет качественных и количественных показателей – роста производительности труда персонала и снижения совокупной стоимости владения инфраструктурой рабочих мест.

