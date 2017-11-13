Как бизнес учит государство «цифровизации»

Для того чтобы построить полноценное цифровое общество, необходимо обеспечить взаимодействие информационных систем всех уровней, причем не только в рамках одного региона, но и в рамках страны в целом. И инициатором этого процесса должно стать государство. О том, как сегодня происходит интеграция уже имеющихся в госсекторе информационных систем, говорили участники секции «Госсектор» 10-го юбилейного форума CNews «Информационные технологии завтра».

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Наиболее вовлечены в процесс цифрового взаимодействия сегодня граждане и бизнес. Государство старается не отставать, и яркий пример этому – электронные госуслуги, говорит Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист Бизнес Групп». Однако ему есть, чему поучиться у бизнеса. Тем более что технологии, необходимые для того, чтобы сделать общение государства и граждан еще более эффективным, уже существуют, и их использование может перевести государственные сервисы на принципиально новый уровень.

К сожалению, сегодня большинство государственных бизнес-процессов существует только в виде утвержденных нормативов. На деле они фактически не работают – обмен данными между ведомствами организован очень плохо. «На выходе у одних ведомств одни данные, а на входе у других – другие. То есть цифровые модели взаимодействия госведомств не гармонизированы, – поясняет Вячеслав Солопов. – И для того чтобы решить эту проблему не достаточно СМЭВ. Необходимо решение, которое будет отвечать за выполнение сквозного процесса, передавая данные из одного места в другое и при необходимости наращивая их».



Ключевые технологические направления

Источник: Консист Бизнес Групп, 2017

При этом, по мнению эксперта, надо стремиться к тому, чтобы электронное взаимодействие стало возможным не только внутри одного предприятия или региона, но и в масштабах государства в целом. А в идеале, в рамках мировой экономики. Более того, предстоит решить еще более сложную задачу – обеспечить взаимодействие систем разного уровня так, чтобы они могли беспрепятственно обмениваться данными. Без этого построить по-настоящему цифровую экономику невозможно.

По пути интеграции

Тема организации информационного обмена между системами и получения максимального эффекта от обработки постоянно растущих объемов накапливаемых в них данных стала ключевой для участников секции «Госсектор» 10-го юбилейного форума CNews «Информационные технологии завтра».

Как заметил Сергей Кузнецов, генеральный директор «Юнидата», количество федеральных информационных систем постоянно растет. Одновременно постоянно меняется нормативно-правовая база, и эти системы должны на это оперативно реагировать. Кроме того, данные, хранящиеся в этих информационных системах, должны быть достоверными, соответствовать требованиям безопасности. Только такие данные можно анализировать. К сожалению, сегодня к этому готовы лишь немногие госведомства и госорганизации.

Согласно классификации Gartner, существует несколько уровней развития цифрового правительства. Сегодня Россия находится на пути к 4 уровню, который предполагает организацию обмена данными на объектном уровне.

Модель развития цифрового правительства

Источник: Gartner, 2017

Однако пройти этот путь непросто. Компании, реализующие проекты для госведомств, часто сталкиваются с организационными проблемами – ведь серьезные преобразования невозможны без участия и заинтересованности в них множества сотрудников самых разных департаментов. Кроме того, государственные ведомства, как правило, обрабатывают огромные массивы информации, и для этого им нужны масштабируемые технологии. Еще одна проблема – гетерогенность ИТ-ландшафта большинства госзаказчиков, которая не позволяет объединить множество используемых информационных систем.

Компанией «Юнидата» создана методология, в состав которой входит целый ряд готовых шаблонов, позволяющих эффективно реализовывать самые сложные проекты. Например, проблему управления данными позволяет решить единая платформа, с помощью которой осуществляется их сбор, очистка, обогащение, формирование мастер-данных и дальнейшая передача в другие системы для хранения, обработки или анализа. На основе этой платформы уже созданы Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), ЕГАИС учета древесины для Минсельхоза России. В 2016 г. платформа управления данными «Юнидата» была включена в реестр российского программного обеспечения.

Платформа по управлению данными

Источник: Юнидата, 2017

Данные – это огромная ценность, согласен с ним Николай Кузнецов, заместитель директора центра отраслевых и бизнес-решений RedSys. Но для того, чтобы это прочувствовать в полной мере, надо уметь извлекать из них полезную информацию. Классическая схема, по которой это происходит сегодня, – это структурирование данных и последующая настройка необходимой отчетности. Однако спустя какое-то время в случае, если данные изменились, эту работу надо будет проделывать заново. И чем больше данных накоплено в организации, тем дольше времени займет этот процесс.

По словам Николая Кузнецова, специалистам RedSys удалось существенно упростить и ускорить процесс обработки огромных объемов данных. В качестве примера он привел проект, реализованный в компании «Ростелеком». В какой-то момент оператор понял, что существующее у него решение уже не способно быстро обрабатывать поступающую информацию и оперативно формировать отчеты. Кроме того, стоимость его сопровождения стала слишком высока. Специалисты RedSys предложили альтернативное решение. На базе открытых технологий Hadoop была создана распределенная база данных. Сегодня в ней около 200 узлов, причем они созданы не на новом, а на уже имеющемся оборудовании. Каждый такой узел является сервером для хранения и обработки данных. То есть хранящаяся на нем информация предварительно проходит очистку по заданным критериям. Таким образом, при формировании отчетности используется не весь объем информации, а только информация, хранящаяся в конкретном узле. Благодаря этому отчеты, которые раньше формировались 20 мин, теперь создаются за 1 мин. Благодаря тому, что данные хранятся в нескольких копиях, отказ одного или двух узлов не ведет к потере данных. Кроме того, такая система практически неограниченно масштабируется. Подобная технология также была использована при создании внутреннего поисковика по всем типам данных (включая аудио и видео) для Росэнергоатома, для расчета вознаграждения дилерам за подключение и оказание услуг абонентам «Билайн», а также при внедрении BI в ПФР.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Роман Калина, ИАЦ Судебного департамента: Важнейшей задачей развития ГАС «Правосудие» является переход от решения задач информатизации судебной системы к задачам предоставления информационных сервисов гражданам и организациям

О системе нефинансового процессинга, которая может быть с успехом использована в социальной сфере, участникам секции «Госсектор» рассказала Мария Стисон, заместитель генерального директора «Мегар». В России большинство социальных льгот предоставляется в денежной форме. Кроме того, социальные услуги оказывают не только государственные, но и коммерческие организации. Система нефинансового процессинга позволяет учитывать все социальные услуги, предоставленные гражданину. Таким образом государство сможет контролировать объемы оказанной социальной помощи и оплачивать только реально предоставленные услуги. А граждане не только получать социальную помощь в полной объеме, но и дополнительные скидки при покупке тех или иных товаров. Подключение к системе торговых предприятий даст им дополнительную возможность привлечения покупателей. А банки смогут увеличить остатки за счет регулярных социальных выплат клиентам и разработать для них специальные продукты, наиболее соответствующие их потребностям.

Еще одна актуальная для госсектора тема – автоматизация контрольно-надзорной деятельности. В России насчитывается более 200 видов контрольных мероприятий со стороны государства, ежегодно происходит около 2 млн проверок, в них участвуют примерно 40 федеральных ведомств. По оценкам ВШЭ, издержки государства на контрольные мероприятия составляют 1,5% ВВП, нагрузка на бизнес от соблюдения избыточных требований составляет до 6% ВВП. Однако, несмотря на масштабную работу по реформированию контрольно-надзорной деятельности (КНД), существенно продвинуться в этом направлении государству пока не удалось, рассказал Николай Подобайло, генеральный директор компании «Программный Продукт».

Программа реформы КНД предполагает внедрение риск-ориентированного подхода, отказ от репрессивного подхода и переход к профилактике нарушений, повышение прозрачности КНД и снижение коррупционных рисков. Очевидно что столь кардинальные преобразования немыслимы без применения современных ИТ. Минкомсвязи ведет активную работу по проектированию и разработке элементов единой информационной системы контрольно-надзорной деятельности и уже разработало стандарт автоматизации этого процесса для ведомств.

Одно из первых решений, полностью соответствующих этим стандартам, было создано компанией «Программный Продукт» для Росздравнадзора. АИС Росздравнадзора уверенно поддерживает средний уровень автоматизации КНД и реализует ключевые принципы реформы КНД, такие как планирование проверок на основе риск-ориентированного подхода, повышение их качества и продуктивности, стимулирование активности инспекторов и обеспечение оперативного мониторинга.

Что происходит в госсекторе

Вторая часть секции «Госсектор» была посвящена рассказу о том, что сегодня происходит в государственных ведомствах и организациях. Так, по словам Романа Калины, заместителя руководителя ИАЦ Судебного департамента, важнейшей задачей развития ГАС «Правосудие» является переход от решения задач информатизации судебной системы к задачам предоставления информационных сервисов гражданам и организациям. Сегодня на сайтах всех судов созданы личные кабинеты, вход в которые осуществляется с использованием ЕСИА. Каждый судья, а их в стране 35 тысяч, имеет усиленную квалифицированную электронную подпись. 1 января 2017 г. был запущен портал по приему исков в электронном виде. К третьему кварталу 2017 г. число поданных электронных исков превысило 70 тыс., из них 83% было принято, а остальные отклонены по техническим причинам. В ближайших планах Судебного департамента – внедрение электронного исполнительного листа и реализации возможности его передачи в ФССП России, а также в Сбербанк.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Дмитрий Селиванов, ФСС: ФСС совместно с Минтруда создается Единый социальный навигатор, который должен стать персональным интеллектуальным социальным помощником граждан, точкой сосредоточения социальных сервисов и путеводителем по социальным услугам

Огромная работа по переходу к предоставлению государственных услуг в электронном виде была проведена Пенсионным фондом России, говорит Антон Сурков, заместитель начальника департамента информационных технологий ПФР. Наиболее востребованной из них является получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета – на сегодняшний день ПФР предоставлено уже более 7 млн таких документов. В электронном виде подано более 1 млн заявлений о назначении пенсии и около 2 млн – о ее доставке. Около 255 тысяч единовременных выплат из средств материнского капитала произведено без предварительного визита в ПФР. Всего же сервисами личного кабинета на сайте ПФР воспользовались более 6 млн граждан.

Более 1,5 млн пользователей проинформированы о размере пенсии и социальных выплат. На ЕПГУ этот сервис реализован с помощью виджетной технологии «Открытая платформа». С 1 октября 2016 года ПФР осуществляет регистрацию граждан в режиме онлайн – ей уже воспользовались около 2,9 млн человек. Если раньше эта процедура занимала 5 дней, то сегодня на нее тратится всего 5 мин.

О том, как меняется работа Фонда социального страхования рассказал Дмитрий Селиванов, заместитель руководителя департамента информатизации ФСС России. Сегодня вся отчетность в Фонд подается в электронном виде. Реализован проект «Открытый контракт», в рамках которого в открытый доступ выкладываются все заявки на закупку средств реабилитации, поступающие в Фонд из различных регионов. Запущено персональное информирование граждан о положенных им социальных услугах (СоцПИН), в ближайшее время будет завершен переход на электронный талон на проезд к месту санаторно-курортного лечения, у каждого клиента Фонда появится персональный реабилитационный менеджер. Все это обеспечивается благодаря созданию централизованной ИТ-инфраструктуры и единых реестров страхователей, получателей и поставщиков услуг.

Сегодня ФСС совместно с Минтруда создается Единый социальный навигатор, который должен стать персональным интеллектуальным социальным помощником граждан, точкой сосредоточения социальных сервисов и путеводителем по социальным услугам.

Единый социальный навигатор

Источник: ФСС, 2017

О том, как реализуется программа перехода на отечественное программное обеспечение в региональных органах государственной власти рассказал Александр Шадрин, и.о. заместителя директора департамента информационных технологий ХМАО – Югры. В соответствии с утвержденным в регионе планом, импортозамещение в регионе должно быть реализовано к 2020 г. В 2016 г. единый сайт государственных органов автономного округа был переведен на отечественный программный продукт «1С Битрикс. Управление сайтом», базы данных Системы «112» мигрировали на свободно распространяемую СУБД PostgreSQL, была проведена модернизация подсистемы защиты информации корпоративной сети исполнительных органов государственной власти на базе оборудования и программного обеспечения российских производителей.

В дальнейшем регион планирует перейти на отечественные операционные системы семейства Linux, полностью отказаться от использования иностранного офисного пакета (текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций) и использовать отечественный мессенджер в составе платформы «Битрикс 24». В планах также формирование ИТ-инфраструктуры с использованием решений виртуализации в составе отечественных операционных систем, которое позволит обеспечить одновременную работу пользователей с программным обеспечением в среде Windows и в среде отечественных операционных систем семейства Linux. На 2018 г. запланирован поэтапный перевод информационно-технологических компонентов территориальной информационной системы Югры, таких как система управления базами данных, сервер приложений, сервер геоинформационной системы, сервер бизнес анализа и др., на импортозамещающее программное обеспечение.

Целевые показатели эффективности использования отечественного ПО (%)

Источник: ДИТ ХМАО-Югры, 2017

Доклад Сергея Мартынова, заместителя директора – технического директора «Городского мониторингового центра» Санкт-Петербурга, был посвящен АПК «Безопасный город». Система позволяет контролировать движение транспорта в Северной столице, обеспечивает безопасность в жилых кварталах и мониторинг оперативных событий. В ее состав входит система управления единой дежурной службой Санкт-Петербурга, городской центр видеонаблюдения, центр оперативного управления информационной безопасностью, система экстренных вызовов 112 и центр обработки вызовов 04. Аналитический модуль системы служит эффективным инструментом прогнозирования и поддержки принятия управленческих решений.

В ближайшее время планируется организовать ведение в системе реестра потенциально опасных объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Также с ее помощью будет осуществляться информационный обмен с внешними и смежными автоматизированными системами, в результате чего будет обеспечено получение навигационно-временной информации о городском пассажирском транспорте. Ведется разработка мобильного приложения для жителей и гостей города, которое позволит с минимальными усилиями сформировать запрос о помощи в экстренной ситуации с использованием сервисов портала госуслуг.

Презентации участников конференции

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