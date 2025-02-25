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SafeTech STCrypt


STCrypt (SafeTech Group) – эксперт в области разработки и внедрения решений для создания цифровых услуг с использованием ЭП на базе сертифицированных СКЗИ, организации мобильного документооборота и построения РKI-инфраструктуры


25.02.2025 SafeTech реализовал поддержку токенов в myDSS 2.0 1
11.02.2025 Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SafeTech и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 91 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3848 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13972 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 295 2
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ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 554 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 58 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1928 1
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КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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