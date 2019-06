МВД назвали самым информационно открытым министерством России

Рейтинг открытости

Из российских министерств только четыре можно считать полностью открытыми — МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. Именно они заняли четыре верхние строчки в первом российском рейтинге открытости министерств и ведомств, подготовленном аналитиками из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений.

Рейтинг был составлен на основе анализа работы 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб. Аналитики учитывали три параметра: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. По каждому из параметров участники рейтинга получали оценку A, B или C. В будущем авторы рейтинга планируют составлять его ежегодно.

Параметры рейтинга

Под открытостью информации понимается комплекс инструментов для получения гражданами информации, которая находится в ведении конкретного ведомства. Открытые данные — это регулярное раскрытие информации ведомством независимо от того, поступали ли соответствующие запросы от граждан.

Открытый диалог — это возможность граждан и бизнеса участвовать в принятии решений и контролировать их исполнение. Открытый диалог реализуется через такие мероприятия как публичные консультации, экспертиза законопроектов, партисипаторное, в том числе инициативное, бюджетирование, общественные обсуждения, голосования по частным вопросам, механизмы онлайн-петиций и электронные приемные.

Рейтинг министерств

Лидеры рейтинга — МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго — получили A по всем трем параметрам. За ними идут Министерство по развитию Дальнего востока и Арктики, Минздрав, Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой, у которых A по открытости информации и открытым данным, но B по открытому диалогу. Следующие за ними Минтруда и Минюст за открытый диалог получили C, хотя первые два параметра у них находятся также на уровне A.

МВД получило максимальный балл за открытость информации, открытые данные и открытый диалог

У Минтранса и МЧС оценка A за открытость информации, но B за открытые данные и открытый диалог. Минкомсвязи и Минприроды смогли получить A только за открытые данные, а открытость информации и открытый диалог у них оцениваются на B. В свою очередь, у Министерства по делам Северного Кавказа и Минэкономразвития открытый диалог налажен на A, остальные два параметра заслужили B.

МИД и Минспорта по всем параметрам получили B. У Минпросвещения B за открытость информации, C — за открытые данные, и A — за открытый диалог. У Минобороны C за открытые данные, остальные два параметра министерство вытянуло на B. Минобрнауки по всем параметрам получило C.

Лучше всего в министерствах обстоят дела с открытостью информации и данных — здесь по 13 министерств получили оценку A. Открытость диалога у 54% министерств находится на уровне B. Аналитики поясняют это тем, что первые два параметра полнее регулируются законодательством, а открытый диалог проще имитировать.

Рейтинг федеральных служб

Из федеральных служб A по всем трем параметрам получили Ростехнадзор, Федеральная служба судебных приставов, Росавиация, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральная таможенная служба. B за открытый диалог и A по всем остальным параметрам получили Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба, Росстат, Россельхознадзор, Роспатент, Рособрнадзор, Роскомнадзор, Росалкогольрегулирование, Роструд, Росстандарт, Ростуризм, Росавтодор и Федеральное казначейство.

Оценку C за открытый диалог при прочих показателях на уровне A получили Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Росводресурсы, Росжелдор, Роснедра, Росимущество и Россвязь.

Оценку B за открытые данные и A за остальные показатели получили Росреестр, Федеральная служба исполнения наказаний, Росрезерв и Росрыболовство. A за открытость информации и B по прочим параметрам получили Государственная фельдъегерская служба, Росаккредитация, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Росгидромет, Ространснадзор и Росмолодежь.

У остальных участников рейтинга оценки сгруппировались следующим образом. Роспечать и Росархив получили ABC, Росприроднадзор — BAB, Росморречфлот — BAC, Федеральное агентство по делам национальностей — BBA, Управление делами президента, Росфинмониторинг и Рослесхоз — BBC, Росгвардия и Россотрудничество — BCA, ФСБ и ФСО — BCC, Главное управление специальных программ президента и Служба внешней разведки — CCC.

В случае с федеральными службами результаты более разнообразны, чем в случае с министерствами. Высший балл за открытость информации получили 76% служб, а за открытость данных — 56%. Еще 34% получили за открытость данных B. За открытость диалога 36% ведомств получили C, 40% — B, и 24% — A.

Рейтинг госкорпораций

С данной методикой исследователи подошли и к оценке некоторых госкорпораций, открытость которых, в отличие от госведомств, ограничивается коммерческой тайной. Строгий рейтинг здесь не составлялся в связи с тем, что на корпорации не распространяется большинство правил, которые должны соблюдаться ведомствами.

Аналитики отмечают, что «Ростех» может похвастать определенными успехами в сфере открытости информации: на сайте госкорпорации публикуется информация о направлениях работы и стратегии деятельности, а также сообщения о многочисленных конкурсах. Минусом является то, что отсутствует версия сайта для слабовидящих. Другим недостатком является отсутствие открытых данных на сайте, в том числе данных о конкурсах с региональной детализацией.

У «Роскосмоса» есть информативный сайт с большим количеством научно-просветительских материалов, но у этого сайта неудобный интерфейс. Работает также Геопортал «Роскосмоса», где публикуются в том числе открытые данные в машиночитаемых форматах. Кроме того, геоданные можно получить по запросу. Однако Геопортал слабо документирован и там невозможно самостоятельно выгрузить данные, нужно обращаться к операторам системы.

«Росатом» развернуто представляет информацию о кадровой политике на специальном портале вакансий для студентов и выпускников, а также публикует дополнительные материалы к отчетам. Однако на момент проведения исследования портал о вакансиях не работал. Публикуемые таблицы с данными малоинформативны — например, там нет реквизитов организаций, только названия.

Как улучшить ситуацию

Авторы рейтинга отмечают, что в России уже есть нормативная база, направленная на то, чтобы сделать государство более открытым. Проблема заключается в том, что эта база плохо применяется на практике. В настоящий момент ведомства являются открытыми как бы по инерции, то есть они не опираются на реальные поручения премьера или президента или на четко сформулированный общественный запрос в этой сфере.

Эксперты полагают, что в России следует создать единый орган по вопросам открытости государства, который будет координировать работу ведомств в данной области. При этом следует извлечь уроки из ошибок, допущенных при развитии «Открытого правительства», которое оказалось недостаточно эффективным из-за структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий. Напомним, «Открытое правительство» было закрыто в июне 2018 г.