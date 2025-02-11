АТОЛЛис ТехноИнтеллект
«ТехноИнтеллект» — российский интегратор решений в области ERP, CRM, BI и ИИ, входит в топ-3 команд AMBER.
АТОЛЛис и организации, системы, технологии, персоны:
|АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 8 2
|Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 4 2
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 108 1
|Окороков Александр 7 3
|Востриков Юрий 70 1
|Малявина Татьяна 4 1
|Ивлев Александр 20 1
|Мугалев Иван 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144973 3
|Беларусь - Белоруссия 5686 1
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