Samsung выпустила первый серийный гибкий смартфон. Он будет продаваться в России

На презентации в США Samsung анонсировала свой первый серийный гибкий смартфон Galaxy Fold с уникальным экраном Infinity Flex. Моноблок получил флагманское железо и сразу шесть встроенных фотокамер – больше, чем в каком-либо другом смартфоне в мире.

Когда и за сколько

Компания Samsung провела официальную презентацию своего первого серийного смартфона со сгибаемым экраном – Galaxy Fold. Рабочий прототип устройства был представлен в ноябре 2018 г., но на тот момент не были известны ни его характеристики, ни название.

Между тем, на международном рынке это уже не первый аппарат с подобной особенностью – в октябре 2018 г. был выпущен китайский гибкий смартфон FlexPai.

И все же, Galaxy Fold – это устройство классом (и ценой) заметно выше, к тому же, если FlexPai складывается экраном наружу, то в Fold применен более рациональный принцип. Помимо этого, FlexPai доступен для приобретения исключительно в Китае, тогда как Galaxy Fold будет распространяться по всему миру. Samsung, вероятно, опасаясь конкуренции со стороны пока не вышедшего гибкого смартфона Xiaomi, не станет тянуть с релизом Galaxy Fold – смартфон появится в продаже уже 26 апреля 2019 г. по цене $1980 (130 тыс. руб. по курсу на 21 февраля 2019 г.). Дата появления гаджета в России пока не назначена, но предварительный заказ на него откроется во втором квартале 2019 г.

На презентации Galaxy Fold сравнили с крыльями бабочки

Смартфон будет доступен в четырех цветах корпуса – серебристом (Space Silver), черном (Cosmos Black), желто-зеленом (Martian Green) и синем (Astro Blue). Какие из этих оттенков в итоге предложат российским потребителям – не сообщается.

По словам представителей Samsung, Fold стал первым представителем нового класса устройств, то есть в будущем есть вероятность появления и других гибких смартфонов из Южной Кореи.

Как это работает

По сути, Galaxy Fold – это гибрид смартфона и планшетного компьютера, так как пользоваться им можно как в сложенном, так и раскрытом состоянии. Для этого в него встроили сразу два экрана – гибкий 7,3-дюймовый и классический 4,6-дюймовый на фронтальной панели.

Galaxy Fold в сложенном состоянии

Обычный дисплей получил матрицу Super AMOLED с соотношением сторон 21:9 и поддержкой разрешения HD+. Пригодится он в сценариях, когда нужно совершить звонок, отправить текстовое сообщение или просто узнать время. Также он пригоден и для просмотра контента, но по сравнению с современными смартфонами его габариты и разрешение все же маловаты.

Огромный гибкий экран Galaxy Fold позволит с комфортом читать почту, работать с документами и смотреть видео

Основной экран смартфона – это гибкая панель Infiniti Flex Display Dynamic AMOLED с пропорциями 4,2:3 и разрешением QXGA+ (1536x2152 пикселей), и Galaxy Fold стал первым в мире гаджетом, оснащенным подобным дисплеем. На разработку экрана Samsung потратила восемь лет – первый его прототип был показан в 2011 г. Гибким дисплей делает новый полимерный слой, который также позволил вдвое уменьшить толщину панели и придать ей прочность, в том числе и в месте сгиба.

Механизм сгибания применен шарнирный – по словам представителей Samsung, такое решение позволяет раскрывать и закрывать смартфон плавно, как книгу.

Система питания

Особая конструкция корпуса отразилась и на аккумуляторе – фактически, батарей в телефоне две, с суммарной емкостью 4380 мАч. Это снизило вероятность возникновения повреждений АКБ при сгибании и выхода ее из строя, как это было с аккумуляторами в Galaxy Note 7.

Samsung предложит Galaxy Fold в четырех оттенках

Galaxy Fold поддерживает ускоренную зарядку по USB-C. Кроме того, он сам может использоваться в качестве беспроводного зарядного устройства и отдавать энергию другим гаджетам.

Интерфейс

Samsung Galaxy Fold работает на базе Google Android 9 Pie с глубоко переработанным интерфейсом. Смартфон получил расширенную поддержку двух дисплеев, и оболочка его прошивки полностью адаптирована как под основной, так и под фронтальный экраны, в отличие от все того же FlexPai.

Дисплей Infinity Flex удивляет не только своей гибкостью, но и насыщенностью цветов

К примеру, приложение, запущенное на малом дисплее, при открытии смартфона автоматически переносится на большой экран, а его интерфейс оптимизируется под новые диагональ и разрешение, и наоборот. Сама Samsung пообещала, что в скором времени под новый стандарт будут подогнаны все наиболее популярные приложения – YouTube, WhatsApp и другие. В этом плане скорость появления обновления будет зависеть от разработчиков ПО.

Интересные особенности

Особая конструкция корпуса Galaxy Fold потребовала внесения в смартфон еще нескольких изменений. Так, ни один из его экранов не содержит встроенный сканер отпечатков пальцев – в этой модели его вынесли на боковой торец и установили в том месте, где обычно находится большой палец руки. Аналогичное решение применено и в модели Galaxy S10e.

В дополнение к этому, гибкий смартфон оснащен стереоакустикой AKG. Samsung, напомним, купила AKG в конце 2016 г. за $8 млрд.

В закрытом виде Galaxy Fold чем-то напоминает классические смартфоны Nokia

Количество динамиков не уточняется, а вот общее число фотокамер уже известно – их целых шесть, и на сегодняшний день это мировой рекорд. Такое количество, опять же, обусловлено новым уникальным форм-фактором: Samsung разместила одну камеру над фронтальным дисплеем, две камеры над основным экраном и тройной модуль на задней панели корпуса.

Спецификации

Galaxy Fold построен на 7-нанометровом процессоре с восемью ядрами (частота и модель не уточняются). Смартфон представлен в единственной комплектации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Используемые модули – LPDDR4X и UFS 3.0 соответственно, оба отличаются высокой скоростью работы.

Фронтальная камера над дополнительным дисплеем имеет разрешение 10 Мп и апертуру f/2,2, тогда как над гибким экраном расположился двойной модуль 10 Мп f/2,2 и 8 Мп f/1,9. В состав основной камеры входят матрицы 16 Мп со сверхширокоформатной оптикой f/2,2, 12 Мп с широкоформатным объективом f/1,5-f/2,4 и оптической стабилизацией, а также 12 Мп с «телевиком» f/2,4 и оптической стабилизацией.

Galaxy Fold поддерживает подключение к док-станции Samsung DeX, что позволяет использовать его в качестве замены традиционного настольного ПК. В смартфоне присутствует голосовой помощник Bixby, а также есть поддержка платежной системы Samsung Pay.