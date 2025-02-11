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Fortinet FortiProxy



11.02.2025 Positive Technologies представила февральский дайджест трендовых уязвимостей 1
05.03.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за февраль 2024 1
05.07.2023 Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Fortinet FortiProxy и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 390 2
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
Trend Micro 604 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1195 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 1
Microsoft Corporation 24652 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6167 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 246 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 79 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2554 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 657 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2906 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1919 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2166 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 649 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3080 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1993 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1664 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 2
Fortinet FortiOS 37 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 648 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 56 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 18 1
Ivanti Neurons 4 1
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 27 1
Microsoft Windows 15705 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 345 1
Microsoft Outlook 1392 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 240 1
Павлов Никита 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6182 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 716 1
The Verge - Издание 559 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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