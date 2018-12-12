Рассекречены изображения всей линейки будущих флагманов Samsung Galaxy S10

Производитель чехлов выложил в сеть рендеры смартфонов Samsung Galaxy S10, S10 Lite и S10 Plus, на которых видны четыре объектива основной камеры старшей модели. Изображения также подтверждают ожидаемые размеры дисплеев — с диагональю 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,4 дюйма.

Чехлы для Galaxy S10

На сайте MobileFun.com появились рендеры смартфонов Samsung Galaxy S10, S10 Lite и S10 Plus, созданные производителем чехлов Olixar. Рендеры проливают свет на некоторые особенности смартфонов, который Samsung намеревается представить в феврале 2019 г. в Барселоне в рамках Mobile World Congress 2019.

Сайт MobileFun.com — это онлайн-магазин, и чехлы, показанные на рендерах, там уже можно заказать. В общей сложности на сайте представлено семь видов чехлов Olixar для серии Galaxy S10, шесть из них доступны для предзаказа, один уже даже имеется в наличии.

Технические особенности

На изображениях указаны размеры экранов: диагональ дисплея Samsung Galaxy S10 Lite составит 5,8 дюйма, S10 — 6,1 дюйма, S10 Plus — 6,4 дюйма. Эти данные согласуются с более ранними утечками.

Дисплеи Samsung Galaxy S10 будут практически безрамочными за исключением отверстия для фронтальной камеры, которое Samsung сделал в правом верхнем углу экрана, не желая копировать идеи конкурентов. У Samsung Galaxy S10 и S10 Lite отверстие будет иметь круглую форму, поскольку селфи-камера предполагается одинарная. У Galaxy S10 Plus отверстие в дисплее овальное, что подтверждает слухи о двойной фронтальной камере. По-видимому, второй объектив будет представлять собой сенсор глубины или широкоугольную камеру.

На новых рендерах указаны размеры дисплеев Galaxy S10

У Samsung Galaxy S10 и S10 Lite, судя по рендерам, будут идентичные основные камеры — тройные, с горизонтальным расположением объективов. Ранее циркулировала информация, что у Galaxy S10 Lite будет двойная тыловая камера. При этом центральный из трех объективов имеет больший диаметр, чем остальные. Уже известно, что основная камера будет рассчитана на 12 МП, в то время как две дополнительные могут оказаться телеобъективом на 13 МП и объективом для широкоугольной съемки на 16 МП.

У Samsung Galaxy S10 Plus на изображениях видна основная камера с четырьмя горизонтально расположенными объективами. Те, что расположены по бокам, имеют больший диаметр, чем два центральных. Профильные СМИ полагают, что это будут основная камера, телеобъектив, сенсор глубины и ультраширокоугольный сенсор.

Также на рендерах виден аудио-разъем 3,5 мм, который производитель до сих пор сохраняет.

Отличия от Galaxy S9

На текущий момент известны не все спецификации Samsung Galaxy S10, но уже имеющаяся информация позволяет выявить отличия от предыдущего поколения флагманов Samsung. В первую очередь это камеры: в S9 используется один 12-мегапиксельный сенсор на тыльной панели против трех камер в S10. Экран за счет более тонких рамок «подрос» с 5,8 до 6,1 дюйма по диагонали.

Galaxy S10 Plus получит основную камеру с четырьмя объективами

По умолчанию установлена ОС Android 9 вместо Android 8, сканер отпечатков пальцев, предположительно, переехал под экран, а вместо процессоров Snapdragon 845 и Exynos 9810 2018 г. используются более современные Snapdragon 855 и Exynos 9820 соответственно. Новый процессор Qualcomm, к слову, производится по 7-нанометровой технологии вместо 10-нанометровой у Snapdragon 845, что гарантирует более высокую производительность на фоне сниженного энергопотребления.

Также увеличится и объем памяти в базовой комплектации: S9 по умолчанию предлагается с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, в то время как уже в базовой комплектации S10 пользователей будут ждать 6 ГБ и 128 ГБ соответственно.