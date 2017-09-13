Apple выпустила новые iPhone и Watch. Самые главные обновления

Apple показала безрамочный iPhone X с OLED-экраном и распознаванием лица, стеклянные iPhone 8 и 8 Plus с дизайном iPhone 7 и беспроводной зарядкой, а также умные часы Apple Watch с LTE и телеприставку Apple TV 4K с HDR.

Масштабные обновления функций, технологий и дизайна

Apple в рамках традиционной сентябрьской презентации представила все ключевые обновления своих гаджетов, сопутствующих технологий и софта. Презентация в большей степени подтвердила данные ранее представленных утечек информации, однако некоторые интересные нюансы все же были озвучены впервые.

«Гвоздем программы» ожидаемо стал флагманский смартфон iPhone X с действительно безрамочным дизайном и сдвоенной камерой, впервые для смартфонов Apple оснащенный OLED-экраном, системой распознавания лица в качестве ключевого способа разблокировки и поддержкой беспроводной зарядки. Как выяснилось в ходе презентации, литера «Х» означает римскую цифру «десять» в честь 10-летнего юбилея бренда iPhone.

Компания также представила смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, получившие стеклянный корпус, новые камеры и беспроводную зарядку.

В дополнение, Apple обновила «умные» часы Apple Watch. Модель Series 3 будет доступна с сотовым модулем и сможет получать уведомления в большом удалении от iPhone. Также представленная телеприставка Apple TV 4K обеспечит поддержку разрешения 4K и формата HDR.

Apple iPhone X

Новый флагманский юбилейный смартфон iPhone X стеклянный корпус со стальным каркасом, 5,8-дюймовый OLED-дисплей Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей, поддержкой HDR и технологией True Tone. Контрастность экрана составляет 1 000 000:1, яркость до 625 нит.

Почти безрамочный дисплей Apple iPhone X

Экран занимает практически всю лицевую панель смартфона, разве что в верхней части небольшая выемка для динамика, фронтальной камеры и сенсоров. Это первый смартфон Apple, начисто лишенный кнопки на лицевой панели. Смартфон выводится из сна нажатием на экран, разблокировку можно произвести свайпом вверх. Этот же жест применяется взамен нажатия кнопки Home.

Дизайн передней панели Apple iPhone X

Смартфон iPhone X, как и модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus, получил совершенно новый 6-ядерный процессор A11 Bionic. По утверждению представителей компании, новый чип на 70% быстрее, чем его предшественник A10. Кроме того, в новом A11 установлен графический ускоритель, впервые разработанный собственными силами Apple. Как утверждают в компании, графика стала на 30% быстрее, чем в предыдущем поколении.

Особенности дисплея Apple iPhone X

iPhone X начисто лишился датчика отпечатка пальца, взамен появилась система идентификации по лицу Face ID с несколькими датчиками. Один из них подсвечивает лицо для распознания даже в полной темноте, другой моделирует лицо с помощью технологии нейросетей, создавая его математическую модель.

Face ID можно использовать для идентификации пользователя в Apple Pay и других приложениях. Она же применяется для настройки анимированных эмодзи (Animoji) с мимикой пользователя, которые затем можно рассылать через iMessage.

Технология Face ID

Представители Apple утверждают, что распознаванию лица не мешают ни головные уборы, ни прически, ни очки. «Натаскивание» Face ID производилось разработчиками Apple с помощью похожих на человеческие лица масок. Данные с камер не отсылаются на серверы Apple, остаются только в памяти смартфона. Во время презентации система не узнала лицо докладчика и отказалась разблокировать смартфон с первого раза. Не исключено, что Face ID еще не готова или не так надежна, как описывается.

Анимированные эмодзи (Animoji)

iPhone X оснащен сдвоенной основной камерой с новыми вертикально расположенными 12 МП сенсорами с оптической стабилизацией каждого, которые, по данным компании, улавливают на 83% больше света, и 7 МП фронтальной камерой.

Сдвоенная основная камера iPhone X

Широкоугольный объектив имеет диафрагму ƒ/1.8, телеобъектив ƒ/2.4, есть оптический зум и 10-кратный цифровой зум. Функция Portrait Lightning позволяет изменять освещение сцены в портретном режиме.

Защита iPhone X

В Apple утверждают, что iPhone X — лучший смартфон в истории мобильных технологий, благодаря возможности съемки 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду.

iPhone X, как и обе модели семейства iPhone 8, впервые поддерживает дополненную реальность. Работа с AR-технологиями иллюстрируется, например, тем, что смартфон можно навести на ночное небо, и iPhone автоматически выведет на экран карту расположения созвездий.

Для iPhone X заявлено время работы от батареи на два часа больше, чем у iPhone 7. Apple показала беспроводное зарядное устройство AirPower, на котором можно одновременно заряжать iPhone X, 8 или 8 Plus, Apple Watch Series 3 или наушники AirPods в специальном кейсе.

Беспроводное зарядное устройство AirPower

Наконец-то Apple стандартизировала беспроводную зарядку и присоединилась к Android-сообществу, где эта функция существует уже несколько лет. AirPower, конечно же, будет продаваться отдельно.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus также получили современный стеклянный корпус, но при этом практически полностью унаследовали дизайн iPhone 7, и даже iPhone 6 образца 2014 г.

Дизайн iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Диагональ экрана iPhone 8 составляет классические 4,7 дюйма (Retina HD, IPS, 1334×750 пикселей), у iPhone 8 Plus установлен 5,5-дюймовый экран (Retina HD, IPS, 1920×1080 пикселей); вес аппаратов – 148 г и 202 г, соответственно.

Оба аппарата получили такой же A11 64-битный процессор A11 с архитектурой Bionic, нейронной системой и встроенным сопроцессором движения М11, как и флагманский iPhone X.

Новые цвета iPhone 8 и iPhone 8 Plus

iPhone 8 получил 12 Мп основную камеру с оптикой ƒ/1.8 и 5-кратным оптическим зумом. Модели iPhone 8 Plus получили сдвоенную основную камеру по аналогии iPhone X, но с той ключевой разницей, что расположены они горизонтально. Оба смартфона также пишут 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Обе новинки также поддерживают технологию беспроводной зарядки.

Apple Watch Series 3

Apple представила третью модификацию своих «умных» часов Apple Watch со встроенной электронной SIM-картой, более мощным 2-ядерным процессором (на 70% мощнее предыдущего), увеличенной емкостью батареи (на 50% более эффективный расход) и LTE-модулем.

Ключевой инновацией часов является впервые реализованная возможность совершать звонки и отправлять сообщения на значительном удалении от смартфона. Телефонный номер у часов такой же, как у привязанного к ним iPhone.

Дизайн Apple Watch Series 3

По словам представителей Apple, наиболее сложной задачей при разработке новой версии Apple Watch Series 3 оказалась установка сотового модуля в те же габариты. В финальном варианте весь дисплей часов стал одной большой антенной.

В Apple Watch Series 3 улучшена работа голосового помощника Siri для часов, который теперь отвечает не только текстом, но и голосом.

Информативный дисплей Apple Watch Series 3

Ряд новых функций будет поддерживаться в Watch OS 4, которая будет представлена 19 сентября. В частности, появится новый циферблат с отображением частоты сердцебиения и возможностью определения аритмии.

Как обычно, не обошлось без презентации новых ремешков, в том числе, кожаного от Hermès. Часы Series 3 будут также доступны в корпусе из черной керамики.

Телеприставка Apple TV 4K

Новая версия Apple TV работает на базе мощного процессора A10X, применяемого также в последней версии iPad.

Телеприставка Apple TV 4K

Новая версия Apple TV 4K поддерживает не только видео с разрешением 4К, но также расширенный динамический диапазон HDR — разумеется, с совместимыми HDR-телевизорами.

Представители Apple пообещали, что 4K-фильмы в iTunes будут стоить столько же, сколько привычные версии в Full HD. Для тех, кто приобретет Apple TV 4K, компания пообещала бесплатное обновление всех купленных ранее фильмов до формата 4K.

Сроки поставок и цены

Предзаказ на флагманский смартфон iPhone X начнется 27 октября, первая доставка начнется 3 ноября одновременно более чем в 50 странах. В этом году Россия включена в «список первой волны», так что эти сроки актуальны и для нашей страны.

Цены на новые смартфоны Apple 2017 года

Появление зарядного устройства AirPower обещано только на 2018 г.

Цена iPhone X начинается от $999 за базовую конфигурацию. Смартфон будет доступен в двух версиях с 64 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти.

В России цена смартфона iPhone X определена на уровне 79 990 руб. за 64 ГБ версию и 91 990 руб. за 256 ГБ версию.

Модельный ряд iPhone 8 будет представлен в черном, сером и новом золотом (почти розовом) цветах корпуса. iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в продаже 22 сентября (предзаказ начнется с 15 сентября) сначала в более чем 20 странах, в России и ряде других стран «второй волны» с 29 сентября.

Цена базовой версии iPhone 8 с 64 ГБ памяти определена на уровне $699, базовой версии iPhone 8 Plus с тем же объемом памяти на уровне $799.

В России самый доступный iPhone 8 обойдется в 56 990 руб., iPhone 8 Plus — в 64 990 руб.

Продажи умных часов Apple Watch Series 3 в США и ряде других стран начнутся 22 сентября. Версия с LTE-модулем и без него обойдется в $399 и $329, соответственно. В России часы появятся позже.

Старт продаж Apple TV 4K намечен на 22 сентября, предзаказ в России можно оформить с 15 сентября. Модель Apple TV 4K c 32 ГБ памяти обойдется в 13 490 pyб., с 64 ГБ в 14 990 pyб.