Российские цены на Samsung Galaxy S10 рассекречены за сутки до анонса

Рассекречены российские цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S10. Они оказались ниже в сравнении со стоимостью серии Apple iPhone XS 2018 г., и разница исчисляется десятками тысяч рублей.

Цены как в Европе

За день до анонса флагманских южно-корейских смартфонов Samsung серии Galaxy S10 стали известны их российские цены, а также варианты расцветки корпуса. Их опубликовал портал AppleInsider.ru со ссылкой на предназначенный для внутреннего использования в розничных сетях документ.

В нашей стране будут доступны все три модели Galaxy S10, но на данный момент ничего неизвестно об их конфигурациях, которых, как известно, будет достаточно много – в общей сложности, шесть. В предложенном же документе упоминается по одной версии каждой модели, и пока неизвестно с чем это связано – либо информация неполная и получит дополнение после мировой премьеры, либо в России будут доступны лишь определенные комплектации.

Итого, на старте продаж все три смартфона будут доступны во всех ранее рассекреченных оттенках корпуса – в трех для S10 и S10 и четырех для младшего S10e. Что касается самих цен, то S10e, с учетом актуального на 19 февраля 2019 г. курса валют, стоит приблизительно столько же, сколько и в Европе, где его, по информации Android Authority, оценили в 750 евро (56,1 тыс. руб). На российском рынке смартфон стоит 57 тыс. руб.





Стоимость Samsung Galaxy S10 в России

Модель Цвет корпуса Цена, руб. Samsung Galaxy S10e Белый, желтый, черный, зеленый 57 тыс. Samsung Galaxy S10 Белый, черный, зеленый 69 тыс. Samsung Galaxy S10+ Белый, черный, зеленый 77 тыс.

Источник: AndroidInsider.ru

Разница между ценами на S10 в России и Европе чуть более заметна – 69 тыс. руб. и 900 евро (67,3 тыс. руб) за минимальную комплектацию. Что же до S10+, то расхождение в цене тоже присутствует, и тоже незначительное – 77 тыс. руб в России и 1000 евро (74,8 тыс. руб.) в Старом Свете.

Конкуренты и предшественники

Смартфоны серии Galaxy S10, безусловно, входят в число самых дорогих телефонов на рынке России, но в то же время они стоят заметно дешевле своих основных соперников. Для сравнения, «бюджетный» Apple iPhone XR оценен производителем минимум 66 тыс. руб., то есть он уже на 9 тыс. руб. дороже, нежели Galaxy S10e.

Цена Apple iPhone XS, конкурент Galaxy S10, стартует от 86,5 тыс. руб, а топовый iPhone XS Max стоит не дешевле 98,6 тыс. руб. Итого, в сравнении с Galaxy S10+ покупка последнего сэкономит практически 22 тыс. руб. При этом смартфоны Samsung выйдут на полгода позже этих iPhone.

Опубликованный документ Samsung для внутреннего пользования

Флагманы Samsung 2018 г., Galaxy S9 и S9+, в фирменном интернет-магазине компании стоят, соответственно, 50 тыс. руб и 56 тыс. руб. в минимальной комплектации. Как сильно они подешевеют после дебюта Galaxy S10, не сообщается. Модель Galaxy Note 9, анонсированная в августе 2018 г., в комплекте с 128 ГБ памяти стоит 71,5 тыс. руб, а с 512 ГБ – 92 тыс. руб. Все цены актуальны на 19 февраля 2019 г.

Официальная премьера

Презентация смартфонов Galaxy S10 пройдет 20 февраля 2019 г. в Сан-Франциско, США. Изначально планировалось провести премьеру в рамках международной выставки Mobile World Congress 2019 в Барселоне, которая откроется 25 февраля 2019 г., но было решено сместить дату на несколько дней назад, чтобы привлечь внимание максимального количества журналистов и пользователей.

Samsung S10+ с овальным вырезом в экране под двойную фронтальную камеру

Одновременно с мероприятием Samsung пройдет и презентация китайской компании Xiaomi, на которой она представит свои флагманы Mi 9 с тройной камерой и Mi 9 Explorer Edition с прозрачной задней крышкой и четырьмя модулями камер на ней. Место проведения премьеры смартфонов не уточняется, как и их стоимость.