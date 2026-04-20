Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Apple iOS уязвимости Apple-угрозы Вредоносное ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.04.2026 Троянец для кражи криптовалюты распространяется через фишинговые приложения в App Store 2
03.04.2026 Троянец SparkCat возвращается: опасный зловред снова замечен в App Store и Google Play 1
22.10.2024 Найден способ превратить Safari в средство шпионажа 1
05.12.2016 Число кибератак и вредоносных программ в октябре 2016 выросло на 5% 1
26.08.2016 Check Point отметила снижение активности традиционного вредоносного ПО и рост мобильного 1
26.07.2016 С января 2016 г. количество видов вредоносного ПО выросло на 61% 1
23.06.2016 В мае 2016 г. число активных видов вредоносного ПО во всем мире выросло на 15% 1
17.12.2015 В третьем квартале 2015 г. уязвимости подвергли риску не менее 94,1% Android-устройств 1
25.07.2006 Эксперты: Macintosh остается самой безопасной платформой 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Apple iOS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 5
Check Point Software Technologies 829 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Google LLC 12690 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Microsoft Corporation 25775 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Corporation 12811 1
Trend Micro 651 1
Coinbase 70 1
101Hotels.com 456 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 4
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Google Android устройства-девайсы 849 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 2
Кибербезопасность - Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 162 2
Кибербезопасность - Obfuscare - Obfuscate - Обфускация - запутывание кода 93 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
Google Android 15244 6
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 44 5
Apple iOS 8583 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 4
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
Apple macOS 2419 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Apple Safari - браузер 896 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
Apple iPhone OS 152 2
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 2
Check Point Mobile Threat Prevention 15 2
Apple macOS Sequoia 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 35 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
MetaMask 19 1
Apple AirDrop 42 1
Apple Mail 16 1
Trend Micro Smart Protection Network - Trend Micro Smart Protection Suites 42 1
Apple SRDP - Apple Security Research Device Program - Apple Security Bounty 5 1
Honeywell LEAP 53 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 21 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Trust Wallet 9 1
Trust Wallet - криптовалютный кошелёк 9 1
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 1
Дягилев Василий 84 4
Пузан Сергей 8 2
Калинин Дмитрий 38 1
Яфизов Рамиль 9 1
Павлов Никита 146 1
Finisterre Kevin - Финистер Кевин 1 1
Ferris Tom - Феррис Том 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Аргентина - Аргентинская Республика 615 2
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Уругвай - Восточная Республика 92 1
Уганда - Республика 92 1
Ботсвана - Республика 41 1
Доминикана - Доминиканская Республика 76 1
Малави 22 1
Замбия - Республика 50 1
Парагвай 55 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще