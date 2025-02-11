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АТОЛЛис ТехноИнтеллект

АТОЛЛис - ТехноИнтеллект

«ТехноИнтеллект» — российский интегратор решений в области ERP, CRM, BI и ИИ, входит в топ-3 команд AMBER.


11.02.2025 Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft 1
10.09.2024 «ТехноИнтеллект» стал компанией с наибольшим числом сотрудников, сертифицированных Amber 1
20.03.2024 «ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение 1
13.12.2023 «Эмбер» и «Техноинтеллект» стали партнерами 1
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
17.06.2021 «ОТ-Ойл» расширяет спектр услуг и вводит единый бренд «АТОЛЛис» 3

Публикаций - 6, упоминаний - 8

АТОЛЛис и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛЛис 3 2
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит Омни 65 1
OpenText - Micro Focus 108 1
АТОЛЛис - АТОЛЛ-Инжиниринг 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 33 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 4
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6690 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6271 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1188 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5316 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4705 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 892 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 672 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 438 1
Оцифровка - Digitization 4561 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3034 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10137 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2137 1
File Manager - Файловый менеджер 347 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7420 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5383 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 755 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 8 2
Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 4 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 108 1
Окороков Александр 7 3
Востриков Юрий 70 1
Малявина Татьяна 4 1
Ивлев Александр 20 1
Мугалев Иван 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 3
Беларусь - Белоруссия 5686 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1181 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2263 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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