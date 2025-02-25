SafeTech STCrypt
STCrypt (SafeTech Group) – эксперт в области разработки и внедрения решений для создания цифровых услуг с использованием ЭП на базе сертифицированных СКЗИ, организации мобильного документооборота и построения РKI-инфраструктуры
|25.02.2025
|SafeTech реализовал поддержку токенов в myDSS 2.0 1
|11.02.2025
|Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД 1
SafeTech и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 1
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