Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы

Samsung полностью рассекретила все свои главные новинки первой половины 2019 г. Она представила смартфоны серии Galaxy S10, первый в мире смартфон с поддержкой 5G-сетей и целую россыпь носимых гаджетов. Дата российской премьеры новинок и стоимость в рублях уже известны.

«Дырявые» смартфоны

Компания Samsung разом подтвердила все недавние слухи о смартфонах линейки Galaxy S10, представив их на суд общественности. Вопреки ожиданиям, серия включает не три, а четыре модели: к первоначальной троице присоединился первый смартфон Samsung с поддержкой сотовых сетей 5G, который так и называется – Galaxy S10 5G.

Все представители квартета экипированы «дырявыми» дисплеями – в верхнем правом углу экрана у них расположено отверстие под фронтальную камеру. Таким оригинальным способом, впервые опробованном на модели Galaxy A8s, Samsung ответила на монобровь Apple и попутно минимизировала верхнюю рамку дисплея.

Опубликованные CNews до анонса российские расценки на линейку Galaxy S10 оказались верными – цена на них действительно стартует от 57 тыс. руб. за самую дешевую модель S10e. Однако в последний момент в Россию было решено привезти еще и топовую комплектацию S10+ с 12 ГБ оперативной памяти и с накопителем 1 ТБ.

Цена Samsung S10 в России

Модель Цвет корпуса Цена Galaxy S10 Оникс, Аквамарин, Перламутр, Цитрус 57 тыс. руб Galaxy S10 Оникс, Аквамарин, Перламутр 69 тыс. руб. Galaxy S10+ Оникс, Аквамарин, Перламутр 77 тыс. руб. Galaxy S10+, 12 ГБ RAM, 1 ТБ ROM Керамический корпус, черный и белый оттенки 125 тыс. руб.

Источник: Samsung

Цены указаны за минимальные комплектации смартфонов – более дорогие версии, за исключением керамической S10+ продаваться в России пока не будут.

Дисплей и камеры

Смартфоны Galaxy S10 оснащены экранами Dynamic AMOLED, первыми в мире с сертифицированной поддержкой HDR10+. В Galaxy S10e применен плоский экран диагональю 5,8 дюйма с разрешением Full HD+, тогда как Galaxy S10 и Galaxy S10+ оснащены изогнутыми панелями диагональю 6,1 и 6,4 дюйма соответственно. Оба смартфона поддерживают разрешение Quad HD+.

Фото: ZDNet Экраны смартфонов Samsung Galaxy S10 с вырезом под камеру

У Galaxy S10e дактилоскопический датчик вмонтирован в правый торец корпуса, как у Galaxy Fold – первого гибкого смартфона Samsung. В Galaxy S10 и Galaxy S10+ применен ультразвуковой сенсор, встроенный под экран.

Фото: ZDNet Samsung Galaxy S10e в новом оттенке, взятом у Nokia 8110 2018 г.

Смартфоны Galaxy S10e и Galaxy S10 получили фронтальную камеру 10 Мп диафрагмой F1,9, а Galaxy S10+ располагает двойным модулем 10 и 8 Мп с диафрагмой F1,9 и F2,2 соответственно. Основная камера в младшем смартфоне Galaxy S10e двойная – 12 Мп с диафрагмой F1,5/F2,4 и 16 Мп с ультраширокоугольной оптикой с диафрагмой F2.2. Оптический стабилизатор изображения – в наличии.





Старшие Galaxy S10 и Galaxy S10+ располагают уже тройной камерой с двойным оптическим стабилизатором изображения и цифровой стабилизацией видео. Состоит камера из модулей 12 Мп (телефото, диафрагма F2.4), 12 Мп (широкий угол, F1.5/F2.4) и 16 Мп (ультраширокий угол, F2,2).

Процессор и память

В большинстве стран, включая Россию, смартфоны Galaxy S10 будут продаваться с 8-ядерным процессором Samsung Exynos 9820, исключение составят лишь Китай и США – им достанутся версии с Qualcomm Snapdragon 855.

Фото: ZDNet Сзади все Galaxy S10 отличаются лишь камерами

Младший Galaxy S10e в мировой рознице будет доступен с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. S10 и S10+ предложат 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 512 ГБ постоянной памяти, а топовая версия S10+ будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти и штатным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Также в смартфоны можно установить карту microSD вместительностью до 512 ГБ.

Питание, размеры и прошивка

S10e, S10 и S10+ оснащены батареями емкостью, соответственно, 3100 мАч, 3400 мАч и 4100 мАч. Реализована поддержка быстрой и беспроводной зарядок Fast Wireless Charging, к тому же все три смартфона могут заряжать другие устройства (наушники, планшеты и телефоны) без проводов по технологии Qi. Она поддерживается, в том числе, и в Apple iPhone. Проводная зарядка осуществляется по USB-C. Отметим, что в смартфонах сохранен отдельный вход под наушники с коннектором 3,5 мм.

Фото: ZDNet Galaxy S10 - не только смартфон, но и powerbank

S10e весит 150 граммов при размерах 142х70х8 мм, размеры S10 составили 150х70х8 мм при весе 157 граммов, а масса S10+ составила 175 граммов при габаритах 158х74х8 мм. Керамическая версия S10+ более увесистая – 198 граммов.

Смарт-часы Galaxy Watch Active

Еще одной новинкой Samsung стали умные часы Galaxy Watch Active, ориентированные в первую очередь на спортсменов. В российской рознице они появятся 8 марта 2019 г. по цене 17 тыс. руб. в цветах «Нежная Пудра», «Морская Глубина», «Черный Сатин» и «Серебристый Лед». Для сравнения, смарт-часы Apple Watch Series 4, по состоянию на 21 февраля 2019 г., стоят от 32,5 тыс. руб.

Отметим также, что теперь все носимые устройства Samsung относятся к линейке Galaxy, а не к Gear, как было раньше.

Galaxy Watch Active хвастаются минималистичным дизайном

Габариты корпуса часов составили 40х40х11 мм при весе 25 граммов. Дисплей круглый, с диаметром 1,1 дюйма, разрешением 360х360 точек и высокопрочным стеклом Gorilla Glass 3. Электроника часов включает 2-ядерный процессор Samsung Exynis 9110 с частотой 1,15 ГГц, 4-гигабайтный накопитель и модуль оперативной памяти на 768 МБ.

Galaxy Watch Active укомплектованы аккумулятором 230 мАч (время автономной работы не указано), модулями GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.2, NFC и Wi-Fi 802.11n, а также защитой от воды IP68 и от ударов MIL STD 810G. Часы поддерживают беспроводную зарядку Qi и работают на прошивке Wearable OS 4.0, основанной на Tizen OS. Поддерживается синхронизация со смартфонами на iOS и Android.

Galaxy Watch Active характеризуются новым кастомизируемым интерфейсом и широким набором фитнес-функций, включая возможность контроля нагрузки во время различных тренировок. Часы также отслеживают уровень стресса, качество сна и общее состояние здоровья, плюс в них есть функция контроля кровяного давления.

Cмартфон с 5G

Galaxy S10 5G стал первым смартфоном с 5G-модемом в модельном ряду Samsung и одним из первых на глобальном рынке мобильных устройств. В отличие от оставшихся представителей серии S10, этот моноблок поступит в продажу не в марте, а летом 2019 г. Точная дата релиза и розничная стоимость смартфона не озвучивается, но первоначально он выйдет исключительно для американского оператора связи Verizon.

Galaxy S10+ и S10+ 5G не имеют различий в дизайне

В плане дизайна Galaxy S10 5G полностью идентичен S10+ в керамическом корпусе, разве что его основная камера состоит уже не из трех, а из четырех модулей – к трем основным добавлен датчик Time-of-Flight (ToF) для съемки 3D-изображений и улучшенной работы с дополненной реальностью. В смартфоне отсутствует слот под карты памяти microSD, к тому же, он выпускается исключительно с процессором Qualcomm 855.





К характеристикам Galaxy S10 5G относятся 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор увеличенной емкости (4500 мАч) с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки. Помимо этого, смартфону достался самый большой дисплей в линейке – 6,7 дюйма по диагонали с разрешением Quad HD+.

Браслеты Galaxy Fit и Fit e

Galaxy Fit и Fit e – это аккуратные и компактные фитнес-браслеты для людей, ведущих активный образ жизни. Как и часы Watch Active, они могут сопрягаться с устройствами на базе Android и iOS, и на их экране могут отображаться уведомления и текстовые сообщения с телефона.

Обе модели поддерживают 90 видов упражнений в различных видах спорта в паре с мобильным приложением Samsung Health, к тому же, они полностью защищены от воды, ударов и падений по стандартам IP68 и MIL STD 810G.

Браслеты Galaxy Fit и Fit e в компании часов Galaxy Watch Active и наушников Galaxy Buds

Galaxy Fit – это старшая модель с полноцветным экраном AMOLED 0,95 дюйма 120х120 пикселей. Спецификации браслета включают батарею 120 мАч с беспроводной зарядкой, сенсор сердечного ритма, акселерометр, гироскоп, а также модуль Bluetooth LE, накопитель 32 МБ и оперативную память 2 Мб. Браслет весит 24 грамма с ремешком и обладает размерами 18х45х11 мм. В России Galaxy Fit появится 8 марта 2019 г. по цене 7 тыс. руб в цветах «Оникс» и «Титан».

Galaxy Fit e оценен уже в 3 тыс. руб., и он предложен в цветах «Оникс», «Молоко» и «Лимонник». К характеристикам браслета относятся монохромный экран PMOLED 0,74 дюйма 64х128 точек, батарею 70 мАч с проводной зарядкой, сенсор частоты сердечных сокращений, акселерометр, 128 КБ оперативной и 4 МБ встроенной памяти. Размеры устройства – 16х40х11 мм, вес – 15 граммов с ремешком.