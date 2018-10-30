Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены

Новые версии MacBook Air, Mac mini и iPad Pro с более тонким дизайном получили значительный прирост производительности, расширенную аппаратную защиту на чипе T2 и ряд новых функциональных возможностей. Продажи новинок стартуют уже на следующей неделе.

Компактные и производительные

Компания Apple представила обновленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила обновленную версию компактного настольного ПК Mac mini.



Новый MacBook Air с 13‑дюймовым дисплеем Retina, датчиком Touch ID, процессором Intel Core i5 выполнен в еще более тонком компактном корпусе и может работать без подзарядки весь день. Новинка представлена в трех цветах — золотом, серебристом и «серый космос».

Самый доступный MacBook Air с дисплеем Retina также получил новую клавиатуру Apple, увеличенный трекпад Force Touch, высокоскоростной SSD, чип безопасности Apple T2, два порта Thunderbolt 3 и объемный стереозвук.

Два новых планшета iPad Pro получили дисплеи нового типа Liquid Retina с диагональю 11 дюймов (на замену 10,5-дюймовому) и 12,9 дюйма, с мощным процессором A12X Bionic и технологией Face ID. Новинки выполнены в сверхтонком корпусе, рамка вокруг дисплея в новых версиях получилась значительно тоньше чем у предшественников.

Новый Mac mini в корпусе цвета «космический серый» будет доступен в версиях на четырехъядерных и шестиядерных процессорах, благодаря чему его производительность выросла по сравнению с предыдущим поколением в пять раз. Для новинки заявлено исполнение «полностью на флеш-памяти» (All-Flash Storage), поддержка 10-гигабитного Ethernet и порты Thunderbolt 3.

Apple представила новые MacBook Air, Mac mini и iPad Pro

В рамках презентации представители Apple делали упор на совершенно новые дисплеи Macbook Air и iPad Pro, их увеличенную производительность и более продолжительную работу от аккумулятора, а также на появление датчика Touch ID и чипа безопасности Apple T2.

MacBook Air впервые обзавелся дисплеем Retina

MacBook Air получил корпус клиновидной формы, толщина которого в самом широком месте составляет 1,56 см, при этом вес ноутбука составляет 1,25 кг, что на 113 г меньше, чем модель предыдущего поколения. Корпус сделан из разработанного в Apple сплава, при производстве которого впервые используется только переработанный алюминий. Объем нового MacBook Air уменьшился на 17%, толщина на 10%.

MacBook Air с 4К-дисплеем Retina

Новый MacBook Air пока что будет доступен в единственном варианте – с процессором Intel Core i5 восьмого поколения и интегрированной графикой Intel UHD Graphics.

Ноутбук оснащается системной памятью 2133 МГц объемом до 16 ГБ и SSD‑накопителем емкостью до 1,5 ТБ с улучшенной на 60% производительностью по сравнению с предыдущим поколением.

Новая клавиатура MacBook Air с Touch ID

Рамки вокруг дисплея нового MacBook Air теперь тоньше и черного цвета, в отличие от серебристого цвета у MacBook Air предыдущего поколения. Дисплей Retina получил 4 млн пикселей (2560×1600 пикселей) и отображает на 48% больше цветов по сравнению с предыдущим поколением. В новый MacBook Air встроена HD‑камера FaceTime для общения посредством групповых видеозвонков FaceTime. Благодаря системе из трхх микрофонов качество звука во время звонков стало выше, а Siri теперь лучше распознает голос.

MacBook Air получил два порта Thunderbolt 3

Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID теперь встроен в клавиатуру MacBook Air. Для поддержки работы Touch ID в MacBook Air установлен чип Apple T2, который обеспечивает 256-битное шифрование. В модуле Secure Enclave, встроенном в T2, хранятся данные Touch ID. В чипе T2 также есть SSD‑контроллер, осуществляющий оперативное шифрование всех данных, хранящихся на SSD‑накопителе.

В MacBook Air встроена клавиатура третьего поколения разработки Apple. Каждая клавиша оснащена отдельным светодиодом с низким энергопотреблением, что обеспечивает более точную подсветку клавиатуры. На новом MacBook Air установлен трекпад Force Touch, который различает силу нажатия и предоставляет тактильный отклик. Этот трекпад на 20% больше, чем на MacBook Air предыдущего поколения.

Ноутбук может работать без подзарядки до 12 часов при работе в интернете по беспроводной сети и до 13 часов при просмотре фильмов из iTunes.

MacBook Air оснащен двумя портами Thunderbolt 3, каждый из которых может заряжать ноутбук, передавать данные через USB и Thunderbolt, выводить видео в трех форматах и подключать к компьютеру внешние накопители, док‑станции, мониторы 4K и 5K, а также внешние видеокарты для ускорения обработки графики.

На все новые компьютеры Mac устанавливается операционная система macOS Mojave. FaceTime теперь поддерживает групповые звонки, в обновленном магазине Mac App Store можно найти подборки от экспертов Apple и множество приложений от мировых разработчиков, в том числе Microsoft и Adobe.

Новый Mac mini с пятикратно возросшей производительностью

Компактный ПК Mac mini в последний раз обновлялся в 2014 г. Его новая версия будет доступна в версиях на шести- и четырехядерных процессорах Intel Core восьмого поколения с технологией Turbo Boost (тактовая частота до 4,6 ГГц) и интегрированной графикой Intel UHD, с оперативной памятью DDR4 2666 МГц объемом до 64 ГБ. Mac mini также получил статус системы, накопители которого полностью выполнены на флеш-памяти (all-flash storage).

Новый Mac mini на 4/6-ядерных чипах Intel Core 8 поколения

Mac mini также получил порты Thunderbolt 3, чип Apple T2 и порт 10Gb Ethernet. Каждый Mac mini оснащается твердотельными накопителями емкостью до 2 ТБ.

По заявлению представителей Apple, новый Mac mini обладает производительностью, в пять раз превышающей показатели предыдущего поколения.



Внутренняя компоновка Mac mini

Mac mini получил четыре порта Thunderbolt 3, порт HDMI 2.0, два порта USB-A, аудио выход и впервые – порт 10Gb Ethernet.

Сроки выхода в России и цены Mac mini пока не объявлялись.

iPad Pro с лучшим дисплеем и очень мощным чипом

Планшеты iPad Pro получили экран Liquid Retina диагональю 11 и 12,9 дюйма с уменьшенной рамкой вокруг дисплея. Для безопасной разблокировки iPad с помощью Face ID достаточно одного взгляда.

iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюймов, дисплей Liquid Retina

Новый дисплей Liquid Retina для iPad Pro с 2 млн пикселей и прецизионной шлифовкой стекла, антибликовым покрытием, поддержкой широкого цветового диапазона и технологии True Tone получил улучшенную технологию маскировки пикселей, сглаживание на уровне субпикселей и новую технологию подсветки с точной цветопередачей, Технология ProMotion автоматически регулирует частоту обновления до 120 Гц, поэтому скорость отклика и плавность работы iPad Pro на высоком уровне даже в динамичных играх.

Новый iPad Pro в 11‑дюймовой версии весит не более 700 г. Дисплей нового iPad Pro 12,9 дюйма — самый большой на iPad, при этом размеры корпуса уменьшились на 25%. Толщина обеих моделей составляет всего 5,9 мм — это самый тонкий корпус iPad.

Оба планшета получили новейший процессор компании – A12X Bionic, оснащенный системой Neural Engine нового поколения. Для новых планшетов также характерно наличие разъема USB‑C, поддержка Gigabit Сlass LTE и накопители объемом до 1 ТБ.

Перо Apple Pencil 2 способно примагничиваться к iPad Pro

Особенностью нового пера Apple Pencil 2 поколения для новых планшетов является то, что оно способно примагничиваться к iPad Pro для удобной переноски и беспроводной зарядки. Новый сенсор, встроенный в поверхность Apple Pencil, распознает касания. Новая клавиатура Smart Keyboard Folio служит универсальной обложкой, которую можно сложить под удобным углом.

Новая клавиатура Smart Keyboard Folio для iPad Pro

Восьмиядерный процессор A12X Bionic, созданный специально для iPad Pro, производится с нормами техпроцесса 7 нм. Чип имеет четыре ядра эффективности и четыре ядра производительности. Ядра по отдельности работают до 35%, новый контроллер производительности позволяет задействовать для самых сложных задач все восемь одновременно с ускорением до 90%. Встроенный 7‑ядерный графический процессор обеспечивает графическую производительность до двух раз выше чем у предшественников. iPad Pro работает до 10 часов без подзарядки.

iPad Pro с пером Apple Pencil 2

Система Neural Engine нового поколения создана Apple с учётом передовых возможностей машинного обучения в самых различных областях, от фотографии до дополненной реальности. Она способна совершать до 5 трлн операций в секунду, благодаря чему все технологии работают очень быстро: Face ID, распознавание плоских поверхностей в приложениях с дополненной реальностью и другие новые технологии. Система Neural Engine обеспечивает производительность для задач Core ML. Разработчики могут создавать приложения и новые рабочие процессы для iPad, использующие эту высокоэффективную систему машинного обучения.

Впервые в iPad Pro представлена система Face ID для аутентификации по лицу, Планшет можно держать вертикально, горизонтально или под наклоном, используя клавиатуру Smart Keyboard Folio, — Face ID работает в любом положении и задействует систему камер TrueDepth для точного распознавания лица и безопасной разблокировки iPad Pro.

На смену разъему Lightning в iPad Pro пришел порт USB‑C, который позволяет заряжать устройство и поддерживает USB 3.1 второго поколения для высокоскоростной передачи данных. iPad Pro с портом USB‑C можно использовать для подзарядки iPhone.

На iPad под управлением iOS 12 можно пользоваться жестами, уже знакомыми по iPhone X и iPhone Xs, в том числе касаниями для вывода из режима сна и смахиванием для перехода на главный экран, доступа к Пункту управления и работы в нескольких приложениях одновременно. Улучшенные возможности импорта в приложении «Фото» и поддержка файлов в формате RAW позволяют фотографам эффективнее обрабатывать изображения и пользоваться функциями многозадачности на iPad Pro.

Цены и доступность

Все новинки уже доступны для заказа жителям США и ряда других стран. Продажи всех новинок в США начнутся 7 ноября 2018 г. В России появление MacBook Air и iPad Pro обещано «позже».

Новые iPad Pro 11 дюймов и 12,9 дюйма будут доступны в серебристом цвете и цвете «серый космос» с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, а также в новой версии 1 ТБ. Модель iPad Pro 11 дюймов будет доступна по цене от 65 990 руб. (от $799 в США) за версию с поддержкой Wi‑Fi и от 77 990 руб. за модель с поддержкой Wi‑Fi + 4G. Модель iPad Pro 12,9 дюйма будет доступна по цене от 81 990 руб. (от $999 в США) за версию с поддержкой Wi‑Fi и от 93 990 руб. за версию с поддержкой Wi‑Fi + 4G.

Новые модели iPad Pro, Apple Pencil и Smart Keyboard Folio доступны для заказа с сегодняшнего дня на сайте apple.com/ru и появятся в продаже в среду, 7 ноября, в США и более чем 40 других странах. В России и ряде других стран новые iPad Pro появятся чуть позже.

Apple Pencil 2 поколения для нового iPad Pro будет доступен по цене от 10 790 руб. Клавиатура Smart Keyboard Folio цвета «серый космос» для нового iPad Pro будет доступна по цене от 14 990 руб. для iPad Pro 11 дюймов и для iPad Pro 12,9 дюйма по цене от 16 490 руб. Новые обложки Smart Folio для Pad Pro из полиуретана в нескольких цветах будут доступны по цене от 7490 руб. для iPad Pro 11 дюймов и по цене 8490 руб. для iPad Pro 12,9 дюйма.

Новый MacBook Air в версии с двухъядерным Core i5, оперативной памятью 8 ГБ и накопителем 128 ГБ доступен для заказа по цене от 104 990 руб. ($1199 в США). Заказать MacBook Air в России можно с сегодняшнего дня.

Новый Mac mini заявлен для предварительного заказа на территории США с сегодняшнего дня по цене $799. В России цена Mac mini с 4‑ядерным процессором Intel Core i3 8 поколения с тактовой частотой 3,6 ГГц, накопителем 128 ГБ и 8 ГБ памяти DDR4 2666 МГц заявлена на уровне 68 990.00 pyб. Версия на 6‑ядерном процессоре Intel Core i5 8‑го поколения с тактовой частотой 3,0 ГГц (ускорение Turbo Boost до 4,1 ГГц), накопителем 256 ГБ и 8 ГБ памяти DDR4 2666 МГц заявлена на уровне 93 990.00 pyб.