«Гетмобит» представила на MWC 2018 «умное» рабочее место GM-Box. Фото

«Гетмобит» представила на международной выставке Mobile World Congress решение для «умного» офиса GM-Box. Это многофункциональная док-станция с безопасным доступом к инфраструктуре виртуальных рабочих мест и IP-телефонии.

Решение позволяет как минимизировать затраты компаний на обустройство рабочих мест, так и организовать безопасную удаленную работу сотрудников. GM-Box разработан в концепции smartoffice, отвечает всем требованиям современности по безопасности и обустройству автоматизированных рабочих мест в корпорациях и госучреждениях.

Устройства деперсонализированы, что обеспечивает максимальную мобильность сотрудников. GM-Box работает в связке со смартфоном любой марки, что сделает использование нового устройства простым, удобным и привычным для каждого сотрудника.

«Умное» рабочее место GM-Box представляет собой многофункциональное решение, разработанное в концепции «все в одном». Само устройство выглядит как обычный рабочий телефон с трубкой. Подключая к нему монитор, мышку и клавиатуру пользователь получает полноценное рабочее пространство с доступом к виртуальному рабочему столу, выходом в интернет или доступом к корпоративной сети.

«Умное» рабочее место GM-Box

Операционная система с приложениями работает в облаке. Компании или ведомства без ограничений могут использовать любые экосистемы Windows или Linux. Устройство поддерживает гибкие сценарии подключения к сети – Ethernet, wifi, 3G/4G модем, мобильный интернет смартфона. Кроме того, оно позволяет безопасно подключаться к инфраструктуре IP-телефонии, совершать аудио- и видеозвонки, конференц-коллы.

Основатель и генеральный директор компании «Гетмобит» Мария Рукавишникова отметила: «Наше устройство только внешне напоминает корпоративный телефон, на самом деле это высокотехнологическое устройство нового поколения. GM-Box позволит заменить сразу несколько устройств: ПК, моноблок или тонкий клиент, телефон. При этом, он позволяет смотреть на коммуникации гораздо шире, с одной стороны, обеспечивая высочайший уровень безопасности любых данных, включая возможность устанавливать запрет на фотографирование, звонки в определенных помещениях в здании, заканчивая дополнительным возможностями — от переезда сотрудника в другой город без потери текущей рабочей сессии (например, он писал письмо на одном устройстве, а решил закончить на другом) до электронных подписей. По нашим расчетам, компании и ведомства при использовании GM-Box смогут значительно снизить издержки на создание и поддержание IT-инфраструктуры, экономить до 50% средств. Наше устройство позволит заказчикам уже перейти к концепции «умных» рабочих пространств, пик которой, по прогнозам Gartner, настанет к 2020 году и полностью изменит подход к организации рабочих мест и самой работы сотрудников».

Авторизация может производиться несколькими способами на выбор: автоматически при помощи мобильного телефона, по коду-паролю, отпечатку пальца или с использованием токена. Сотрудник может работать за любым GM-Box, войдя в свою учетную запись и получив моментальный доступ к своему виртуальному рабочему столу, где есть все его документы и привычные ему настройки. При этом обеспечивается высокий уровень защиты информации, что позволяет решению использоваться корпорациями и государственными учреждениями, имеющими высокие требования к безопасности.

Устройство подходит для организации удаленных рабочих мест в любой точке мира, имеющих доступ к каналам передачи информации. Сейчас момент выпущены полнофункциональные опытные образцы, которые используются в более чем 15 пилотных проектах в компаниях и государственных ведомствах в России.

Промышленное производство устройства начнется в мае 2018 года. Старт поставок в России намечен на август 2018 года, в странах ЕС — на осень 2018 года.