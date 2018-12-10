Флагман Samsung Galaxy S10 рассекречен за 3 месяца до анонса. В нем не будет моноброви

Альтернатива моноброви и тройная камера

Компания Samsung ведет разработку новых флагманских смартфонов Galaxy S10 и S10+, в которых сделает верхнюю и нижнюю рамки дисплея еще тоньше, но при этом оставит фронтальную фотокамеру. 10 декабря 2018 г. в Сети были обнаружены рендеры младшей модели S10, на которых отчетливо видны все особенности ее внешнего вида. Трехмерные изображения, на которых смартфон запечатлен в чехле марки Ghostek предоставил портал Forbes.com.

В первую очередь на изображениях в глаза бросается альтернатива вырезам в экране и выдвижным камерам: не желая копировать идеи конкурентов, Samsung сделал небольшое отверстие круглой формы под камеру в правом верхнем углу экрана. В модели S10+ отверстие приобретет вытянутую форму и вместит две матрицы. По состоянию на декабрь 2018 г. в продаже нет ни одного смартфона с подобным решением.

Как и фронтальные, основные камеры у S10 и S10+ тоже различаются: В S10 Samsung соберет ее из трех модулей, разрешение которых, как ожидается, составит 12, 13 и 16 мегапикселей. Матрица 12 Мп получит обычную оптику, 13 Мп – «телевик», а 16 Мп – объектив с широким углом обзора. По части дизайна будет скопирована идея, реализованная в актуальном флагмане Galaxy Note 9: камеры расположат горизонтально, практически по центру тыльной панели корпуса. Параметры фотокамер в S10+ не раскрываются, но состоять она будет из четырех модулей.

Аппаратные возможности смартфона

Примечательно, что рядом с основной фотокамерой Galaxy S10 нет сканера отпечатков пальцев: его судьба на данный момент неизвестна, но вариантов исхода два: Samsung может поместить его под экран или вовсе вычеркнуть его из состава смартфона, отдав предпочтение разблокировке по лицу, как в 2017 г. это сделала Apple в своем смартфоне iPhone X.

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Диагональ экрана в младшем S10 составит 6,1 дюйма, а старший S10+ окажется немного крупнее – 6,4 дюйма. Производитель вновь будет использовать два процессора – анонсированный на прошлой неделе Qualcomm Snapdragon 855, а также Samsung Exynos 9820 в зависимости от регионов распространения. Уже в базовой комплектации обоих смартфонов пользователей будут ждать 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, и не исключено появление версий с увеличенным объемом накопителя. С завода смартфоны будут поставляться с предустановленной ОС Google Android 9 Pie и дополнительной оболочкой Samsung One UI, заменившей собой Experience UI, используемой во флагманах Samsung 2018 г.

Отличия от Galaxy S9 и дата премьеры

На текущий момент известны не все спецификации Samsung Galaxy S10, но уже имеющаяся информация позволяет выявить отличия от актуального поколения южно-корейского флагмана. В первую очередь это камеры: в S9 используется один 12-мегапиксельный сенсор на тыльной панели против трех камер в S10. Экран за счет более тонких рамок «подрос» с 5,8 до 6,1 дюйма по диагонали, По умолчанию установлена ОС Android 9 вместо Android 8, сканер отпечатков пальцев, предположительно, переехал под экран, а вместо процессоров Snapdragon 845 и Exynos 9810 2018 г. используются более современные Snapdragon 855 и Exynos 9820 соответственно. Новый процессор Qualcomm, к слову, производится по 7-нанометровой технологии вместо 10-нанометровой у Snapdragon 845, что гарантирует более высокую производительность на фоне сниженного энергопотребления. Также увеличится и объем памяти в базовой комплектации: S9 по умолчанию предлагается с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной.

Премьера Samsung S10 и S10+ предварительно запланирована на последние числа февраля 2019 г.: она состоится в Барселоне (Испания) в рамках международной выставки мобильной электроники Mobile World Congress 2019. Мероприятие пройдет с 25 по 28 февраля 2019 г. включительно. Поколение S9, заметим, тоже было представлено 25 февраля и тоже на MWC, но эти смартфоны практически не отличались от генерации S8 образца 2017 г.

Исходя из доступных данных, Galaxy S10 действительно сильно отличается от S9 в лучшую сторону, но все перечисленные изменения продиктованы исключительно стремлением Samsung не проиграть борьбу за рынок. С точки зрения по-настоящему новых технологий S10 может предложить пока лишь отверстие под фронтальную фотокамеру – все прочие особенности, включая тройную тыльную камеру и интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, уже есть во многих современных смартфонах.