CVCODE Социальный код
Социальный код — IT компания, специализирующаяся на создании цифровых решений для бизнеса с помощью искусственного интеллекта. CVCODE, один из ведущих продуктов компании, направленный на популяризацию саморазвития среди жителей СНГ.
CVCODE и организации, системы, технологии, персоны:
|Zumax - Зума 3 3
|Alibaba Group 422 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
|Аментес Артем 7 6
|Бронин Олег 1 1
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