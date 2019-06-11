Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2019 г.

Изменения в федеральном законодательстве затронули такие сферы, как: система дистанционного электронного голосования, оборот информационной продукции, запрещенной для детей, защита российского сегмента интернета от внешних угроз, распространение рекламной информации, требования к операторам электронных площадок, оформление электронных виз, маркировка средствами идентификации фотокамер и другие. На региональном уровне новые законодательные акты касаются информационной политики субъектов РФ, а также мер социальной поддержки отдельных категорий жителей регионов в связи с переходом на цифровое телерадиовещание.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва»

Решено провести эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Эксперимент проведут в одном или нескольких одномандатных избирательных округах наряду с обычным голосованием. Их определит Мосгоризбирком. Любой москвич может подать заявление на региональном портале госуслуг и проголосовать с помощью специального программного обеспечения. Для нового формата будут созданы отдельные избирательные участки, где следить за ходом голосования будет специальная комиссия.

Детали эксперимента будут прописаны в специальном законе г. Москвы. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 102-ФЗ «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года»

При проведении 8 сентября 2019 г. дополнительных выборов депутатов Государственной Думы, а также региональных выборов избиратели смогут проголосовать на цифровых участках.

Заявление о включении в список избирателей на цифровом участке можно будет подать через Единый портал госуслуг. Это нужно сделать не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до даты голосования. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятые поправки касаются оборота информационной продукции, запрещенной для детей. К информации, запрещенной для распространения среди детей, дополнительно отнесена информация, содержащая изображение или описание сексуального насилия

Организаторов зрелищных мероприятий (включая показ фильмов) при демонстрации продукции, содержащей запрещенную для распространения среди детей информацию, обязали не допускать на такое мероприятие лиц младше 18 лет. При этом у посетителя можно потребовать документ, позволяющий установить его возраст.

Уточнены требования к распространению продукции, содержащей запрещенную для детей информацию. Региональным властям разрешено сокращать минимальное расстояние от места распространения указанной продукции до организаций, предназначенных для детей, с учетом особенностей и плотности застройки в конкретном населенном пункте.

Продукцию, содержащую запрещенную для распространения среди детей информацию, нельзя продавать через автоматы. Библиотекари при выдаче из библиотечных фондов такой продукции могут требовать у читателя документ, позволяющий установить его возраст. Библиотеки освобождены от обязанности маркировать информационную продукцию, поступившую в фонды до 1 сентября 2012 г. Федеральный закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Цель закона – защитить российский сегмент интернета от внешних угроз. Создадут дублирующую, резервную инфраструктуру, необходимую для бесперебойной работы рунета. При этом зарубежные серверы по-прежнему будут функционировать, но на случай сбоя в России заработает запасное оборудование.

Появится центр мониторинга, который при возникновении нештатной ситуации будет координировать операторов связи. Их подключат к национальной системе доменных имен. Это обеспечит доступ к нашим сайтам, даже если кто-то извне попробует перекрыть россиянам интернет.

Операторы связи должны будут установить техсредства противодействия угрозам, безвозмездно предоставленные Роскомнадзором. Введены правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком будет происходить через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор, порядок ведения установит Кабмин. Требования к функционированию точек обмена трафиком утвердит Минкомсвязь по согласованию с ФСБ. Предусмотрены регулярные учения по выявлению угроз и восстановлению работоспособности Рунета.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 г., за исключением положений об использовании национальной системы доменных имен, а также о применении в госсекторе национальных стандартов криптографической защиты информации. Они начнут действовать с 1 января 2021 г.

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 7 Федерального закона «О рекламе»

В СМИ и интернете запрещено распространять сведения: о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ; о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Также нельзя пропагандировать и рекламировать новые потенциально опасные психоактивные вещества.

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2019 г. N 647 «Об утверждении Правил предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, военным комиссариатам муниципальных образований до обеспечения их доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия»

Правительство РФ определило порядок предоставления военным комиссариатам содержащихся в ЕГР ЗАГС сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния до их подключения к СМЭВ. Военкоматы до обеспечения им доступа к СМЭВ будут получать указанные сведения от органов ЗАГС в бумажном виде. Данные будут передавать по почте, фельдъегерской связью либо лично работники органа ЗАГС. Прописана процедура предоставления сведений.

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2019 г. N 603 «Об установлении дополнительных требований к операторам электронных площадок, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и функционированию электронных площадок и внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»

С 1 июля 2018 г. расширена компетенция Правительства РФ в сфере приватизации госимущества. В связи с этим определены дополнительные требования к операторам электронных площадок, перечень которых утвержден в соответствии с Законом о контрактной системе, и к функционированию электронных площадок. Уточнен порядок продажи госимущества в электронной форме. Установлено, что все необходимые процедуры совершает оператор электронной площадки, в т. ч. регистрирует претендентов. Определено, как проходит регистрация, какие документы необходимы.

Претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в ЕИС, а также ранее аккредитованные на электронной площадке, могут участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой площадке.

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2019 г. N 595 «Об установлении особенностей оформления виз в форме электронного документа и въезда в Российскую Федерацию на основании виз в форме электронного документа граждан иностранных государств, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории Особой экономической зоны в Калининградской области»

С 1 июля 2019 г. граждане иностранных государств, перечень которых определяется Правительством РФ, смогут въезжать в нашу страну через пункты пропуска на территории ОЭЗ в Калининградской области на основании электронных виз.

Иностранец заполняет заявление о получении обыкновенной однократной деловой, туристической или гуманитарной визы не менее чем за 4 суток до предполагаемой даты въезда на специализированном сайте МИДа России и прикрепляет к нему цифровую фотографию. Министерство формирует визу и направляет ее данные не позднее 2 суток в систему «Мир».

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2019 г. N 589 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек»

С 15 мая по 30 ноября 2019 г. в России проведут эксперимент по маркировке фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации. Утверждено положение о нем.

Для маркировки используются уникальные идентификаторы. Это цифровые коды, по которым можно получить всю информацию о продукте и его движении. Участники оборота указанных товаров присоединяются к эксперименту добровольно путем подачи заявок.

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2019 г. N 577 «Об утверждении размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также о порядке ее взимания»

Правительство РФ определило размер платы за предоставление кодов маркировки для нанесения на товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации. Она составляет 50 коп. за 1 код без учета НДС. Плата взимается оператором информсистемы мониторинга оборота маркированных товаров с 1 июля 2019 г.

Для лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП с предельной отпускной ценой производителя не выше p20 коды маркировки предоставляются бесплатно. Установлен порядок взимания платы за предоставление кодов маркировки.

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2019 г. N 551 «О государственной поддержке программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий»

Правительство РФ определило условия и порядок оказания господдержки организациям, занимающимся развитием перспективных сквозных цифровых технологий. На господдержку могут рассчитывать прошедшие конкурсный отбор лидирующие исследовательские центры, занимающиеся разработкой и развитием следующих перспективных технологий: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2019 г. N 549 «О государственной поддержке компаний - лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий»

Установлены правила отбора и субсидирования компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий. Среди критериев отбора безубыточность компании, а также наличие успешного опыта коммерциализации цифровых продуктов и (или) инновационной деятельности, в результате которой за 3 года, предшествующие году отбора, в оборот на российском рынке вовлечены новые товары, способы оказания услуг, выполнения работ, основанные на использовании цифровых продуктов. Срок реализации соответствующего проекта компании не должен превышать 3 лет, затраты на него – p250 млн в год, а софинансирование за счет внебюджетных источников не должно быть быть ниже 50%.

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2019 г. N 548 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий»

Урегулированы вопросы субсидирования Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Средства выделяются: на создание механизма поддержки функционирования организации; на разработку проектов стандартов безопасности обработки массивов больших данных; на создание номенклатуры стандартизированных и сертифицированных по требованиям информационной безопасности решений для объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Срок финансирования – до 2024 г. включительно.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2019 г. N 665 «О внесении изменения в Правила оказания услуг телефонной связи»

Правительство РФ уточнило порядок оказания услуг телефонной связи. Это обусловлено принятием закона, которым отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2019 г. N 649 «О внесении изменений в приложение N 2 к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество»

Правительство РФ уточнило порядок предоставления регионам субсидий на поддержку проектов в сфере информационных технологий. Приведена формула расчета размера средств. Пересмотрено количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по региональному контролю (надзору).

Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования (утв. Министерством просвещения РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 мая 2019 г.)

Профильные ведомства выпустили рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой через интернет, которая причиняет вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствует задачам образования. Они содержат: мероприятия по ограничению доступа к таким сведениям; виды запрещенной информации; категории данных, к которым может быть предоставлен доступ согласно определенной возрастной категории; реестр безопасных образовательных сайтов.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Самарской области от 17 мая 2019 г. N 306 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 26.12.2016 N 803 «Об утверждении Регламента осуществления малых закупок с использованием государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области»

Согласно внесенным изменениям государственным заказчикам, бюджетным учреждениям, унитарным предприятиям, автономным учреждениям при осуществлении малых закупок рекомендовано использовать государственную информационную систему «Автоматизированная информационная система государственного заказа Самарской области». В случае заключения контракта без использования АИС заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта внести сведения о заключенном контракте в реестр малых закупок АИС. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Министерства цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея от 13 мая 2019 г. N 27-П «О Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Адыгея в Министерстве цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея»

При Министерстве цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея в новом составе сформирована конкурсная комиссия для проведения в этом органе исполнительной власти региона конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв. Определен порядок ее работы. Утверждены формы для соответствующего делопроизводства. Обновлена методика, которой будут руководствоваться при организации и проведении названного конкурса.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня соискателей должности, а также проверке соответствия кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям (прописана процедура). Итоговая оценка выводится на основании представленных кандидатами документов, показанных ими результатов тестирования и ответов, данных в ходе индивидуального собеседования. После оценки всех кандидатов конкурсная комиссия путем голосования выявляет победителя конкурса.

Объявление о конкурсе размещается на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики и в федеральной ГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (оговорен состав отражаемой в нем информации). Принятые ранее по этому вопросу приказы объявлены утратившими силу. Действовавшая ранее аналогичная комиссия расформирована. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Закон г. Москвы от 22 мая 2019 г. N 18 «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва»

Дистанционное электронное голосование планируется провести в одномандатных избирательных округах, определяемых Мосгоризбиркомом. Решение о проведении дистанционного голосования должно быть принято не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов.

В список избирателей по избирательному участку для дистанционного голосования включаются избиратели, обладающие избирательным правом и подавшие соответствующее заявление через «Личный кабинет» портала государственных и муниципальных услуг. Приводится порядок осуществления дистанционного электронного голосования. Участковая комиссии оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах дистанционного электронного голосования, который формируется программно-аппаратным комплексом дистанционного электронного голосования.

Постановление Правительства Пермского края от 16 мая 2019 г. N 343-п «О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Развитие информационного общества», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 25 сентября 2013 г. N 1270-п»

За счет краевого бюджета финансирование программы увеличено в размере p1 437 701,5 тыс. и составило p10 620 181,3 тыс. В 2019 г. планируются затраты в размере p2 610 151,7 тыс., в 2020 г. – p2 365 091,6 тыс., в 2021 г. – p1 899 096,7 тыс., в 2022 г. – p1 756 096,7 тыс.

Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы изложено в новой редакции. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Постановление Администрации Смоленской области от 13 мая 2019 г. N 287 «О внесении изменений в областную государственную программу «Информационное общество Смоленской области»

На p2000 тыс. увеличено финансирование госпрограммы «Информационное общество Смоленской области» и составляет теперь p3 398 719,9 тыс. Дополнительные денежные средства будут направлены на информационное обеспечение перехода на цифровое эфирное телерадиовещание в Смоленской области и на создание, внедрение, развитие информационных систем органов власти Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений.

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области от 8 мая 2019 г. N 56 «Об утверждении порядка проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов и приказов Департамента информационной политики Свердловской области, официального опубликования и включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»

Антикоррупционная экспертиза приказов и проектов приказов проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. Определен порядок проведения внутренней антикоррупционной экспертизы проектов приказов и приказов отделом финансово-правового обеспечения деятельности госучреждений Департамента информационной политики Свердловской области в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта приказа.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккредитованными Министерством юстиции РФ юридическими лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.

Правовая и антикоррупционная экспертиза проводится прокуратурой Свердловской области в соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской области, прокуратурой Свердловской области и Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области о взаимодействии при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области от 18.04.2016 N 81/28/1.

Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов приказов, приказов проводится Главным управлением Министерства юстиции РФ по Свердловской области.

Постановление Администрации города Омска от 7 мая 2019 г. N 348-п «Об утверждении Положения о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска»

В целях достижения единообразия и улучшения внешнего архитектурно-художественного облика сложившейся застройки города установлены единые и обязательные к исполнению требования к типам, видам, техническим характеристикам и местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска.

Под знаково-информационными системами понимаются адресные указатели улиц, проспектов, площадей, домов, зданий, информационные таблички, указатели и иные системы коммуникации, ориентирования и визуальной информации, предназначенные для информирования об объектах городской инфраструктуры и не являющиеся наружной рекламой, располагаемые на зданиях, сооружениях, киосках, павильонах, остановочных навесах или на земельных участках независимо от форм собственности в виде отдельно стоящих конструкций. Владельцы знаково-информационных систем обязаны привести их в соответствие с утвержденными требованиями в срок до 1 ноября 2019 г.

Постановление Правительства Орловской области от 14 мая 2019 г. N 266 «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам координации перехода на цифровое эфирное телерадиовещание в Орловской области»

Задачей Рабочей группы является координация перехода на цифровое эфирное телерадиовещание в Орловской области в целях обеспечения населения, проживающего на территории региона, цифровым эфирным телерадиовещанием. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и иных членов Рабочей группы. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, проводимые по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Решение Рабочей группы принимается открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании и носит рекомендательный характер.

Постановление Администрации Курской области от 15 мая 2019 г. N 417-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам по приобретению пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Курской области»

В целях оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам утвержден порядок предоставления компенсации расходов по приобретению пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Курской области.

Компенсацию имеют право получить малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане РФ, постоянно проживающие на территории Курской области, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Курской области. Компенсация предоставляется однократно и не более чем на одно жилое помещение в размере фактической стоимости приобретенного в период с 1 мая 2019 г. по 30 ноября 2019 г. пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию, но не более p1000. Для получения компенсации заявитель до 15 декабря 2019 г. обращается с заявлением в территориальный отдел ОКУ «Центр социальных выплат» по месту жительства.

Приказ Министерства цифрового развития и связи Алтайского края от 14 мая 2019 г. N 67 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя краевого государственного бюджетного учреждения, подведомственного Министерству цифрового развития и связи Алтайского края»

Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада (определяется трудовым договором), повышающих коэффициентов (в размере от 1 до 3), выплат компенсационного и стимулирующего характера. Заработная плата руководителю выплачивается одновременно с выплатой заработной платы всем работникам учреждения в установленные сроки. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям, занятым в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, сверхурочную работу, работу в ночное время. Предусмотрены стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество работы, за стаж работы, за наличие ученой степени (звания), премиальные выплаты по итогам работы и единовременные премии, но только при отсутствии нарушений, просроченной задолженности перед работниками учреждения по заработной плате, по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Также предусматривается оказание материальной помощи в пределах имеющихся средств фонда оплаты труда учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, продолжительном (более 1 месяца) заболевании руководителя (его супруга или близкого родственника), рождении ребенка, вступлении в брак, смерти супруга или близкого родственника, утрате или повреждении жилья в случае стихийного бедствия. Максимальный размер материальной помощи не может превышать трех должностных окладов в год. Приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Приказ Министерства цифрового развития Калужской области от 10 апреля 2019 г. N 39 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Калужской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития Калужской области»

Установлены требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Калужской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития Калужской области.

Не позднее одного месяца после утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год (либо на очередной финансовый год и плановый период), но не позднее 31 декабря текущего года, план при необходимости уточняется и направляется на утверждение в министерство.

Уточнение показателей плана, связанных с выполнением госзадания, осуществляется с учетом показателей утвержденного госзадания и размера субсидии на выполнение госзадания. Закреплены правила на случай, когда в течение текущего финансового года подведомственность учреждения изменена.

Постановление Правительства Ленинградской области от 14 мая 2019 г. N 212 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, на обеспечение деятельности по созданию и (или) развитию центра (агентства) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»

Отвечающим установленным требованиям некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, в рамках реализации региональной госпрограммы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» из областного бюджета предоставляются субсидии на обеспечение деятельности по созданию и (или) развитию центра (агентства) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Необходимо пройти процедуру отбора. Извещение о его проведении разместят в интернете на официальном сайте Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области не позднее чем за один рабочий день до даты начала приема заявок. Оговорены критерии отбора, прописаны условия предоставления субсидий. Необходим, в частности, план работы на текущий финансовый год с указанием наименования мероприятий, их содержания, участников и ответственных исполнителей, сроков проведения, требуемых для реализации ресурсов, а также качественно и количественно измеримых результатов.

Объем субсидии – 100% от планируемых затрат на финансовое обеспечение деятельности получателя. С получателем заключается соглашение о субсидировании. О расходовании средств потребуется отчитаться. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии контролируется.

Постановление администрации Тамбовской области от 16 мая 2019 г. N 543 «О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Для реализации государственной программы разработан ряд региональных проектов, направленных на развитие экспорта, адресной поддержки производительности труда на предприятиях, развития малого и среднего предпринимательства. Определен ряд мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди населения. За счет реализации программы планируется достижение показателей, обозначенных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 - 606, от 7 мая 2018 г. N 204. Увеличен объём финансирования программы. Общие затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составят p15 005 123,4 тыс. До внесения изменений эти затраты составляли p14 995 334,8 тыс.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 мая 2019 г. N 390 «О компенсации в 2019 году затрат на приобретение и установку (монтаж, настройку) оборудования для приема сигнала спутникового телевидения»

В 2019 г. отдельным категориям граждан в Республике Татарстан предоставляется единовременная компенсация затрат на приобретение и установку (монтаж, настройку) оборудования для приема сигнала спутникового телевидения. Право на получение компенсации предоставляется одному из членов домохозяйства, в котором среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного в республике на душу населения, проживающему по месту жительства в населенном пункте, включенном в соответствующий перечень. Приведен перечень населенных пунктов, которые находятся вне зоны покрытия цифрового эфирного вещания. Компенсация устанавливается в размере фактической стоимости оборудования для приема сигнала спутникового телевидения и его установки (монтажа, настройки), но не более p7300.

Компенсации подлежат затраты, связанные с приобретением оборудования для приема сигнала спутникового телевидения и работами по установке (монтажу, настройке) указанного оборудования.

Регламентированы процедура и условия предоставления единовременной компенсации. Решения о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении принимаются отделениями Республиканского центра материальной помощи по месту жительства граждан.

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