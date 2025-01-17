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CVCODE Социальный код

CVCODE - Социальный код

Социальный код — IT компания, специализирующаяся на создании цифровых решений для бизнеса с помощью искусственного интеллекта.  CVCODE, один из ведущих продуктов компании, направленный на популяризацию саморазвития среди жителей СНГ.


17.01.2025 Cvcode включена в программу «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики» 3
20.12.2024 Экзоскелеты с искусственным интеллектом разрабатывают в России 1
20.12.2024 Экзоскелеты с искусственным интеллектом разрабатывают в России 1
18.07.2024 Искусственный интеллект для стоматологов. Разрабатывается первая в России система мониторинга положения тела для комфорта специалистов, работающих с микроскопами Zumax 1
09.02.2024 Alibaba включила датасет библиотеки Aniemore от российских разработчиков в тестирование нового метода обучения искусственного интеллекта 2
24.01.2024 Сервис развития интеллекта Cvcode стал бесплатным для всех пользователей 2
24.11.2023 Разработан ИИ для определения уровня интеллекта по странице «Вконтакте» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

CVCODE и организации, системы, технологии, персоны:

Zumax - Зума 3 3
Alibaba Group 422 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
Аментес Артем 7 6
Бронин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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